Úszás: a japánok Gyurta Danija Los Angelesben olimpiát nyerhet

Meglehet, korábban csak titkos esélyesként emlegették, ma már viszont egyértelműen a leghosszabb melltáv favoritjaként, a 2028-as Los Angeles-i olimpia fő aranyvárományosaként tartják számon, és nemcsak Japánban, a 2009-es születésű Ohasi Sint, aki a hazájában rendezett Ázsiai Játékokon, Nagojában néhány napja a 2:05-ös álomhatárt áttörve érdemelte ki az első helyet.

A 17. életévét márciusban betöltött fiatalember hazai közönség előtt 2:04,83-as idővel ért célba, több mint egy másodpercet faragva a kínai Csin Haj-jang 2023-as 2:05.48-as rekordjából, és még többet Léon Marchand olimpiai rekordjából, amellyel a franciák kiválósága a párizsi olimpián győzött. Abban a számban, amely

nekünk, magyaroknak különösen kedves, hiszen számos klasszist adtunk már a világ úszósportjának, köztük Gyurta Dánielt,

olimpiai, világ- és Európa-bajnokunkat, akinek a nyomában jár Ohasi Sin.

A japán ifjú 15 évesen 2:10,88-at úszott 200 mellen, az idő tájt még csak megközelítve Gyurta Danit, aki akkor minden idők legjobb eredményének birtokosaként vezette a korosztályos örökranglistát. 2024 augusztusát írtuk, s Ohasi a Pán-csendes-óceáni juniorbajnokságon aratott győzelmével a második helyre jött föl a mi fiunk mögé a történelem második 15 éves úszójaként, aki 2:11-en belül ért célba a leghosszabb mellszámban. Dani – jóval a 2012-es, londoni olimpiai bajnoki elsősége előtt, amelyet 2:07,28-as világcsúccsal érdemelt ki – a 2004-es athéni ötkarikás játékok elődöntőjében 2:10,75 perc alatt ért célba, majd a döntőben 2:10,80-nal lett ezüstérmes.

Ohasi 2025-ben már az örökrangsor élére tört föl, a világ leggyorsabb 16 éveseként

előbb márciusban, a japán országos bajnokságon 2:09,35-ös idővel jelentkezett, majd az év nyarán tovább gyorsulva már 2:08,89-es eredményre volt képes. Az idén, az augusztusi Csendes-óceáni bajnokságon – ahol először indult felnőtt nemzetközi versenyen – megjavította saját juniorvilágcsúcsát, majd a mostani Ázsiai Játékokon a kétszázas számnak már egyértelműen a legjobbja lett a felnőttvilágcsúcs megdöntésével. Tette ezt a tinédzser csodagyerek úgy, hogy nem is volt teljesen egészséges...

„Megfázás miatt problémáim voltak a Játékok kezdete előtt, és nem voltam biztos benne, hogy itt is sikerülhet ilyen nagy időt úszni – nyilatkozta. – Aztán mégis összejött, ráadásul hazai környezetben, s ezt részben a koronavírusnak is köszönhetem... Igen,

a Covid-járvány annyiból jó volt nekem, hogy segített többet pihennem,

s ez is hozzájárult ahhoz, hogy világrekordot döntöttem. Nagyon boldog vagyok ezzel a 2:4,83-as eredménnyel” – idézte tőle az Agence France-Presse.

A Swimming World által a 2025-ös év legjobb juniorúszójának választott Ohasi a jövőjéről is beszélt.

„Nem akarok lemaradni. Ehelyett én akarok lenni az, aki diktálja a tempót, ezért továbbra is keményen fogok dolgozni az edzéseken. Azt hiszem, a legnagyobb erősségem az, hogy képes vagyok kompakt módon úszni és jó tempót tartani. ű

A legnagyobb célom az olimpiai aranyérem megszerzése

– mondta.

(Kiemelt képünk: A világcsúcsot úszó Ohasi Sin Los Angelesben olimpiai bajnok lehet Forrás: swimmingworldmagazine.com)