Nem sokon múlt! Dollák hatpontos hátrányból kis híján fordított, de kikapott a háromszoros Eb-győztestől

Sejteni lehetett, hogy az ukránok U23-as Európa-bajnoki ezüstérmese, a kétszeres Eb-ötödik Marija Vinnik jó formában érkezett meg a Zagreb Arenába, hiszen másfél hónappal ezelőtt megnyerte a Lengyel Nagydíjat. De arra talán senki sem számított, hogy a mezőnyön végiggázolva bejut a döntőbe: technikai tussal verte meg Eb-ezüstérmesünket, Bognár Erikát, majd ugyanígy a vb- és Eb-harmadik norvég Othelie Höiét, s az elődöntőben sem kegyelmezett, itt a négyszeres pánamerikai bajnok kanadai Laurence Beauregard-t győzte le (10:5).

Vinnik döntős szereplése egyben azt is jelentette, hogy Bognár Erikáért kedden a vigaszágon szoríthattunk, Othelie Höiét kellett legyőznie ahhoz, hogy az esti bronzcsatában megmérkőzhessen a kanadaival. Höie egyébként kiváló géneket örökölt, édesanyja, Gudrun Höie 1989 és 1998 között négyszer nyert világbajnokságot.

A mérkőzés negyedik percéig csak passzivitási pont született, 1:1-et mutatott az eredményjelző, ekkor Höiével szemben ismét aktivitási időt rendeltek el, és itt már nem maradt tétlen, páros combra támadásból négy pontért földre vitte Bognárt, a Vasas sportolója átfordította magán a riválist, ám erre nem adtak pontot. Martin Gábor szövetségi kapitány challenge-et kért, mindhiába, nem változtattak az ítéleten. Bognárt kizökkentette a helyzet, innentől Höie átvette az irányítást, kitolással és levitellel 9:1-es sikert ért el, ezzel a magyar lány kiesett.

Martin Gábor az összecsapást követően hangot adott elégedetlenségének: „Mérges vagyok. Ilyen helyzetet, ilyen lehetőséget elrontani, úgy, hogy százszor átbeszéltük... Már az ifiknél is tiltom, hogy abból a helyzetből kilépünk egy pontért és megyünk tovább, nem pedig a hátunkra esünk négy pontért. Nagyon bosszant ez a vereség, nem tudom, mi történt. Nem rossz birkózó ez a norvég, de ettől függetlenül Bognár Erikának meg kellett volna vernie, viszonylag simán. Egy meccset kellett volna nyernie, hogy a vb-bronzéremért birkózzon, ezt meg kellett volna oldani.”

Európa-bajnoki bronzérmesünk, Dollák Tamara kedd délelőtt mutatkozott be Zágrábban, nem is akárhogyan, két gyönyörű négypontos akcióval, billentéssel és passzivitási ponttal 11:1-re diadalmaskodott a finnek Eb-ötödik helyezettje, Jenna Hemiä ellen. A negyeddöntőben nagy klasszis, az oroszok háromszoros Európa-bajnoka, a vb-bronzérmes Olga Horosavceva következett. Nem indult jól az összecsapás, négypontos levitellel kezdett Horosavceva, viszont az látszott, hogy Dollák abszolút pariban van vele. A második menetben egyre többet próbálkozott a magyar, az utolsó negyven másodpercben az orosz levitte őt (0:6), ám ebből fölé tudott kerekedni (1:6), s elindítani határozottan a pörgetést, amiből kettő is összejött (5:6), a harmadiknál viszont meglazult a fogás, és nem maradt idő a korrigálásra, ami miatt bele kellett törődni a vereségbe. Nem sokon múlt!

Olga Horosavcevának az olimpiai és háromszoros világbajnok amerikai Helen Maroulist kellene legyőznie az elődöntőben ahhoz, hogy Dollák Tamara vigaszágra kerüljön.

„Majdnem összejött, szerintem nem volt rossz a taktika. Az elején nem kellett volna négyért beleesni, de sajnos nagyon jól érkezett. Így is hozható lett volna, de sajnos meglazult a fogásom az utolsó pörgetésnél. Tudtuk, hogy az én kondim jobb, nem szabadott nagyon távol engednem pontban magamtól, azzal számoltunk, hogy az utolsó percben elfárad. Ez így is történt, lehet, hogy kicsit későn indultam meg. Háromszoros Európa-bajnokról beszélünk, elég kiélezett meccsünk volt, úgyhogy ebből is építkeznünk kell. Ha megemésztem, biztos jobb lesz, de most még nagyon mérges vagyok. Az amerikaival birkózik az elődöntőben, meglepődnék, ha megverné, én Helent tartom a súlycsoport legjobbjának. Azonban a birkózásban bármi megtörténhet, most már nem tudok mást tenni, mint szurkolni az orosznak” – mondta Dollák Tamara a Zagreb Arenában.

VILÁGBAJNOKSÁG, ZÁGRÁB

Női birkózás

57 kg. Nyolcaddöntő: Dollák–Hemiä (finn) 11:1. Negyeddöntő: Horosavceva (orosz)–Dollák 6:5

59 kg. Vigaszág: Höie (norvég)–Bognár 9:1