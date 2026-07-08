Nyolc aranyérmet szerzett a magyar csapat a grappling Európa Openen

A Nemzetközi Birkózószövetség (UWW) égisze alá tartozó, a birkózás, a cselgáncs és a brazil jiu-jitsu technikai elemeit ötvöző sportág rangos lengyelországi viadala a magyar csapat számára kiemelt jelentőséggel bírt, mivel biztonsági okokból a májusban rendezett jereváni Európa-bajnokságon nem vett részt.

A felnőtt és utánpótlás tornán 37 magyar indult és közülük a magyar szövetség tájékoztatása szerint a felnőtteknél Gráner Levéd nyert aranyérmet a Gi grappling férfi 66 kilogrammos súlycsoportjában.

