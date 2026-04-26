Kuramagomedov Murad ötödik helyen végzett az Eb-n

A birkózók rengeteget dolgoznak a sikerekért, mindenkiről elmondható, hogy megérdemelné, karrierje során legalább egyszer dobogóra álljon világversenyen. Ez azonban hatványozottan igaz Kuramagomedov Muradra (74 kg). A Tatabánya kiválóságának évek óta nem jön ki a lépés, 2019-ben váltott magyar színekre, 2021-ben olimpia kvótát engedett ki a kezei közül, s azóta három helyosztót veszített el az Európa-bajnokságon. Eleinte arra lehetett gondolni, talán sosem lesz képes átlépni a saját árnyékán, idővel viszont láthatóan fejlődött, egyre szebb eredményeket ért el nívós nemzetközi versenyeken, és egyre nagyobb neveket vert meg.

Szombaton két fantasztikus mérkőzést követően az elődöntőben csupán passzivitási pontok döntöttek arról, hogy nem ő, hanem a kétszeres vb-ezüstérmes, négyszeres Európa-bajnok, szlovák színekben szereplő Taimuraz Salkazanov jut be a döntőbe, ezzel eldőlt, hogy idén is a harmadik helyért küzdhet meg.

Ellenfele az orosz Timur Bizsojev volt, aki nem sok szóhoz jutott a súlycsoport klasszisa, az olimpiai és háromszoros világbajnok Zaurbek Szidakov mellett – a most 30 éves sportoló pályafutása során eddig egy-egy világ- és Európa-bajnokságon szerepelt, mindkét viadalon a dobogó harmadik fokára állt.

Az első menetben Bizsojev került előnybe passzivitási ponttal, a másodikban Kuramagomedov egyenlített, és a később szerzett pont neki kedvezett. Bizsojev aktívabban birkózott, a bírók ezért ismét elrendelték Kuramagomedovval szemben a 30 másodperces aktivitási időt, nem tudott akciózni, 2:1-re nyert az orosz, és sportolónk negyedik alkalommal is ötödik helyen végzett az Európa-bajnokságon. Nem lehet azt mondani, hogy nem rendelték el másodszorra jogosan vele szemben az aktivitási időt, a következetesség ugyanakkor ebben az esetben hiányzott a bírói gárdából, hiszen Kuragomedov szombati elődöntője ugyanilyen képet festett, 1:1-nél ő volt az aktívabb, Salkazanovot viszont nem kötelezték támadásra, így sportolónk veszített.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, TIRANA

Vasárnap

Szabadfogás

61 kg. Európa-bajnok: Zavur Ugujev (Oroszország), 2. Zalimhan Abakarov (Albánia), 3. Simone Piroddu (Olaszország) és Arszen Harutjunjan (Örményország)

74 kg. A 3. helyért: Bizsojev (orosz)–Kuramagomedov 2:1. Eb: Taimuraz Salkazanov (Szlovákia), 2. Turan Bayramov (Azerbajdzsán), 3. Farhad Nurihorjesztan (Fehéroroszország) és Timur Bizsojev (Oroszország), 5. Kuramagomedov Murad

86 kg. Eb: , 3. Eugeniu Mihalcean (Moldova) és Vladimeri Gamkrelidze (Grúzia)