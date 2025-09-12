Losonczi Dávid: Már nem arra megyek, hogy mindenkit agyonverjek

„Jó formában érzem magam, jól sikerült a felkészülés. – jelentette ki Bognár Erika még itthon. – A külföldi edzőtáborok, és a nemzetközi versenyek is jól sikerültek, szóval várom a versenyt. Minden mérkőzésre ugyanúgy készülök, vagyis mindet meg szeretném nyerni, és ezért mindent meg is teszek!”

Nyert már világ-, és Európa-bajnoki címet, így mindenképpen az esélyesek között kell számolni Losonczi Dáviddal a hétvégén kezdődő zágrábi birkózó világbajnokságon. A kötöttfogású 87 kilogrammosok között Eb-címet nyerő Losonczi az NSO Tv kérdésére elmondta, nem akar terhet rakni saját vállára, éppen a fent említett két aranyérem miatt.

„Szeretném élvezni a birkózást, azt, hogy kijutottam egy vébére, semmilyen plusz teherrel, amivel még pluszban meg kellene birkóznom. – árulta el Losonczi Dávid a zágrábi kiutazás előtt. – Erre az évre más birkózó-stílust vettem fel, nem arra mentem, hogy mindenkit agyonverjek, a lényeg, hogy a mérkőzéseimet megnyerjem.”

BIRKÓZÓ-VILÁGBAJNOKSÁG, ZÁGRÁB

A magyar válogatott

Kötöttfogás. 72 kg: Váncza István (FTC), 77 kg: Fritsch Róbert (Csepel TC), 82 kg: Szilvássy Erik (Csepeli BC), 87 kg: Losonczi Dávid (ESMTK), 97 kg: Szőke Alex (ESMTK), 130 kg: Vitek Dárius (BHSE)

Szabadfogás. 70 kg: Muszukajev Iszmail (FTC), 74 kg: Kuramagomedov Murad (Tatabánya), 97 kg: Végh Richárd (Érd), 130 kg: Bajcajev Vlagyiszlav (Csepel TC)

Női birkózás. 57 kg: Dollák Tamara (Újpest), 59 kg: Bognár Erika (Vasas), 62 kg: Szabó Nikolett (Baja), 68 kg: Szabados Noémi (FTC)