Losonczi Dávid keresztszalagja elszakadt, így vállalta a vb-bronzmeccset

Budapesten az első útja az MRI-vizsgálathoz vezetett, amely kimutatta az elülső keresztszalag szakadását a jobb térdében, ami miatt hét-nyolc hónapos kihagyásra számíthat.

„Sajnos elszakadt a szalag, a térdem bevizesedett és bevérzett, hat hetet kell várni a műtétre. Biztosan nem tett jót neki a bronzmeccs, de én ilyen vagyok, a végsőkig küzdök. Minden évben történik velem valami, most már lassan megszokom, most épp ezt dobta az élet, de ezt is megoldom, mint mindent” – kommentálta a helyzetet Losonczi Dávid a szövetség honlapjának.

A világbajnokságon történteket érthető módon csalódottan értékelte a 25 éves birkózó: „Nem voltam rossz formában, jól birkóztam, sajnos az elődöntőben eléggé kizökkentett a sérülésem, és onnantól nem alakultak jól a dolgok. A kirgiz Zsanisov biztosan nem tudott volna megverni, ha ép vagyok, így is majdnem meglett a meccs, nem sokon múlt. Ha valaki a vébé előtt azt mondja, hogy érem nélkül, szakadt térdszalaggal jövök haza, kinevetem. Finoman fogalmazva sem így terveztem. De lelkileg és fizikailag is felépülök!”

A kötöttfogású válogatott szövetségi kapitánya, Lőrincz Viktor hozzáállását méltatta: „Ilyen egy igazi küzdő, mindent megtett annak érdekében, hogy megszerezze az érmet, példa lehet mindenkinek!”

Szabó Nikolett (62 kg) térde is a zágrábi vb-n sérült meg, a későbbi győztes japán Motoki Szakura elleni nyitó mérkőzésén hordágyon kellett levinni a szőnyegről. Az MRI-vizsgálaton már ő is túl van, pontos diagnózis esetében még nem született.