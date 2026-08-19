Nemzeti Sportrádió

U20-as birkózó-vb: Szinay Szabolcs bronzérmes

2026.08.19. 20:16
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Fotó: MBSZ/UWW
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Szinay Szabolcs u20-as birkózó vb utánpótlás bronzérem
Szinay Szabolcs bronzérmet szerzett a kötöttfogásúak 82 kilogrammos súlycsoportjában a húsz éven aluli birkózók pozsonyi világbajnokságán.

A Pozsonyban zajló U20-as világbajnokságon befejeződött a kötöttfogásúak küzdelme. Szerdáig három honfitársunk szerzett érmet, s egy negyediknek, a korosztályos Eb-2. Szinay Szabolcsnak (82 kg) volt rá még esélye. Ő meg is ragadta ezt, hiszen a vigaszágon a bolgár Sisekovot 9–0-s technikai tussal, a cseh Zakot 3–1-re, a bronzmérkőzésen pedig az iráni Hoszeinit hárompontos hátrányból 9–4-re verte. 

A szakág így egy ezüst- és három bronzéremmel zárt, négy medált legutóbb majdnem három és fél évtizede, 1992-ben nyertek a korosztályos vb-n a magyar kötöttfogásúak. Fontos még megjegyezni, hogy mind a négy versenyző (László Koppány, Toplak Zalán, Zsitovoz Petro, Szinay Szabolcs) klubja mellett a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia (KIMBA) neveltje, ez jól mutatja a központi utánpótlásképző műhely hatékonyságát.

Az U20-as világbajnokságnak még messze nincs vége, hiszen a lányok és a szabadfogásúak még most gyürkőznek. Szerdán Báger Barbara (62 kg) és Pupp Viktória (65 kg) kikapott ugyan japán, illetve orosz riválisától, de a favorit legyőzőik döntőbe jutása miatt mindketten folytathatják majd a vigaszágon.

 

Szinay Szabolcs u20-as birkózó vb utánpótlás bronzérem
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