Jön minden idők legnagyobb létszámú hazai föld alatti futóversenye

A „Jó szerencsét!” szlogennel és fekete macskás, babonás, szerencsés vagy éppen „balszerencsés” tematikával várják majd november 8-án szombaton a futókat és a túrázókat a kőbányai pincerendszerben a Halloween Run szervezői. Közleményükből kiderül, az esemény telt házas lesz, így minden idők legnagyobb létszámú föld alatti futóversenyét rendezhetik meg.

„A Halloween nálunk mindig az izgalmak, a titok és a futás ideje. Idén sem lesz ez másként – de most a szerencsédet tesszük próbára! A kőbányai pincerendszer mélyén fekete macskák tappancsai, recsegő létrák és repedt tükrök várnak majd rád. Száguldj át a sötétségen, ahol a falak az árnyakkal súgnak össze, és minden kanyarban eldőlhet: melléd áll a szerencse, vagy balsors kísér tovább? Gyere, és éld át a babonák birodalmát! Engedd, hogy a villanó fények, a titokzatos effektek és a szerencse jelképei elvarázsoljanak, miközben felfedezed a pince misztikus alagútjait. Minden lépés egy új próba: hoz-e neked patkó, lóhere vagy a 13-as szám szerencsét – vagy épp ellenkezőleg? Várunk a föld alatt, ahol a bátorságod és kitartásod próbára teheted a szerencse és balszerencse útvesztőjében. Fuss taktikusabban, mint valaha, hogy túljárj a sors tréfáin, és tedd felejthetetlenné ezt az éjszakát!” – fogalmaz a verseny felhívásában a BBU-szervezőiroda.

Az előzetes nevezések alapján minden idők legnagyobb létszámú hazai, föld alatti futóversenyét rendezhetik meg szombaton

(Fotó: facebook.com/bbu.hu, archív)

Az eseményen minden korosztály megtalálhatja a neki való kihívást. Az ovisok 300 méteres, az iskolások és a családok 700 m-es távon indulhatnak. A vállalkozó kedvű felnőttek választhatnak a 4.3 km-es, 7 km-es, 14 km-es vagy akár a félmaratoni táv közül, amelyeket egyéniben vagy 2-3 fős váltóban teljesíthetnek. Az Ötpróbázók számára elérhető 8 km-es túra mellett a rövidebb, 2.5 km-es halloween-túra bárki számára teljesíthető. A túra célja bemutatni és ismertetni a kőbányai pincerendszert szakmai szempontból, az egyes tematikus helyszíneken végiggyalogolva, bemutatva az effekteket, fényeket, hanghatásokat, vetítéseket – a szervezők útmutatást biztosítanak egy bennfentes kolléga révén.

A szervezők közleményükben kiemelik, hogy a Halloween Runon való részvétel egy közösségi élmény, amely kiemeli az egészséges életmód, a mozgás és a közös élmények fontosságát. Az esemény minden résztvevőt arra inspirál, hogy átlépje a saját határait, miközben részt vesz egy igazi küzdelemben a szerencsével vagy éppen balsorssal. A célba érkezésnél minden futó egy fekete macskás, lóherés befutóérmet kap, és azok, akik november 2-ig jelentkeztek, az esemény különleges, egyedi grafikájú pólóját is hazavihetik. A verseny napján a helyszíni nevezés a legtöbb versenyszámban már nem lehetséges, néhány olyan versenyszám maradt, melyben még lehet nevezni.

Az esemény alkalmával a résztvevők találkozhatnak, sőt akár együtt is futhatnak majd: Dr. Kiss Gergellyel (háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó – Ötpróba nagykövet), Storcz Botonddal (háromszoros olimpiai bajnok kajakozó – Ötpróba nagykövet), Ujvári Izabellával (válogatott footgolfjátékos – Ötpróba nagykövet), Szabó Gabriellával (háromszoros olimpiai bajnok kajakozó), Varga Ádámmal (olimpiai ezüstérmes kajakozó), Noé Bálinttal (világbajnok kajakozó), Kövér Mártonnal (világbajnok maratoni kenus), Tóth Jankával (magyar bajnok vívó, Exatlon-versenyző).



HALLOWEEN RUN

IDŐPONT: 2025. NOVEMBER 8.

HELYSZÍN: BUDAPEST, X. ELŐD U. 1., KÖSZI, ROTTENBILLER PARK



FUTAMOK TERVEZETT IDŐRENDJE

11:00 óra: Halloween túra I. (2,5 km). BETELT! (Helyszíni nevezésre nincs lehetőség!)

12:00: Halloween túra II. (2,5 km). BETELT! (Helyszíni nevezésre nincs lehetőség!)

13:00: Versenyiroda nyitás

13:00: Ötpróba túra (8 km). Helyszíni nevezés korlátozott számban!

15:00: Ovis Halloween-futam 300 m (föld felett). Helyszíni nevezésre nincs lehetőség.

15:10: Sulis Halloween-futam 700 m (föld felett). Helyszíni nevezésre nincs lehetőség.

15:20: Családi Halloween futam 700 m (föld felett). Helyszíni nevezésre nincs lehetőség.

15:30: Halloween21 (21km) (egyéni és váltó) (3 db 7 km-es körből áll). Helyszíni nevezésre nincs lehetőség.

16:15: Halloween14 (14 km) (2 db 7 km-es körből áll). Helyszíni nevezésre nincs lehetőség.

17:00: Halloween7 (7 km) (2,3 km alagútban). Helyszíni nevezésre nincs lehetőség.

18:00: Halloween túra III. (2,5 km). BETELT! (Helyszíni nevezésre nincs lehetőség.)

19:30: Halloween kör (4,3 km) (2,3 km alagútban). Helyszíni nevezés korlátozott számban.

21:00: Versenyközpont zárás



EREDMÉNYHIRDETÉSEK

15:40: Eredményhirdetés I.: Ovis, Sulis és Családi Halloween-futam

18:00: Eredményhirdetés II.: Halloween 7 km, 14 km, 21 km

20:30: Eredményhirdetés III.: Halloween kör 4,3 km

További részletek itt találhatók!



