Csaknem négyszázan vettek részt a Gemenc Kincse Vízitúrán

A túra célja a Gemenci erdő és a Duna-Dráva Nemzeti Park vizes élővilágának felfedezése és az élmény vízitúrázás volt. A rendezvény ingyenes volt, és különböző távokon, többféle vízi eszközzel (sárkányhajó, kajak, kenu, SUP) kínált lehetőséget a résztvevőknek, akik mintegy 400-an, kellemes, 27-28 fokos, napsütéses időben vettek részt a vízitúrán. A rendezvényen az egészen fiataloktól (10 éves) a tapasztaltabb korosztályig mindenki képviseltette magát, különböző távokon vehettek részt.

A hosszabb túra az érsekcsanádi révtől indult, a Rezéti-Dunán amely a Gemenci erdő legnagyobb kiterjedésű mellékága. A túrázók a Veránka-szigeti betorkoláson keresztül eveztek a vadregényes vízi világban. A rövidebb túrán a Sugovica kiskörön 10 órától indultak a túrák a Kajak-Kenu Pontról. A bajai Sugovicán egy 5 km-es, családbarát távot jelöltek ki, amit a résztvevők sárkányhajóval, túrakenuval, kajakkal vagy SUP-pal teljesíthettek. Ezen a távon sokan vettek részt kisgyerekekkel vagy nagyszülőkkel is. A túra teljesítői oklevelet és emlékérmet kaptak, valamint a rendezvény támogatóitól mogyis csomagot és egy Vízállásjelentés könyvet is.

A túra során a résztvevők élvezhették a Gemenci erdő nyújtotta természet közelségét, a vízparti tájat és a nyugodt környezetet. A programok családbarátok voltak, kezdők számára is alkalmasak, és lehetőséget biztosítottak a vízi sportok kipróbálására. A túra során a résztvevők élvezhették a természet szépségeit, a vízparti tájat és a nyugodt környezetet.

A túra időpontja a szarvasbőgés idejére esett. Bár a bőgést még korai volt hallani, a gímszarvasok nyomai a parton különleges hangulatot adtak a tájnak. Emellett a túrázók több ritka madárfajt is megfigyelhettek, például rétisast, kócsagot és barna kányát. A 130 cm-es vízállás néhol extra kihívást jelentett. A Rezéti-Dunán és a Vén-Dunán is akadt olyan szakasz, ahol a hajókat egy rövid távon húzni kellett, ez azonban a legtöbbek szerint nem probléma, hanem egy izgalmas kaland volt – számolt be az eseményről a holmozogj.hu is. A túra során a Nyárilegelőnél egy központi pihenőhelyet alakítottak ki, ahol mindenki felfrissülhetett. Emellett a felbukkanó homokzátonyoknál is lehetőség nyílt rögtönzött szünetekre, fürdésre, napozásra.

A rendezvény a Vízi Ring-sorozat részeként valósult meg, melynek keretében minden állomáson szakképzett túravezetők és mentőcsónak garantálja a biztonságot, a bajai eseményen egy harmincfős rendezői stáb látta el a szervezéssel, lebonyolítással járó feladatokat. A felszerelést (kenu/kajak, lapát, mentőmellény) a program biztosította, ami megkönnyítette a részvételt. A bajai esemény minden távon ingyenes volt, ami szélesebb közönség számára tette elérhetővé a vízitúrázást.

„A Gemenc Kincse vízitúra egy felejthetetlen élményt nyújtott a közel 400 résztvevőknek, lehetőséget biztosítva számukra a természet közvetlen megismerésére vízen. A rendezvény jól szervezett volt, és minden korosztály számára élvezetes programot kínált” – szögezik le a szervezők a Magyar Vízitúra Szövetség Facebook-oldalán is megosztott beszámolóban.





