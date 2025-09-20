Nemzeti Sportrádió

Itt aztán minden történt! Szőke Alex 5:5-ös meccsen kikapott, vb-ötödik Zágrábban

Zágráb
2025.09.20. 19:33
Szőke Alex az ötödik helyen végzett Zágrábban (Fotó: Róth Tamás)
Szőke Alex 5:5-tel, kisebb értékű akciók miatt kikapott a Zágrábban zajló birkózó-világbajnokság szombati versenynapján, így az ötödik helyen zárt a kötöttfogású 97 kilogrammosok között.

„Megvolt most az akarat és a szív, ami tegnap hiányzott” – ezt nyilatkozta világbajnoki ezüstérmes, Eb-harmadik Szőke Alex a Zagreb Arenában, azt követően, hogy a vigaszági mérkőzésén megverte az idei, somorjai Eb-n ezüstérmes német Lucas Lazogianist. Persze, nem arra gondolt klasszisunk, hogy pénteken nem akart birkózni, és ezért maradt alul a negyeddöntőben 1:1-gyel a vb-harmadik orosz Artur Szargszjannal szemben, csupán annyiról van szó, hogy rossz lábbal kelt fel, nem találta meg a ritmusát, önmagát a szőnyegen. Kétségtelen, rosszkor jött.

De szépíteni lehetett, és Szőke szépített is, kiharcolta, hogy az esti bronzcsatában szőnyegre léphessen az azeri Murad Ahmadiyev ellen, akitől különös körülmények között kikapott a 2023-as U23-as Európa-bajnokság döntőjében – a vetélytársnak azóta is ez pályafutása legnagyobb eredménye.

„Ahmadiyevvel birkóztunk már egyszer, »pompás« mérkőzésen megvert, hivatalosan, ám elég furcsa módon, gyakorlatilag misszionárius pózban voltam, úgy tusolt, ami ugye szabálytalan kötöttfogásban, mert a lábat nem lehet használni. Nem erős, de kellemetlen ellenfél, az olimpiai, háromszoros világ- és hétszeres Európa-bajnok örmény Artur Alekszanjant is megviccelte. Felkészülök belőle rendesen, és bízom benne, hogy ha csak egy egyes eredménnyel is, de nyerek!” – szögezte le Szőke.

Rosszabbul nem is indulhatott volna a meccs, Ahmadiyev válldobással négy pontot szerzett, és tusolta Szőkét, sportolónk több mint egy percig küzdött azért, hogy elkerülje a leütést, ez összejött neki. Lőrincz Viktor szövetségi kapitány challenge-et kért, s noha Szőke jelezte, nem akarja, hogy visszanézzék az esetet (a sportolónak ehhez van joga), már késő volt, megvizsgálták, elveszítettük, ötpontos hátrányba kerültünk.

Nagyon kellett küzdeni azért, hogy a második menetben megadják a passzivitási pontot, ez sikerült (1:5), lentről Szőke megemelte Ahmadiyevet, megpörgette (3:5), a mérkőzésvezető jelezte, Ahmadiyev a lábával akasztott, megintik, ám továbbengedték a küzdelmet, mivel Szőke még akcióban volt: ismét megemelte az azerit, ám ezúttal saját magára, a hátára dobta, tus lett a vége. Nem adták meg, mivel ezt megelőzően szabálytalanság történt, helyette jött az intés, két pont (5:5), és Szőke ismét lentről próbálkozhatott. Ezúttal nem működött az emelés, egy perc maradt, megállás nélkül ment előre a magyar, hajtott, ám az újabb, bronzot érő pontot nem sikerült összehoznia – a nagyobb értékű akció miatt Ahmadiyevé lett a bronzérem. Szőke Alex az ötödik helyen végzett Zágrábban.

„Ez most nagyon fáj. Nem tudom, annyira koncentrált voltam, és mégis kikaptam. Az elején becsapott egy válldobással, nem kértem a challenge-et, mégis megnézték, ezt nem értem. Onnantól meg már... Próbáltam feljönni, és csinálni, de ebbe ennyi volt. Mindent kiadtam magamból, nem érzem azt, hogy bármi maradt volna bennem, ez szerintem látszott is. Nem maradt bennem több, semmivel” – értékelt Szőke Alex az elveszített bronzmérkőzést követően.

BIRKÓZÁS, VILÁGBAJNOKSÁG, ZÁGRÁB
Kötöttfogás
97 kg. A 3. helyért: Ahmadiyev (azeri)–Szőke 5:5 – nagyobb értékű akcióval
KORÁBBAN
87 kg. Nyolcaddöntő: Losonczi–Huklek (horvát) 4:3. Negyeddöntő: Losonczi–Flicsakov (ukrán) 6:2. Elődöntő: Mohamadipjani (iráni)–Losonczi 6:3
97 kg. Vigaszág: Szőke–Lazogianis (német) 3:2

