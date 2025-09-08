Jó hangulatban készülnek a magyarok a birkózó vb-re

A csapat hagyományos, hétfői sajtónyilvános edzésen a kötöttfogásúak mellett a vb-n induló négy női versenyző és Martin Gábor, a női válogatott szövetségi kapitány is jelen volt. A szabadfogásúak ugyanakkor igazoltan hiányoztak, mivel ők kedden Porecbe utaztak az utolsó tréningek elvégzésére, majd onnan éreznek meg pénteken a horvát fővárosba, ahol szombaton megkezdik szereplésüket.

A kötöttfogásúak intenzív, másfélórás edzését megelőzően a csapat tagjai közül a 87 kilogrammban világbajnoki címvédő Losonczi Dávid, a 2021-es vb-ezüstérmes, előbbihez hasonlóan olimpiai ötödik Szőke Alex, illetve a 77 kg-os csapattagságot Lévai Levente előtt megszerző Fritsch Róbert is optimistán, önbizalommal telve nyilatkoztak várakozásaikról.

„Szerencsére minden rendben velem, komolyabb sérülés nem hátráltatott, jó hangulatban készülök és jó formában vagyok. Várom a világbajnokságot” – mondta az MTI-nek Losonczi, aki különleges helyzetben lesz Zágrábban, ugyanis ő lesz az utolsó magyarja a versenynek, jövő szombaton csak ő lesz érdekelt a reggeli előcsatározások során, ami azt jelenti, hogy ő lehet a vasárnapi zárónap egyetlen magyar birkózója. – „Ha minden jól megy, akkor én zárom majd a vb-t, az enyém lesz az utolsó meccs, ami döntőt jelentene. Ugyanakkor nem akarok magamra nagy terhet rakni, azt a hibát már a párizsi olimpián elkövettem.”

Losonczi Dávidnak Lévai Tamással kellett megküzdenie a vb-indulásért, míg a 72 kg-ban Európa-bajnok, vb-második Fritsch Róbert Tamás öccsét, Leventét előzte meg a címeres mezért kiírt versengésben, így indulhat először olimpiai súlycsoportban világbajnokságon.

„A 2023-as vb-ezüstérem után felléptem az olimpiai súlyba, s ugyan Párizsba nem jutottam ki, a játékokat követően viszont nem volt kérdés, hogy nem megyek vissza 72 kilóba. Amikor a nyáron biztossá vált, hogy én indulhatok, akkor öt percig dőltem hátra és örültem, azt követően viszont folytattam a munkát, ugyanolyan elszántsággal mint előtte” – mesélte Fritsch, aki úgy érzi, hogy helye van a kategória élmezőnyben és komoly célokkal indul a vb-re. – „Őszinte leszek, az aranyéremért utazom, ez a célom. A nemzetközi versenyek jól sikerültek, nagyon várom a versenyt.”

Szőke Alexnek a vb előtt nem kellett a válogatott helyért izgulnia, ugyanis ő maradt egyedül a 97 kilóban, aminek szerinte előnye és hátránya is van.

„Nyilván jó, hogy nem kellett izgulnom az indulás miatt, viszont mindig segít, ha van konkurencia. Ennek ellenére úgy érzem, sikerült a világbajnokságra jól felkészülnöm. A súlyom is rendben van, nem kell vészesen sokat fogyni” – jegyezte meg az ESMTK klasszisa. – „Azt gondolom, hogy benne vagyok a súlycsoport 4-5 legjobbja között a világon, szeretnék ennek megfelelően szerepelni Zágrábban.”

A nők ezúttal nem a szőnyegen, hanem az erősítőteremben dolgoztak. Előtte a budapesti rangsorversenyen aranyérmes Bognár Erika (59 kg) elmondta, bízik benne, hogy kiemeltként a vb-n kijön neki a lépés.

„Jól sikerült a nyári időszak és bízom benne, hogy a világbajnokságon is jól fog menni. Az a célom, hogy minél több mérkőzésem legyen és azokon a lehető legjobban birkózzak” – mondta Bognár.

A világbajnokságon hat kötöttfogású és négy-négy szabadfogású és női magyar birkózó szerepel. A szabadfogású versenyek szombaton, a női viadalok hétfőn, a kötöttfogásúak csütörtökön kezdődnek.