Muszukajev és Bajcajev is egyetlen győzelemre van a vb-bronzmeccstől

• Zágráb
2025.09.13. 20:24
Zágráb birkózó-vb birkózás
Muszukajev Iszmail (70 kg) és Bajcajev Vlagyiszlav (125 kg) is vigaszágra jutott szombaton, a Zágrábban zajló birkózó-világbajnokság szabadfogású nyitó napján.

Világ- és Európa-bajnokunk, az eredeti súlycsoportjához képest eggyel feljebb, 70 kilogrammban induló Muszukajev Iszmail a szombat délelőtti programcsomagban két győztes mérkőzést követően kikapott az első számú kiemelttől, a japán bajnoktól, a világ- és Ázsia-bajnoki ezüstérmes Aojagi Josinoszukétől. 

A vetélytárs az esti elődöntőben az Európa-bajnok és vb-bronzérmes örmény Arman Andreaszjant 7:0-ra megverte, ezzel biztossá vált, hogy Muszukajev vasárnap a vigaszágon küzdhet tovább. Amennyiben ott legyőzi a kirgizek Ázsia-bajnokát és vb-bronzérmesét, Ernazar Akmatalijevet, akkor az esti programban birkózhat Andreaszjannal a bronzéremért.

Muszukajevhez hasonlóan a 97 kilogrammosok között magyar színekben Európa-bajnoki ezüst- és bronzérmes, az idén már nehézsúlyban szereplő Bajcajev Vlagyiszlav is két győztes és egy vesztes meccset tudhat maga mögött szombaton. Bajcajev Párizs bronzérmesétől, az idei Európa-bajnok azeri Giorgi Meshvildishvilitől szenvedett vereséget a negyeddöntőben. Meshvildishvili a kétszeres Eb-ezüstérmes lengyel Robert Barant verte meg az elődöntőben, ezzel Bajcajev is vigaszágra jutott. Ott az Ázsia-bajnoki ötödik üzbég Khasanboy Rakhimovval kell megmérkőznie a bronzcsatáért.

VILÁGBAJNOKSÁG, ZÁGRÁB
70 kg. Selejtező: Muszukajev–Dudaev (albán) 1:1 – később szerzett ponttal. Nyolcaddöntő: Muszukajev–Kozirik (orosz) 4:2. Negyeddöntő: Aojagi (japán)–Muszukajev 10:0
125 kg. Selejtező: Bajcajev–Ruhal (indiai) 5:2. Nyolcaddöntő: Bajcajev–Hubulov (bolgár) 4:2. Negyeddöntő: Meshvildishvili (azeri)–Bajcajev 7:0

Birkózás
