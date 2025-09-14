Muszukajev Iszmail: Komoly ok nélkül sosem viselkednék így

Mint ismert, világ- és Európa-bajnokunk, az eredeti súlycsoportjához képest eggyel feljebb, 70 kilogrammban induló Muszukajev Iszmail a szombat délelőtti programcsomagban két győztes mérkőzést követően kikapott az első számú kiemelttől, a japán bajnoktól, a világ- és Ázsia-bajnoki ezüstérmes Aojagi Josinoszukétől.

A mérkőzés indulatoktól nem volt mentes, Muszukajev többször is ujjtörést sérelmezett, a bírók nem figyelmeztették Aojagit, aki négypontos előnyben lenti helyzetben nem kímélte klasszisunk legérzékenyebb testrészét. Ezt már nem kezelte higgdtan Muszukajev, másik sportágból vett technikával reagált, amiért megintették. A meccs elúszott, és a kedélyek a levonulást követően, a folyosón sem csillapodtak, további feszült pillanatokkal kellett megküzdeniük a sportolóknak és az edzőknek.

Muszukajev a hivatalos Instagram-oldalán így reagált a történtekre: „Ami ma a szőnyegen történt, arra nem vagyok büszke, és senkit sem buzdítok ilyesmire. Ti mindannyian biztosan tudjátok, hogy békeszerető ember vagyok, és komoly ok nélkül sosem viselkednék így. Az ő tetteivel megsértett engem, és ezzel a becsületemet is, ami ilyen következményekhez vezetett, hiszen bármely magára valamit is adó férfit sértene ez. Nem tudom, náluk hogyan viszonyulnak ehhez, de a Kaukázusban ez elfogadhatatlan. Békét és jóságot mindenkinek.”

Muszkajev a vigaszágra jutott, amennyiben vasárnap legyőzi a kirgizek Ázsia-bajnokát és vb-bronzérmesét, Ernazar Akmatalijevet, akkor az esti programban birkózhat Andreaszjannal a bronzéremért.