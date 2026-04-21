Vitek ezüst-, Fritsch bronzérmes a tiranai birkózó Eb-n

Történelemírásra, rekorddöntésre készült a doppingvétség miatt kétéves eltiltásából visszatérő háromszoros olimpiai érmes, ötszörös világ- és tizenkétszeres Európa-bajnok török Riza Kayaalp, mégpedig a mi fiunk, a kétszeres Eb-harmadik, a legutóbbi világbajnokságon ezüstérmes Vitek Dárius ellen. Tudni illik a török klasszisnak – a 2015-ös Európai Játékokon elért győzelmével együtt – ugyanannyi Európa-bajnoki elsősége van jelenleg, mint a legendás Alekszandr Karelinnak, győzelme esetén tehát Kayaalp egyeduralkodóként állna a vonatkozó ranglista élére.

A török finoman fogalmazva is érdekes úton jutott be a fináléba, az elődöntőben alkarral kétszer nyakon vágta a fehérorosz Pavel Hlincsukot, amivel meglehetősen emberes pofont provokált ki riválisából, akit így leléptettek. Dárius ezzel szemben tiszta, taktikus, magabiztos birkózással menetelt életében először az Európa-bajnoki döntőbe.

Egymásnak feszültek a felek, valamivel a magyar aktívabb volt, ezt azonban a bírók másképp látták, őt küldték le elsőként a szőnyegre, s a bivalyerős török nem vacakolt, háromszor is megpörgette Viteket (0:7). A második menetben visszakapta a lehetőséget a Tatabánya kiválósága (1:7), fejlefogásából nem jött az akció. Az óra szép lassan lepörgött, Riza Kayaalp történelmet írt, Vitek Dárius pedig a nagyon szépen fénylő ezüstérmet szerezte meg.

„Most még inkább az elveszített döntő érzése van bennem, nem tudok örülni annyira az ezüstnek, de ez nyilván az idő múlásával megváltozik. Szerettem volna nyerni, jobban védekezni, ebben mindenképp fejlődnöm kell a jövőben. Hatalmas előnyt szerzett, sajnálom, hogy az első pörgetést követően nem állítottak fel minket, a hét nullával túl nagy lelki fölénybe került” – nyilatkozta Vitek Dárius a Feti Borova Sportcsarnokban.

Fritsch Róbert Európa-bajnoki bronzérmes Tiranában (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A 72 kilóban vb-második és Európa-bajnok, az új súlycsoportjában, 77 kilogrammban vb-bronzérmes Fritsch Róbert fantasztikusan teljesített hétfőn az elődöntőig, ám ott hideg zuhanyként ható, sima vereséget szenvedett a vb-bronzérmes, Eb-második grúz Ramaz Zoidzétől. De gyorsan le kellett dobnia magáról a lelki terhet, hiszen kedd este a vigaszág győztese, az Eb-ötödik horvát Antonio Kamenjasevic ellen kellett megszereznie a bronzérmet.

Csattant a szőnyegen Lőrincz Viktor szövetségi kapitány, hiszen Fritsch Róbert a mérkőzés legvégén odavágta őt – ez azt jelentette, hogy óriási küzdelemben, szívét-lelkét a szőnyegen hagyva, rendkívül taktikusan, passzivitási ponttal, 1:1-re megverte Kamenjasevicet, és Európa-bajnoki bronzérmet ünnepelt Tiranában.

„Nem is tudok most mit mondani, nagyon boldog vagyok, hogy együtt mosolyoghatunk. Ahogyan mindig, a mostani is szívdiadal volt, a tegnapi vereségem elég nagy hideg zuhanyként ért, nehezen tettem túl magam rajta, de sikerült. Élet-halál harc folyt a bronzéremért, párszor odafejeltem, éreztem, hogy pont jó időben feszülök meg, amikor nekem akart ugrani, és meglett, összejött” – fogalmazott Fritsch Róbert a helyosztót követően.

BIRKÓZÁS

EURÓPA-BAJNOKSÁG, TIRANA

Kedd

Kötöttfogás

55 kg. Európa-bajnok: Jemin Sefersajev (Oroszország), 2. Vahtang Lolua (Grúzia), 3. Sztefan Grigorov (Bulgária) és Rashad Mammadov (Azerbajdzsán)

63 kg. Eb: Szergej Jemelin (Oroszország), 2. Vitalie Eriomenco (Moldova), 3. Kerem Kamal (Törökország) és Karen Aszlanjan (Örményország)

77 kg. A 3. helyért: Fritsch–Kamenjasevic (horvát) 1:1 – előbb szerzett ponttal. Eb: Malhasz Amojan (Örményország), 2. Ramaz Zoidze (Grúzia), 3. FRITSCH RÓBERT és Karl Baff (Svédország)

87 kg. Eb: Turpal Bisultanov (Dánia), 2. Szemen Novikov (Bulgária), 3. Islam Abbasov (Azerbajdzsán) és Jaroszlav Flicsakov (Ukrajna), ...15. Takács István

130 kg. Döntő: Kayaalp (Török)–Vitek 7:1. Eb: Riza Kayaalp (Törökország), 2. VITEK DÁRIUS, 3. Mihajlo Visniveckij (Ukrajna) és Pavel Hlincsuk (Fehéroroszország)