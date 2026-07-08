Nemzeti Sportrádió

Nyolc aranyérmet szerzett a magyar csapat a grappling Európa Openen

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.07.08. 08:55
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Fotó: Facebook/HunGrappling
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Varsó birkózás grappling
Harmincnyolc éremmel, közte nyolc arannyal zárta a magyar küldöttség a Varsóban rendezett grappling Európa Opent.

A Nemzetközi Birkózószövetség (UWW) égisze alá tartozó, a birkózás, a cselgáncs és a brazil jiu-jitsu technikai elemeit ötvöző sportág rangos lengyelországi viadala a magyar csapat számára kiemelt jelentőséggel bírt, mivel biztonsági okokból a májusban rendezett jereváni Európa-bajnokságon nem vett részt.

A felnőtt és utánpótlás tornán 37 magyar indult és közülük a magyar szövetség tájékoztatása szerint a felnőtteknél Gráner Levéd nyert aranyérmet a Gi grappling férfi 66 kilogrammos súlycsoportjában.
 

 

Varsó birkózás grappling
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