Jön a Vízi Ring-sorozat következő állomása, a Gemenc-kincse vízitúra

A holmozogj.hu hívja fel a figyelmet a hétvégén, szeptember 13-án megrendezésre kerülő Gemenc-kincse vízitúrára. Az ingyenes program egyik fénypontját a vízitúra során tapasztalt élmények és látványok jelentik, ezért a szervezők nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy ez egy izgalmas és emlékezetes része legyen a Vízi Ring-túrasorozatnak.

A programajánlóból kiderül, hogy Gemenc-kincse vízitúra során a résztvevők bepillantást nyerhetnek Európa egyik legnagyobb ártéri erdejének gazdag élővilágába. Az útvonal a rezervátum holtágain, mint a Rezéti-Duna és a Vén-Duna, vezet végig, így a látogatók közvetlen közelről élhetik át a Gemenc egyedülálló, vadregényes hangulatát. Az esemény különlegessége, hogy minden résztvevő számára ingyenes, csupán nevezni szükséges! A túra szeptember 13-án, szombaton Baja városában indul és ott is ér véget (a rövid túrák mellett a leghosszabb 27 km-es lesz).

„Hatalmas öröm és megtiszteltetés, hogy a Mogyi Bajai Vízisport Klub szervezésében a Gemenc-kincse vízitúra szerves része a VíziRing túrasorozatnak. Nagy hangsúlyt fektetünk rá, hogy az érdeklődők megtapasztalhassák a vízitúra szépségeit és a természet közelségét” – mondta a holmozogj.hu-nak Hoffmann Mónika szervező.

A jól szervezett, biztonságos és élményközpontú túra egyik célja, hogy a résztvevők a Vízi Ring-túrasorozat további államosaihoz is kedvet kapjanak a jövőben, másrészt a program jó marketingeszköz is a vízitúrázás iránt érdeklődők számára, bemutatva a térséget.

A Mogyi Bajai Vízisport Klub kiemelt szerepet vállal a túrák lebonyolításában, professzionális megszervezésében.

A túra a Gemenci erdőben, a Duna-Dráva Nemzeti Park területén kerül megrendezésre. Ez az ártéri erdő Európa egyik legnagyobb és legkiterjedtebb vizes élőhelye. Az útvonal a rezervátum holtágain vezet végig, ami lehetőséget ad arra, hogy a résztvevők a folyótól eltérő, csendesebb, védettebb vizeken evezzenek. Ez lehetővé teszi a közvetlen kapcsolatot a természet vadvilágával 27 km-en keresztül, de hét különböző eszközzel és időponttal indulnak további, rövidebb túrák is a Sugovicán.

A túra során nagy eséllyel láthatóak a Gemenc ismert állatai, mint például a szarvasok, a gímszarvasok, a vadkacsák, a fekete gólyák és a rétisasok. A vízen evezve sokszor észrevétlenül lehet megközelíteni az állatokat. A túrán tapasztalt vezető kíséri a csoportokat, aki ismeri a területet és tud információkat adni a növény- és állatvilágról, valamint a folyó történetéről. A szervezők progamajánlójukban hangsúlyozzák, a túrát egy átfogóbb élménynek szánják, amely nem csupán az evezésről szól, hanem a természet és a csendes környezet mélyebb megismeréséről.

A résztvevők biztonsága garantált, a túravezetők felelnek a hajózási szabályok betartásáért és a vészhelyzetek kezeléséért. A szervezők a szükséges felszerelést is biztosítják (kenuk, kajakok, mentőmellények), így nem kell sajátot vinni (kivéve, ha a valaki saját felszereléssel inuló túrát választja).

A szervezők szerint a program lényege, hogy a Gemenci erdő vadregényes vizeit a Duna és a mellékágak útvonalain tapasztalt vezetőkkel fedezhetik fel a résztvevők, olyan helyekre juthatnak el, amelyek egyéni túrázás során nehezen vagy egyáltalán nem megközelíthetőek. A Vízi Ring szervezői és túravezetői tudják, hol vannak a legszebb részek, hol lehet megfigyelni a védett állatokat, és milyen kincseket rejtenek a holtágak.

A vízitúrára jelentkezők választhatnak az útvonalak közül és ezzel együtt a távok közül is (27km – 5 km). Mindezek mellett eldönthetik, hogy milyen túraeszközzel szeretnék teljesíteni a távot: kajak, kenu, SUP, stb. A célban mindenki, aki valamelyik vízitúrát teljesíti oklevelet és emlékérmet kap ajándékba.

SUP-pal is lehet nevezni a a Gemenc-kincse vízitúrára (Fotó: holmozogj.hu)

A Gemenc-kincse vízitúra esetében a helyszíni nevezés nem ajánlott, sőt, a túra sikeres lebonyolítása érdekében előzetes bejelentkezés szükséges. Csak az egyéni hajóval érkezők tudnak a helyszínen nevezni. Ennek oka, hogy a szervezőknek fel kell készülniük a megfelelő mennyiségű felszereléssel (kajakok, kenuk, evezők, mentőmellények) a résztvevők számára, és a túravezetőket is a létszámnak megfelelően kell beosztani. Emellett a túra a Duna-Dráva Nemzeti Park területén zajlik, ahol a létszámot is korlátozhatják a természetvédelmi szempontok miatt.

A túrára a jelentkezés az alábbi módokon lehetséges:

Online regisztrációs felületen: https://sportnaptar.hu/viziring-gemenc-kincse-vizitura_BB9950E32A286818

Telefonon vagy e-mailben: +36306829054 vagy [email protected]

A helyszínre érkezés előtt érdemes legalább 1-2 nappal korábban felvenni a kapcsolatot a szervezőkkel, és pontosítani a szükséges felszerelést.





