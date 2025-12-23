Vitek Dárius jövőre is szeretné „kibirkózni” magából a maximumot

Az idén a kötöttfogásúak 130 kilogrammos kategóriájában világbajnoki ezüst- és Európa-bajnoki bronzérmes versenyző az M1 aktuális csatornának elmondta, a következő évben szeretné aranyéremre váltani a mostani medáliáit.

„Nem úgy szoktam kimenni egy tornára, hogy ezt vagy azt szeretném elérni, hanem csak ki akarom birkózni magamból a legjobbamat, szeretnék száz százalékot nyújtani, és akkor annak biztosan eredménye is lesz” - mondta Vitek, aki idén annak ellenére ért el remek eredményeket – és lett kötöttfogásban az év legjobb birkózója is –, hogy betegségek mellett sérülés is hátráltatta.

„Az Eb előtt egy deréktáji sérülés miatt a mozgás is nehézséget okozott, az sem volt biztos, hogy el tudok indulni, így lettem harmadik. A vb-re aztán már jóval ideálisabb volt a felkészülésem” – emlékezett vissza a történésekre a 26 éves versenyző, aki a vb-döntőben az iráni Amin Mirzazadehtől kapott ki. Vitek révén így is húsz év elteltével mérkőzhetett magyar birkózó nehézsúlyban a világbajnoki címért.

A sportoló elmondta, most az alapozás közepén tartanak, így az ünnepek alatt is csak háromnapos pihenőt kapnak, az első viadala pedig jövő január végén az első válogatóverseny lesz.