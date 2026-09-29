Triatlon: a fantasztikus Szalai Fanni

A magyarok számára remekül kezdődött a világbajnokság: a csütörtöki nyitónapon a 18 éves Szalai Fanni két korosztályos vb-ezüstérem után a 68 tagú pontevedrai mezőnyben a legnagyobb esélyeshez méltó módon, szenzációsan szerepelt, remekül úszott, kerékpározott, futott,

a célegyenesbe nagy előnnyel érkezett, és szerezte meg az első helyet.

„A legvégéig csak arra gondoltam, mennyire vágytam erre. Keményen dolgoztam az idén, és végig ott lebegett a szemem előtt a világbajnoki cím. Azzal a céllal érkeztem, hogy boldogan fejezzem be a versenyt, és végre elmondhatom: boldog vagyok” – idézte a nemzetközi szövetség honlapja az újdonsült világbajnokot.

Ugyanebben a korosztályban még hárommagyar lány indult, Kropkó Jázmin ötödik, Szász Csenge 12., Miszlai Míra pedig 21. lett. A fiúk közül Holba Zsombor a 19., Kendeh-Kirchknopf Sebestyén a 41. helyen fejezte be a versengést.

A magyar küldöttség a második napon sem maradt medália nélkül, az U23-asok mezőnyében ezúttal férfiéremnek lehetett örülni: a 22 esztendős Hóbor Zalán – aki ebben az évben az Európa-bajnokságon a dobogó harmadik fokára állhatott fel – most

hatalmas hajrájának köszönhetően ugyancsak bronzérmes lett.

Forrás: Forrás: Magyar Triatlon Szövetség/Facebook

Kovács Gyula a 22., Soós Gergő a 31. helyen végzett. A nők között Nádas Romina a 27., míg Pusztai Dóra a 38. lett.

A világbajnokságon szombaton a felnőtt nők viadalát rendezték meg. A még utánpótláskorú, 23 esztendős Kropkó Márta élete legjobb teljesítményét nyújtotta, így a remek sikernek számító negyedik helyen ért célba, a viadal után mégsem örülhetett. A versenybírók ugyanis kizárták őt, mert az első depózás után még a vonal előtt ült fel a kerékpárra. A magyar vezetők óvtak, de sajnos a döntés érvényben maradt.

Vasárnap a junior/U23-as

magyar mixváltó (Szalai Fanni, Kovács Gyula, Kropkó Márta, Hóbor Zalán) a második helyen ért célba.

Forrás: Magyar Triatlon Szövetség/Facebook

A felnőtt férfiak között induló, még utánpótláskorú, 21 éves Kropkó Márton a 24. lett.

„Nagyon örülök az eredményeknek – mondta az Utánpótlássportnak Pocsai Balázs, a hazai sportági szövetség utánpótlásprogram-vezetője. – Az érmek mellett is sok értékes helyezést szereztek a mieink. Szalai Fanni kiemelkedett a junior lányok mezőnyéből, mindent megtett a felkészülés során is azért, hogy világbajnok legyen. Fölényesen nyert, a verseny után viccelődve arról beszéltünk, hogy

egyetlen hibát követett el, mégpedig azt, hogy nagyobb előnnyel győzött, mint amit eltervezett.

Hóbor Zalán is minden dicséretet megérdemel. Kropkó Mártát nagyon sajnálom, valóban a vonal előtt szállt fel a kerékpárjára, de ebből semmi előnye nem lett. Szerencsére a kizárás okozta mizéria nem viselte meg, a váltóban a többiek is nagyon jók voltak, másodikok lettek, ami nagyszerű teljesítmény.”

(Kiemelt képünkön: Szalai Fanni Forrás: Magyar Triatlon Szövetség/Facebook)