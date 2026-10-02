U17-es Eb: jó felkészülés után bizakodás

Csütörtökön utazott Budvába a magyar válogatott, az U17-es kontinensviadal sorsolását ma tartják, a ringben a küzdelmek pedig szombaton kezdődnek.

A fiúk, lányok Törteli Ferenc utánpótlás-szakágvezető irányításával szeptember 24-től a tatai edzőtáborban készültek a jelentős viadalra.

„Tata előtt Zágrábban voltunk egy tornán, ami felemásra sikeredett. Az edzőtáborban minden rendben ment. Jók a körülmények, több klub is segített öklözőkkel, hogy minél eredményesebben tréningezhessünk. Az utolsó napokban már az élesítésen, a formába hozáson volt a hangsúly” – mondta az Utánpótlássportnak a szakágvezeztő.

A MAGYAR EB-VÁLOGATOTT



Fiúk



Varga Levente (48 kilogrammos súlycsoport), Vadász Ignác (50), Khalil László (60), Herda Kristóf (63) Asztalos Hunor (66), Józsa Attila (70) Lóránt Levente (+80)



Lányok



Váradi Zsófia (48), Varga Dorina (57), Mészáros Dominika (66), Bodnár Krisztina (+80)

A Németországban rendezett tavalyi Európa-bajnokságon a magyarok négy érmet szereztek: Czifra István (63) első, Kiss Zsófia (57) és Bodnár Krisztina (+80) második, Domján Alex (75) harmadik lett. Közülük hárman kiöregedtek a korosztályból, viszont Bodnár újra megmutathatja, hogy mire képes az U17-esek között.

„Azt szeretném, ha minden versenyzőnk kihozná magából a maximumot, teljesítsen jól. Sok függ a sorsolástól, de bízom benne, hogy érmekkel térhetünk haza – fogalmazott Törteli Ferenc.

A magyar ökölvívókat Montenegróban Törteli mellett Kovács Benedek és Szabó SándorTitusz edző segíti, illetve ott lesz Rátkai Norbert, aki pontozni és mérkőzéseket vezetni is fog.

(Kiemelt képünkön: az Európa-bajnokságra utazás előtt a válogatott a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren Forrás: Magyar Ökölvívók Szövetsége)