Bajcajev és Muszukajev is a vigaszágra vár a zágrábi vb-n

Kigyúltak a reflektorok, elkezdődött a show a Zagreb Arenában! Rögtön az első mérkőzésen igazi rangadóra került sor, hiszen két 65 kilogrammos klasszis találkozott egymással a szokottnál egy kategóriával feljebb, 70 kilóban: világ- és Európa-bajnokunk, Muszukajev Iszmail és az albán színekben olimpiai bronzérmes, Európa-bajnok Islam Dudaev mérte össze a tudását egymással. Muszukajevnek volt miért visszavágnia, emlékezhetünk, a párizsi játékok bronzcsatájában elképesztő mérkőzésen 13:12-es vereséget szenvedett Dudaevtől, így karrierje során második alkalommal csúszott le hajszállal az olimpiai dobogóról.

Az első menetben felmérték egymást a felek, Dudaevet valamivel aktívabbnak látták a bírók, így Muszukajevvel szemben elrendelték a harminc másodperces aktivitási időt, ami alatt nem sikerült akciót végrehajtania (0:1). A második három percben megindult az FTC kiválósága, azonban a lábra támadását és a mögé kerülési kísérletét is remekül védte riválisa. Viszont kiharcolta, hogy aktivitási időt rendeljenek el Dudaevvel szemben, ezúttal sem született akció, tehát Muszukajevnek is járt az egy pont, így már „csak” annyi volt a dolga, hogy kibekkelje a hátralévő egy percet. Ez összejött, tehát 1:1-gyel, később szerzett ponttal diadalmaskodott!

Muszukajev Iszmail (kékben) győzelemmel nyitott Zágrábban (Fotó: Róth Tamás)

A nyolcaddöntőben az oroszok U20-as világbajnoka, Szaijin Kazirik következett. Muszukajev tartalékolt az első menetben, kiléptetéssel és passzivitási ponttal kétpontos előnyt engedett Kaziriknek. A folytatásban két kiléptetéssel egyenlített, s az utolsó egy percben kétpontos levitellel tette biztossá negyeddöntős helyét.

Ott az első számú kiemelttel, a japán bajnokkal, a világ- és Ázsia-bajnoki ezüstérmes Aojagi Josinoszukéval küzdhetett meg az elődöntőért. Az első menetben kétpontos előnyre tett szert a japán. Muszukajev többször is ujjtörést sérelmezett, a bírók nem figyelmeztették Aojagit, aki szép akciókkal egyre nagyobbra nyitotta az ollót kettejük között. Négypontos előnyben lenti helyzetben Muszukajev újabb szabálytalanságot észlelt, ezt már nem kezelte higgdtan, másik sportágból vett technikával reagált, teljesen jogosan intették meg egy pontért (0:5). Az indulatokkal fűtött meccs elúszott, technikai tussal kapott ki klasszisunk (0:10). A kedélyek a levonulást követően, a folyosón sem csillapodtak, további feszült pillanatokkal kellett megküzdeniük. Ha Aojagi az esti programban döntőbe jut, Muszukajevért vasárnap a vigaszágon szoríthatunk.

A 97 kilogrammosok között magyar színekben Európa-bajnoki ezüst- és bronzérmes, az idén már nehézsúlyban szereplő Bajcajev Vlagyiszlav is sikerrel vette az első akadályt, passzivitási ponttal, kiléptetésekkel és levitellel 5:2-re nyert az U20-as világbajnoki bronzérmes indiai Rajat Ruhal ellen. A következő akadályt az Európa-bajnoki bronzérmes bolgár Alen Hubulov jelentette, és ezúttal is minden úgy történt a szőnyegen, ahogyan azt sportolónk szerette volna: irányította az összecsapást, két levitellel 4:2-re nyert, amivel bejutott a negyeddöntőbe.

Párizs bronzérmesével, az idei Európa-bajnok azeri Giorgi Meshvildishvilivel birkózott, akivel találkozott már, épp az áprilisi somorjai kontinensviadalon, ott 5:0-s vereséget szenvedett tőle. Ezúttal az első három percben kiegyenlítettnek tűntek az erőviszonyok, Meshvildishvili így is 2:0-s előnyre tett szert, a folytatásban nem volt kérdés, levitellel, passzivitási ponttal és mögé kerüléssel 7:0-s azeri siker született, így Muszukajevhez hasonlóan Bajcajev is a vigaszágra vár Zágrábban.

„Sok minden történt, amit fel kell dolgoznunk. Mindkét versenyzőnk hozta azt, amit elterveztünk, az első két meccset, ehhez bravúr is kellett. A negyeddöntőben már a súlycsoportok legjobbjai érkeznek, egyikük sem a saját kategóriájában versenyez, hanem eggyel feljebb. Bár szerettük volna, hogy valamelyikük elődöntőben birkózzon, szerintem kihoztuk a maximumot a napból. Mindkettejüknek jó esélye van a vigaszágra, ha oda kerülnek, akkor egy meccset kell nyerniük vasárnap, és a bronzéremért küzdhetnek. Bizakodó vagyok mindkettejükkel kapcsolatban, profi versenyzőkről van szó, az látszik rajtuk, hogy mindig győzni szeretnének, és nagyon megviseli őket a vereség. Muszukajev esetében szabálytalanság történt a negyeddöntőben, érzékeny testrészéhez fogott a japán, nem először történik vele hasonló, sajnos nagyon elszakadt nála cérna. Biztos vagyok abban, hogy megnyugszik, és bízom abban, hogy a bronzéremért küzdhet ő és Bajcajev is.” Bánkuti Zsolt, a szabadfogású válogatott szövetségi kapitánya

VILÁGBAJNOKSÁG, ZÁGRÁB

70 kg. Selejtező: Muszukajev–Dudaev (albán) 1:1 – később szerzett ponttal. Nyolcaddöntő: Muszukajev–Kozirik (orosz) 4:2. Negyeddöntő: Aojagi (japán)–Muszukajev 10:0

125 kg. Selejtező: Bajcajev–Ruhal (indiai) 5:2. Nyolcaddöntő: Bajcajev–Hubulov (bolgár) 4:2. Negyeddöntő: Meshvildishvili (azeri)–Bajcajev 7:0