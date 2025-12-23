Nemzeti Sportrádió

Vitek Dárius jövőre is szeretné „kibirkózni” magából a maximumot

Vágólapra másolva!
2025.12.23. 13:59
null
Vitek Dárius (Fotó: Török Attila)
Címkék
Vitek Dárius kötöttfogás birkózás
A birkózó Vitek Dárius a 2026-os esztendőben is minden versenyen ki akarja hozni magából a maximumot, mert akkor annak ismét lesz eredménye is.

Az idén a kötöttfogásúak 130 kilogrammos kategóriájában világbajnoki ezüst- és Európa-bajnoki bronzérmes versenyző az M1 aktuális csatornának elmondta, a következő évben szeretné aranyéremre váltani a mostani medáliáit.

„Nem úgy szoktam kimenni egy tornára, hogy ezt vagy azt szeretném elérni, hanem csak ki akarom birkózni magamból a legjobbamat, szeretnék száz százalékot nyújtani, és akkor annak biztosan eredménye is lesz” - mondta Vitek, aki idén annak ellenére ért el remek eredményeket – és lett kötöttfogásban az év legjobb birkózója is –, hogy betegségek mellett sérülés is hátráltatta.

„Az Eb előtt egy deréktáji sérülés miatt a mozgás is nehézséget okozott, az sem volt biztos, hogy el tudok indulni, így lettem harmadik. A vb-re aztán már jóval ideálisabb volt a felkészülésem” – emlékezett vissza a történésekre a 26 éves versenyző, aki a vb-döntőben az iráni Amin Mirzazadehtől kapott ki. Vitek révén így is húsz év elteltével mérkőzhetett magyar birkózó nehézsúlyban a világbajnoki címért.

A sportoló elmondta, most az alapozás közepén tartanak, így az ünnepek alatt is csak háromnapos pihenőt kapnak, az első viadala pedig jövő január végén az első válogatóverseny lesz.

 

Vitek Dárius kötöttfogás birkózás
Legfrissebb hírek

Fennakadt a doppingteszten az irániak U23-as világbajnok birkózója

Birkózás
Tegnap, 16:02

„A győzelmet nem lehet megunni, igazi mámor” – interjú Losonczi Dáviddal

Képes Sport
2025.12.21. 11:58

Vitek Dárius, Végh Richárd és Bognár Erika lett az év birkózója

Birkózás
2025.12.19. 18:52

Kötöttfogásban a legjobbak között vagyunk

Birkózás
2025.12.19. 12:02

Szőke Alexet és Vitek Dáriust jutalmazta a Nemzetközi Birkózószövetség

Birkózás
2025.12.17. 11:33

Bomba transzfer: a Tatabányánál folytatja a világbajnoki ezüstérmes birkózó

Birkózás
2025.12.12. 18:07

Nem került veszélybe a magyar birkózás jövője… – videó

Birkózás
2025.12.11. 13:26

Átadták a száz éve született Szilvásy Miklós felújított sírját

Birkózás
2025.12.05. 13:26
Ezek is érdekelhetik