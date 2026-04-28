Birkózás: Bácsi Péter szerint nem hangzik rosszul az eredménysorunk

– A kötöttfogásúak versenyével indult az Eb-program, hat indulónkból négy dobogóra állt, a hetedik helyen zártuk a csapatrangsort. Elégedett?

– Valamivel az elvárások felett teljesítettek a srácok, előzetesen azt mondtam, hogy kettő–négy érem lehet reális. A sorsolások tulajdonképpen kedvezőek voltak, ettől függetlenül bravúrra is volt szükség. A legjobb meccsünk talán Fritsch Róberthez köthető, a negyeddöntőben négypontos hátrányból fordított a kétszeres világbajnoki ezüst­érmes, Európa-bajnok azeri Sanan Süleymanov ellen. Külön öröm, hogy kötöttfogásban a megszerzett érmek számában az élmezőnyben zártunk, csak a grúzok, az azeriek és az örmények előztek meg minket, nekik egyaránt öt dobogósuk lett – fogalmazott az MBSZ szakmai igazgatója, Bácsi Péter.

– A lányok szereplése lehangoló volt az utolsó napig, amikor Pók Karolina három másodperc híján bronzérmet szerzett. Noha nem állt dobogóra, teljesítményével talán javított a hölgyek szereplésének összképén.

– Az ő esete nagyjából ugyanolyan, mint Szabados Noémié – a két ötödik helyünk hasonló képet festett. Az ellenfeleik esélyesebbnek számítottak, Noémi négypontos dobással szorossá tudta tenni a helyosztót, Karolina meg négypontossal vette át a vezetést. A lányok esetében e két meccsen kívül nem tudok olyat mondani, amelyik szoros lett volna, ezt intő jelnek kell tekintenünk, mert ez egymás után a második Európa-bajnokság, amelyiken nem tudtunk érmet szerezni.

– Hogyan látta szabadfogású sportolóinkat? Öten indultak, négyen helyosztót birkóztak, ebből két érmünk született, s a negyedik helyen zártuk a csapatrangsort.

– A csapat túlteljesítette az elvárásokat, elégedettek lehetünk vele. Sokatmondó, hogy két dobogós helyezéssel ilyen előkelő helyen végeztünk. Persze lehet azt mondani, hogy ötből négy birkózónk honosított, de meg kell nézni a teljes mezőnyt, sajnos ez a tendencia. A negyvenből harminchat érmet az egykori Szovjetunió területéről érkező sportoló szerzett meg. Szóval a honosítás nem a hazai birkózás jellemzője, hanem az európaié.

– Mind a négy elveszített bronzmérkőzésünkről elmondható, hogy csak hajszálon múlt a sikerünk. A döntőink viszont más képet festettek, a meccs alakulását nézve tulajdonképpen Bajcajev Vlagyiszlav, Szőke Alex és Vitek Dárius is egyértelmű vereséget szenvedett. Ennek mi lehet az oka?

– Dárius és Vlagyiszlav is kimaxolta az Európa-bajnokságot, mindkettejük esetében gyönyörű eredmény az ezüstérem. Alex fináléja a legbosszantóbb, előre borítékolható volt, hogy a bolgár Kiril Milov mit szeretne csinálni, tudtuk, készültünk rá, mégsem sikerült megszerezni a győzelmet. Milov végig nagyon jó formában birkózott, Alex kétszer is próbálkozhatott lenti helyzetből, de nem tudott élni a lehetőséggel. Ettől függetlenül látok esélyt arra, hogy visszavág neki a jövőben, szerintem meg tudja verni.

– Tizenhét indulónkból tízen birkózhattak helyosztón, hat érmünk, három-három ezüst és bronz született. Miként kell tekintenünk a tiranai Európa-bajnokságra?

– Nem hangzik rosszul az eredménysorunk. Nyilván örültünk volna legalább egy aranyéremnek, tavaly kettőt is szereztünk, és mindig az a célunk, hogy halljuk a magyar himnuszt. De a hat érem jó eredmény, a kötött- és a szabadfogás különösen jól szerepelt, a női szakágtól egy érmet mindenképp vártam. Szóval persze, van bennem némi hiányérzet, de összességében jó teljesítményt nyújtottunk.