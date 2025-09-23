Losonczi Dávid keresztszalagja elszakadt, így vállalta a vb-bronzmeccset

A zágrábi világbajnokságon a kötöttfogású 87 kilogrammosok között ötödik helyen végző Losonczi Dávid elülső keresztszalagja elszakadt, hat hét múlva műtét és összességében hét-nyolc hónap kihagyás vár rá – közölte honlapján a Magyar Birkózószövetség kedden.
A két éve vb-t, idén Eb-t nyerő birkózónak az iráni Alireza Mohamadipjani elleni, 6:3-ra elveszített világbajnoki elődöntőben letapadt a térde az első menetben, ápolni kellett, majd láthatóan ez hátráltatta is meccs közben. Az ESMTK versenyzője ennek ellenére vállalta a bronzmérkőzést, kiállt a kirgiz Aszan Zsanisovval szemben, és nem is sokon múlt az érem, ám végül 4:2-re alulmaradt, így az 5. helyen végzett a zágrábi világversenyen.
Budapesten az első útja az MRI-vizsgálathoz vezetett, amely kimutatta az elülső keresztszalag szakadását a jobb térdében, ami miatt hét-nyolc hónapos kihagyásra számíthat.
„Sajnos elszakadt a szalag, a térdem bevizesedett és bevérzett, hat hetet kell várni a műtétre. Biztosan nem tett jót neki a bronzmeccs, de én ilyen vagyok, a végsőkig küzdök. Minden évben történik velem valami, most már lassan megszokom, most épp ezt dobta az élet, de ezt is megoldom, mint mindent” – kommentálta a helyzetet Losonczi Dávid a szövetség honlapjának.
A világbajnokságon történteket érthető módon csalódottan értékelte a 25 éves birkózó: „Nem voltam rossz formában, jól birkóztam, sajnos az elődöntőben eléggé kizökkentett a sérülésem, és onnantól nem alakultak jól a dolgok. A kirgiz Zsanisov biztosan nem tudott volna megverni, ha ép vagyok, így is majdnem meglett a meccs, nem sokon múlt. Ha valaki a vébé előtt azt mondja, hogy érem nélkül, szakadt térdszalaggal jövök haza, kinevetem. Finoman fogalmazva sem így terveztem. De lelkileg és fizikailag is felépülök!”
A kötöttfogású válogatott szövetségi kapitánya, Lőrincz Viktor hozzáállását méltatta: „Ilyen egy igazi küzdő, mindent megtett annak érdekében, hogy megszerezze az érmet, példa lehet mindenkinek!”
Szabó Nikolett (62 kg) térde is a zágrábi vb-n sérült meg, a későbbi győztes japán Motoki Szakura elleni nyitó mérkőzésén hordágyon kellett levinni a szőnyegről. Az MRI-vizsgálaton már ő is túl van, pontos diagnózis esetében még nem született.