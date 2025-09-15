Birkózás: japán ellenfele elnézést kért Muszukajev Iszmailtől

Mint arról korábban már írtunk, világ- és Európa-bajnokunk, az eredeti súlycsoportjához képest eggyel feljebb, 70 kilogrammban induló Muszukajev Iszmail a birkózó-világbajnokságon két győztes mérkőzést követően kikapott az első számú kiemelttől, a japán bajnoktól, a világbajnoki és Ázsia-bajnoki ezüstérmes Aojagi Josinoszukétől, aki négypontos előnyben lenti helyzetben nem kímélte klasszisunk legérzékenyebb testrészét sem.

Muszukajev ezt követően másik sportágból vett technikával reagált, amiért megintették, majd elveszítette a mérkőzést. A kedélyek a folyosón sem csillapodtak: további feszült pillanatokkal kellett megküzdeniük a birkózóknak és az edzőknek.