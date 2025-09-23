Nemzeti Sportrádió

Losonczi Dávid keresztszalagja elszakadt, így vállalta a vb-bronzmeccset

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
Vágólapra másolva!
2025.09.23. 16:40
null
Losonczi Dávidot meg kell műteni (Fotó: Illyés Tibor/MTI)
Címkék
kötöttfogású birkózás Losonczi Dávid birkózó-vb
Súlyos térdsérülést szenvedett a világ- és Európa-bajnok magyar birkózó, Losonczi Dávid, akire hét-nyolc hónapos kihagyás vár.

A zágrábi világbajnokságon a kötöttfogású 87 kilogrammosok között ötödik helyen végző Losonczi Dávid elülső keresztszalagja elszakadt, hat hét múlva műtét és összességében hét-nyolc hónap kihagyás vár rá – közölte honlapján a Magyar Birkózószövetség kedden.

A két éve vb-t, idén Eb-t nyerő birkózónak az iráni Alireza Mohamadipjani elleni, 6:3-ra elveszített világbajnoki elődöntőben letapadt a térde az első menetben, ápolni kellett, majd láthatóan ez hátráltatta is meccs közben. Az ESMTK versenyzője ennek ellenére vállalta a bronzmérkőzést, kiállt a kirgiz Aszan Zsanisovval szemben, és nem is sokon múlt az érem, ám végül 4:2-re alulmaradt, így az 5. helyen végzett a zágrábi világversenyen.

Birkózás
2025.09.21. 19:36

Losonczi Dávid kikapott a kirgiztől, ötödik helyen végzett a világbajnokságon

Birkózóink egy-egy ezüst- és bronzérmet, valamint három ötödik helyet szereztek Zágrábban.

Budapesten az első útja az MRI-vizsgálathoz vezetett, amely kimutatta az elülső keresztszalag szakadását a jobb térdében, ami miatt hét-nyolc hónapos kihagyásra számíthat.

„Sajnos elszakadt a szalag, a térdem bevizesedett és bevérzett, hat hetet kell várni a műtétre. Biztosan nem tett jót neki a bronzmeccs, de én ilyen vagyok, a végsőkig küzdök. Minden évben történik velem valami, most már lassan megszokom, most épp ezt dobta az élet, de ezt is megoldom, mint mindent” – kommentálta a helyzetet Losonczi Dávid a szövetség honlapjának.

A világbajnokságon történteket érthető módon csalódottan értékelte a 25 éves birkózó: „Nem voltam rossz formában, jól birkóztam, sajnos az elődöntőben eléggé kizökkentett a sérülésem, és onnantól nem alakultak jól a dolgok. A kirgiz Zsanisov biztosan nem tudott volna megverni, ha ép vagyok, így is majdnem meglett a meccs, nem sokon múlt. Ha valaki a vébé előtt azt mondja, hogy érem nélkül, szakadt térdszalaggal jövök haza, kinevetem. Finoman fogalmazva sem így terveztem. De lelkileg és fizikailag is felépülök!”

A kötöttfogású válogatott szövetségi kapitánya, Lőrincz Viktor hozzáállását méltatta: „Ilyen egy igazi küzdő, mindent megtett annak érdekében, hogy megszerezze az érmet, példa lehet mindenkinek!”

Szabó Nikolett (62 kg) térde is a zágrábi vb-n sérült meg, a későbbi győztes japán Motoki Szakura elleni nyitó mérkőzésén hordágyon kellett levinni a szőnyegről. Az MRI-vizsgálaton már ő is túl van, pontos diagnózis esetében még nem született.

 

kötöttfogású birkózás Losonczi Dávid birkózó-vb
Legfrissebb hírek

Birkózó-vb után: Európa leszakadt, mi teljesítettük a minimumelvárást

Birkózás
10 órája

Losonczi Dávid kikapott a kirgiztől, ötödik helyen végzett a világbajnokságon

Birkózás
2025.09.21. 19:36

Itt aztán minden történt! Szőke Alex 5:5-ös meccsen kikapott, vb-ötödik Zágrábban

Birkózás
2025.09.20. 19:33

Losonczi óriási küzdelemben kikapott az iránitól a vb-elődöntőben, bronzmeccses

Birkózás
2025.09.20. 17:41

Losonczi Dávid elődöntős, Szőke Alex bronzmeccses a vb-n

Birkózás
2025.09.20. 12:06

Vitek Dárius világbajnoki ezüst-, Fritsch Róbert bronzérmes Zágrábban!

Birkózás
2025.09.19. 18:50

Szőke Alex kikapott a vb-negyeddöntőben, vigaszágas

Birkózás
2025.09.19. 14:08

Vitek Dárius döntős, Fritsch Róbert bronzmeccses a zágrábi vb-n!

Birkózás
2025.09.18. 17:40
Ezek is érdekelhetik