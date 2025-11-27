Átadták a szigetvári birkózócsarnokot

Schmidt Gábor, a Honvédelmi Minisztérium sportigazgatási és fejlesztési ügyekért felelős helyettes államtitkára a Sportoló nemzet tanév szigetvári eseményével egybekötött átadón kiemelte: a több mint 110 éves múlttal bíró szigetvári birkózás egy olyan létesítménnyel gazdagodott, amelynek „lelke és szellemisége” van. Utalt arra, hogy az egyesület hozzájárul a magyar birkózósport megerősödéséhez, annak sportolói az elmúlt több mint egy évszázad során számtalan országos bajnoki címet értek el, tovább a szigetvári versenyzők világ- és kontinenstornákon is szép eredményeket értek el. Hangsúlyozta, hogy a klub és az új infrastruktúra segítségével sok szigetvári és környékbeli fiatal kap lehetőséget a sportolásra, ami azért is fontos, mert a mozgás pozitív élettani hatásai közismertek. Emlékeztetett arra, hogy a sportért felelős államtitkárság ebben az évben indította el a Sportoló nemzet tanévet, ezzel is felhívva a fiatalok figyelmét a sport fontosságára. A sport megtanít közösségben élni, nyerni és veszíteni, egymásnak tiszteletet adni és hozzájárul egészségünk, életminőségünk javulásához – mutatott rá.

Schmidt Gábor kitért arra, hogy a magyar kormányzat az elmúlt másfél évtizedben kiemelt figyelmet fordított a kis- és közepes településeken sportlétesítmények létrehozására, ennek megfelelően különféle sportágaknak épültek az ország különböző pontjain kisebb-nagyobb központok. Mindezek azt a célt is szolgálják, hogy a kisebb településeken élő fiataloknak is legyen lehetőségük megfelelő körülmények között sportolni – emelte ki.

Nagy Csaba (Fidesz), a térség országgyűlési képviselője felidézte, hogy már a 2010-es évek közepe óta álmodoztak a szigetváriak egy birkózócsarnokról, a kormányzat pedig már a tervezés időszakától a helyiek mögött állt. Tette mindezt a helyi birkózósport kiemelkedő teljesítményének elismerése mellett azért is, mert a kultúra mellett a sport az, ami „képes összehozni a legkülönfélébb embereket, közösségépítő szerepe van” – hangsúlyozta.

Mester Ákos, a Szigetvári Birkózó Sport Egyesület elnöke arról szólt, hogy az ország legrégebbi birkózóklubjának eddigi 114 éve alatt a sportolók és edzők „hittel, alázattal végezték tevékenységüket”, ennek köszönhetően adott számos tehetséget Szigetvár a magyar birkózósportnak. A csarnok több mint egy edzőterem, hiszen az egy igazi közösségi térként, a helyi egyesület otthonául fog szolgálni. A Pécstől harminc kilométerre nyugatra fekvő baranyai kisvárosban mintegy 300 millió forint kormányzati forrás felhasználásával építettek birkózócsarnokot, amellyel a Dél-Dunántúli első ilyen létesítménye jött létre – közölte a csarnokot üzemeltető, több mint 110 éves múlttal bíró Szigetvári Birkózó Sport Egyesület korábban az MTI érdeklődésére.

Az egyesület otthonául szolgáló, a helyi birkózó legendáról, Módos Jánosról elnevezett több mint 300 négyzetméteres létesítményben két küzdőtér áll a rendelkezésére, de az épületben helyet kapott egy erősítő edzőterem, edzői szoba, női és férfi öltöző és tusoló is. Az egyesület lehetővé teszi, hogy a városban és a környékbeli falvakban élő másfélszáz sportolóján kívül a helyi iskolások és a szabadidejükben sportolni vágyók is használhassák a központot – tájékoztatott korábban a klub.