Mekkora dobásra elég a biztató forma a birkózó Eb-n?

NEHÉZ LENNE felülmúlnia a magyar válogatottnak a tavalyi somorjai Eb-n elért sikerét, akkor két arany-, egy ezüst- és három bronzérmet nyert a csapat. Ráadásul egy harmadik helyet leszámítva mindet a kötöttfogásúak szerezték, akik az elmúlt évekkel ellentétben ezúttal nem zárják, hanem nyitják a kontinenstornát.

Noha a Lőrincz Viktor vezette kötöttfogású csapat nem vett részt külföldi edzőtáborban, mégis kellő nemzetközi tapasztalatot gyűjtött a felkészülési időszakban. Budapesten három, Mátraházán négy ország csatlakozott a felkészüléséhez, utóbb nagy létszámú grúz csapattal két héten át dolgozhatott együtt – rajtuk kívül szerbek, lengyelek és egyiptomiak is jártak nálunk.

Nagy fegyvertény, hogy a hat indulónk mindegyike állt már legalább egyszer dobogón világversenyen:

„Ez olyan rutinnak számít, ami nagy előnyt jelent. Sok versenyt megjártak már a srácok, vannak idősebbek, fiatalabbak, húzzák egymást, nemcsak a viadalokon, az edzőtáborokban is. Összetartó a csapat, ez nagyon fontos! Ami a várakozásokat illeti: nem szeretnék konkrét számokba belemenni, elvégezték a munkát, az alapozást, tíz érmet nyertünk a két UWW-rangsorversenyen, ami jó előjel. Bízom abban, hogy a befektetett munka eredményekben is megmutatkozik Tiranában” – nyilatkozta Lőrincz Viktor kötöttfogású szövetségi kapitány.

Szerdától a női szakágé a főszerep Albániában. A magyar hölgyek felkészülésének fő állomását Japán jelentette, a csapatot a Takaszakiban található Ikuej Egyetem látta vendégül, ahol mások mellett két regnáló olimpiai és három világbajnokkal készülhetett együtt.

„Szembesültünk a japán visszafogottsággal, tradicionális ételeket kaptunk, a szállás nem volt rossz, de a földön kellett aludnunk. Voltak tehát kihívások, amelyeket a kezdeti sokk után jól kezeltek a lányok. Elfáradtak, mentálisan kicsit elfogytak a végére, fizikailag viszont mindvégig jól bírták. Kisebb-nagyobb sikereket értünk el, nagyon hasznos időszak volt, kifejezetten jót tett a sportolók mentalitásának, és az sem utolsó, hogy betekintést nyerhettünk a japán kultúrába, edzésmódszerekbe” –fogalmazott Martin Gábor, a női válogatott szövetségi kapitánya.

A hattagú alakulat többsége fiatal, célkeresztben van a 2028-as Los Angeles-i olimpia kvalifikációs időszaka, fontos, hogy addig kellő mennyiségű tapasztalatot szerezzenek a lányok. Ebből a szempontból is különösen fontos állomás a tiranai Eb.

„Az esély ott van a lányok kezében, az edzőkkel, Makszim Molonovval és Ligeti Richárddal egyaránt úgy gondoljuk, jó állapotban vannak, persze kis szerencsére is szükségünk van, de azt látjuk, minden esélyük megvan ahhoz, hogy bizonyítsanak – így Martin Gábor. – Szerintünk így is lesz, frissek, gyorsak, élesek. Ha minden összeáll, két-három éremmeccset is összehozhatnak, ez benne van a csapatban. Az a fontos, hogy higgyenek magukban és csinálják meg!”

A szabadfogásúak a szakág fellegvárának számító Dagesztánban dolgoztak két héten át. A válogatott nemrégiben érkezett haza Mahacskalából, az utolsó simításokat Sukorón, a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-kenu Akadémián végzi.

„Jók voltak a körülmények, zavartalanul dolgozhattunk, remek meccseink voltak kiemelkedő partnerekkel. Igazából ez kell nekünk, ha már vannak ilyen kapcsolataink, használjuk ki őket. Szeretnénk folytatni ezt a vonalat az olimpiáig, ha évente két-háromszor megismételhetnénk, rengeteg pluszt adna” – fejtette ki Bánkuti Zsolt szakági szövetségi kapitány.

Az öt Eb-indulónkból hárman álltak már dobogón világversenyen, nagy kérdés, mire lehet képes a világ- és Európa-bajnok Muszukajev Iszmail, akitől igazán jó teljesítményt egy kategóriával feljebb, 70 kilóban még nem láthattunk. Kuramagomedov Murad (74 kg) három Eb-ötödik hellyel a háta mögött próbálja megszerezni élete első érmét világversenyen, s az is nagy kérdés, meddig jut a tavaly nagy bravúrral Eb-harmadik helyen végző Végh Richárd (97 kg).

„Minden nagyobb verseny előtt izgulok kissé, most is nagyon várom az Eb-t. Kíváncsi vagyok, a mezőny egy-két súlycsoportban átalakult. Általában mi szoktunk kezdeni, de most megfordult a sorrend, ez persze nem változtat a programunkon, maradt még kis időnk a finomhangolásra. Tavaly öt indulónkból négy éremért birkózott, nem gondolom, hogy ezt most meg tudjuk ismételni, de két helyosztót reálisnak tartok, ha abból lesz egy érmünk, azzal azt hiszem, elégedettek lehetünk” – zárta Bánkuti Zsolt.