„De semmi teher, mi?!” – visszakérdezett a regnáló világ- és Európa-bajnok Losonczi Dávid

Néhány nap múlva kezdetét veszi az Arena Zagrebben a birkózók idei legfontosabb eseménye, a világbajnokság, amelyen 14 fős válogatottért szoríthatunk. A leghamarabb rajtoló szabadfogásúak már elutaztak Horvátországba, Porecben végzik az utolsó simításokat, a nők és a kötöttfogásúak viszont itthon, a tatai edzőtáborban teszik meg ugyanezt, ahol hétfőn a sajtó képviselőit fogadták.

Az edzés kezdete előtt lehetőségünk nyílt bárkivel beszélgetni, elsőként a kötöttfogású klasszisunkhoz, Losonczi Dávidhoz léptünk oda. Szembesítettük vele, ha esetleg nem tudná: regnáló világ- és Európa-bajnokként vág neki a zágrábi vb-nek.

„De semmi teher, mi?! – kérdezett vissza Losonczi. – Egyébként ez pont hogy megnyugvást ad nekem, ezeket már elértem, elvenni nem lehet őket. Persze, meg szeretném védeni a címemet, mindent megteszek érte, de semmi nem történik akkor, ha ez nem sikerül. Erős lesz a mezőny, az olimpiai bajnok bolgár Szemen Novikovot leszámítva mindenki itt lesz. Ha meg kellene neveznem, ki a legnagyobb ellenfelem, azt mondanám, az iráni Alireza Mohmadipiani és a dán Turpal Bisultanov veszélyes lehet rám, de úgy gondolom, ha nem hibázom, akkor nem tudnak fogást találni rajtam.”

A versenyzők közül Bognár Erikának jól emlékei vannak Zágrábról: „Igen, 2023-ban ott lettem Európa-bajnoki második! Remélem, most is jól megy majd a birkózás, persze a vb-mezőnye jóval erősebb, de kiemelt leszek. A formám is jó, hiszen megnyertem a budapesti rankingversenyt” – nyilatkozta a Vasas kiválósága.

A háromszoros U23-as Európa-bajnoki bronzérmes Szabados Noémi folyamatosan remekel a nemzetközi szövetség rangsoroló viadalain, felnőtt-világversenyen azonban eddig még nem jött ki neki a lépés: „Próbálom ezt elengedni, és nem stresszelni rajta, nem tudom, miért alakult így, remélem, hamarosan Eb-n vagy vb-n is kijön a lépés. Jól sikerült a felkészülés, sokat voltunk külföldön, Lengyelországban és Törökországban is készültünk. Zágrábban úgy szeretnék birkózni, ahogyan tényleg tudok, mindent ki szeretnék adni magamból.”

A jelen lévő szövetségi kapitányok, Lőrincz Viktor (kötöttfogás) és Martin Gábor (női birkózás) az NSO Tv-nek beszéltek a várakozásaikról:

Az Európa-bajnok és vb-ezüstérmes Fritsch Róbert edzőbábun mutatta meg, milyen dobásokra készülhetnek riválisai Zágrábban, s ezt követően elkezdődhetett a tréning. A bemelegítés után társas gyakorlatokat végeztek a sportolók, technikai elemeket gyakoroltak, végül a küzdelem került előtérbe – meggyőződhettünk róla: jó formában vágnak neki birkózóink a világbajnokságnak.

A program szombaton a szabadfogásúak küzdelmeivel kezdődik és szeptember 21-ig tart. A hölgyek hétfőn, a kötöttfogásúak csütörtökön mutatkozhatnak be Zágrábban.

BIRKÓZÓ-VILÁGBAJNOKSÁG, ZÁGRÁB

A magyar válogatott

Kötöttfogás. 72 kg: Váncza István (FTC), 77 kg: Fritsch Róbert (Csepel TC), 82 kg: Szilvássy Erik (Csepeli BC), 87 kg: Losonczi Dávid (ESMTK), 97 kg: Szőke Alex (ESMTK), 130 kg: Vitek Dárius (BHSE)

Szabadfogás. 70 kg: Muszukajev Iszmail (FTC), 74 kg: Kuramagomedov Murad (Tatabánya), 97 kg: Végh Richárd (Érd), 130 kg: Bajcajev Vlagyiszlav (Csepel TC)

Női birkózás. 57 kg: Dollák Tamara (Újpest), 59 kg: Bognár Erika (Vasas), 62 kg: Szabó Nikolett (Baja), 68 kg: Szabados Noémi (FTC)