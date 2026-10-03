Futball: megerősödve vágott neki a Gödöllő az U17-es bajnokságnak

Újabb évadot kezdhetett az U17-es élvonalban a Gödöllői SK labdarúgócsapata, amely kiharcolta a bennmaradást a 2025/26-os kiírásban. Az együttest az előző idényben még Székely Gábor vezette, aki nyár óta a klub szakmai igazgatójaként dolgozik – őt kérdeztük az elmúlt időszakról, valamint a már zajló bajnokságra vonatkozó céljaikról.

„Úgy futottunk neki az előző évadban az U16-os Kiemelt bajnokságnak, hogy két meghatározó játékosunk távozott, igazolni viszont nem tudtunk annyit, mint szerettünk volna. Természetesen az volt a cél, hogy

megőrizzük a tagságunkat az első osztályban, de ennél is fontosabb volt bemutatni azt a futballt, amiben hiszünk.

A legtöbb csapat persze erősebb volt nálunk, ennek megfelelően többször is alárendelt szerepbe kerültünk, de a bajnokság nagy részében remekül helytálltunk.”

Székelyt arról is kérdeztük, mi volt a legnagyobb élménye az elmúlt évadban.

„A legemlékezetesebb meccsünk az Újpest elleni idegenbeli bajnoki volt, amelyet a sporttelep centerpályáján játszhattunk, villanyfényben. Mindkét oldalról sok szurkoló érkezett, igazi, nagybetűs futballhangulat volt, ráadásul 4–3-ra mi nyertünk. Illetve a Ferencváros elleni találkozót említeném még, amelyen gól nélküli döntetlent értünk el – nyerhettünk volna, de egy büntetőt kihagytunk –, és ezzel meglett a bennmaradás.”

Immáron szakmai igazgatóként Székelynek még nagyobb beleszólása volt az átigazolásokba, amelyek véleménye szerint jól sikerültek, erősödött a keret.

„Olyan mennyiségben és minőségben tudtunk igazolni, hogy az érdemi előrelépést jelenthet majd. Az okoz azért némi nehézséget, hogy a sok érkezőből valódi csapatot gyúrjunk, de

Milkó Dániel vezetőedző jól kézben tartja a folyamatot, és jó úton halad a társaság.

Az első három fordulóban két döntetlent és egy vereséget könyvelhetett el a Gödöllői SK, az egyik ikszet éppen a tavalyi bajnok MTK Budapest ellen érte el az alakulat.

„Közel jártunk a győzelemhez, a kilencvenkettedik percben egyenlített az MTK, de a döntetlen is szép eredmény ellenük.”

A gödöllőiek arra is büszkék lehetnek, hogy Egervári Ádám meghívót kapott az U18-as válogatottba, amellyel jelenleg a horvátországi felkészülési tornán szerepel.

„Ádám már gólt is rúgott, győztes meccsen mutatkozott be, jól sült el a debütálás. Beszéltünk vele, megértette, hogy most kell eldöntenie, profi futballista szeretne-e lenni, mert olyan lehetőséget kapott, amivel élni lehet. Házon belül tudatosan építettük őt: U17-esként alapember lett a felnőttcsapatunkban, igyekeztünk minél több játékpercet biztosítani neki.”

Egervári Ádám Forrás: Gödöllői SK/Facebook)

(Kiemelt képünk forrása: Gödöllői SK/Facebook)