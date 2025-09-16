Dollák Tamara kiesett a zágrábi világbajnokságon

Mint megírtuk, Európa-bajnoki bronzérmesünk, Dollák Tamara kedd délelőtt mutatkozott be Zágrábban, a nyolcaddöntőben 11:1-re diadalmaskodott a finnek Eb-ötödik helyezettje, Jenna Hemiä ellen. A negyeddöntőben nagy klasszis, az oroszok háromszoros Európa-bajnoka, a vb-bronzérmes Olga Horosavceva következett. Nem indult jól az összecsapás, négypontos levitellel kezdett Horosavceva, viszont az látszott, hogy Dollák abszolút pariban van vele. A második menetben egyre többet próbálkozott a magyar, az utolsó negyven másodpercben az orosz levitte őt (0:6), ám ebből fölé tudott kerekedni (1:6), s elindítani határozottan a pörgetést, amiből kettő is összejött (5:6), a harmadiknál viszont meglazult a fogás, és nem maradt idő a korrigálásra, ami miatt bele kellett törődni a vereségbe. Nem sokon múlt!

Olga Horosavcevának az olimpiai és háromszoros világbajnok amerikai Helen Maroulist kellett vona legyőznie az elődöntőben ahhoz, hogy Dollák Tamara vigaszágra kerüljön, ám ez nem sikerült neki, tussal kapott ki a második menetben, az UTE sportolója így búcsúzott a világbajnokságtól.

VILÁGBAJNOKSÁG, ZÁGRÁB

Kedd

Női birkózás

57 kg. Nyolcaddöntő: Dollák–Hemiä (finn) 11:1. Negyeddöntő: Horosavceva (orosz)–Dollák 6:5

59 kg. Vigaszág: Höie (norvég)–Bognár 9:1