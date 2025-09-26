Losonczi Dávid: Erősebben fogok visszatérni

A múlt heti vb-re címvédőként érkezett magyar birkózó szépen menetelt a kötöttfogásúak 87 kilogrammos súlycsoportjában az elődöntőig, ahol szombaton megsérült a térde. Ennek ellenére kiállt a másnapi bronzmérkőzésre, de ott kikapott, így ötödikként zárt, akárcsak a tavalyi, párizsi olimpián.

A később Magyarországon elvégzett MRI-vizsgálat során kiderült, elszakadt az elülső keresztszalagja, bevizesedett, bevérzett a térde.

„Amikor elolvastam az MRI-leletet, már tudtam, hogy baj van – idézte fel a világ- és Európa-bajnok sportoló a történteket az M1 aktuális csatornának nyilatkozva. – Akkor elég nagy sokk ért, átfutott rajtam, hogy mi is fog velem történni és mi is fog rám várni. Főleg azért, mert nemcsak a birkózásban, hanem a mindennapi életben is nehéz lesz ezzel élni. Pozitív szemléletű ember vagyok, mindig a jót látom mindenben, de azért ilyenkor nehéz.”

Az interjú során beszélt arról, hogy fizikálisan és mentálisan is nagyon jó állapotban érkezett a világbajnokságra, emiatt is nagyon sajnálja, hogy megsérült.

Itthon kiderült, műtéti beavatkozásra lesz szükség, de csak hat hét múlva lehet operálni, és utána várhatóan további nyolc hónapig tart majd a felépülése.

„Mindenben meg kell látni a jót, de ebben nehéz” – hangsúlyozta, ugyanakkor hozzátette: „Erősebben fogok visszatérni, ebben biztos vagyok”.