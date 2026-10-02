Nemzeti Sportrádió

Labdarúgás: a futball ünnepe volt

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2026.10.02. 14:06
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labdarúgás Grassroots-hét utánpótlás utánpótlássport
Az idei UEFA Grassroots-héten minden eddigi létszám megdőlt: szeptember 21. és 30. között több mint 10 ezren kapcsolódtak be a közösségi labdarúgás rendezvénysorozatába.

Az mlsz.hu híradása szerint a programok az ország minden megyéjét elérték, és a gyerekektől a szépkorúakig az összes korosztálynak kínáltak lehetőséget a sportolásra, a találkozásra és az együttlétre.

Sikerült felülmúlni a tavalyi sikert.

A csaknem 40 csatlakozó egyesület 70 eseményén rekordszámban, több mint 10 ezren

vettek részt.

Részletek ITT.

(Kiemelt képünk forrása: mlsz,hu.)

labdarúgás Grassroots-hét utánpótlás utánpótlássport
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