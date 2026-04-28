Birkózás: Bácsi Péter szerint nem hangzik rosszul az eredménysorunk
– A kötöttfogásúak versenyével indult az Eb-program, hat indulónkból négy dobogóra állt, a hetedik helyen zártuk a csapatrangsort. Elégedett?
– Valamivel az elvárások felett teljesítettek a srácok, előzetesen azt mondtam, hogy kettő–négy érem lehet reális. A sorsolások tulajdonképpen kedvezőek voltak, ettől függetlenül bravúrra is volt szükség. A legjobb meccsünk talán Fritsch Róberthez köthető, a negyeddöntőben négypontos hátrányból fordított a kétszeres világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnok azeri Sanan Süleymanov ellen. Külön öröm, hogy kötöttfogásban a megszerzett érmek számában az élmezőnyben zártunk, csak a grúzok, az azeriek és az örmények előztek meg minket, nekik egyaránt öt dobogósuk lett – fogalmazott az MBSZ szakmai igazgatója, Bácsi Péter.
– A lányok szereplése lehangoló volt az utolsó napig, amikor Pók Karolina három másodperc híján bronzérmet szerzett. Noha nem állt dobogóra, teljesítményével talán javított a hölgyek szereplésének összképén.
– Az ő esete nagyjából ugyanolyan, mint Szabados Noémié – a két ötödik helyünk hasonló képet festett. Az ellenfeleik esélyesebbnek számítottak, Noémi négypontos dobással szorossá tudta tenni a helyosztót, Karolina meg négypontossal vette át a vezetést. A lányok esetében e két meccsen kívül nem tudok olyat mondani, amelyik szoros lett volna, ezt intő jelnek kell tekintenünk, mert ez egymás után a második Európa-bajnokság, amelyiken nem tudtunk érmet szerezni.
– Hogyan látta szabadfogású sportolóinkat? Öten indultak, négyen helyosztót birkóztak, ebből két érmünk született, s a negyedik helyen zártuk a csapatrangsort.
– A csapat túlteljesítette az elvárásokat, elégedettek lehetünk vele. Sokatmondó, hogy két dobogós helyezéssel ilyen előkelő helyen végeztünk. Persze lehet azt mondani, hogy ötből négy birkózónk honosított, de meg kell nézni a teljes mezőnyt, sajnos ez a tendencia. A negyvenből harminchat érmet az egykori Szovjetunió területéről érkező sportoló szerzett meg. Szóval a honosítás nem a hazai birkózás jellemzője, hanem az európaié.
– Mind a négy elveszített bronzmérkőzésünkről elmondható, hogy csak hajszálon múlt a sikerünk. A döntőink viszont más képet festettek, a meccs alakulását nézve tulajdonképpen Bajcajev Vlagyiszlav, Szőke Alex és Vitek Dárius is egyértelmű vereséget szenvedett. Ennek mi lehet az oka?
– Dárius és Vlagyiszlav is kimaxolta az Európa-bajnokságot, mindkettejük esetében gyönyörű eredmény az ezüstérem. Alex fináléja a legbosszantóbb, előre borítékolható volt, hogy a bolgár Kiril Milov mit szeretne csinálni, tudtuk, készültünk rá, mégsem sikerült megszerezni a győzelmet. Milov végig nagyon jó formában birkózott, Alex kétszer is próbálkozhatott lenti helyzetből, de nem tudott élni a lehetőséggel. Ettől függetlenül látok esélyt arra, hogy visszavág neki a jövőben, szerintem meg tudja verni.
– Tizenhét indulónkból tízen birkózhattak helyosztón, hat érmünk, három-három ezüst és bronz született. Miként kell tekintenünk a tiranai Európa-bajnokságra?
– Nem hangzik rosszul az eredménysorunk. Nyilván örültünk volna legalább egy aranyéremnek, tavaly kettőt is szereztünk, és mindig az a célunk, hogy halljuk a magyar himnuszt. De a hat érem jó eredmény, a kötött- és a szabadfogás különösen jól szerepelt, a női szakágtól egy érmet mindenképp vártam. Szóval persze, van bennem némi hiányérzet, de összességében jó teljesítményt nyújtottunk.
|Stagnáló magyar sikerek
|Hasonlóan előkelő helyen végeztek birkózóink, mint a tavalyi, somorjai Európa-bajnokságon – noha aranyérmet most nem nyertünk, ugyanannyi éremmel térhettünk haza, mint 2025-ben: akkor két arany-, egy ezüst- és három bronzérem, most három-három ezüst- és bronzérem volt a mérlegünk, ami továbbra is kiemelkedőnek számít. A tiranai kontinensviadalon résztvevő 36 országból 24-en ünnepelhettek legalább egy dobogóst, szabadfogásban a honosítási hullám ugyanakkora méretet öltött, mint tavaly: csak négy érem jutott nem exszovjet születésű versenyzőnek, összesen 19 dobogós hely került honosított sportolóhoz. Mindhárom szakágat tekintve az érmek mintegy kétharmada ment exszovjet országokba és az onnan honosított versenyzőkhöz (120-ból 82). A honosított birkózók az érmek egyötödét szerezték meg (24 a 120-ból). Aranyéremnek összesen 13 ország örülhetett, a legtöbbet Oroszország szerezte, nyolcat.