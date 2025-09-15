Birkózás: japán ellenfele elnézést kért Muszukajev Iszmailtől

Mint arról korábban már írtunk, világ- és Európa-bajnokunk, az eredeti súlycsoportjához képest eggyel feljebb, 70 kilogrammban induló Muszukajev Iszmail a birkózó-világbajnokságon két győztes mérkőzést követően kikapott az első számú kiemelttől, a japán bajnoktól, a világbajnoki és Ázsia-bajnoki ezüstérmes Aojagi Josinoszukétől, aki négypontos előnyben lenti helyzetben nem kímélte klasszisunk legérzékenyebb testrészét sem.
Muszukajev ezt követően másik sportágból vett technikával reagált, amiért megintették, majd elveszítette a mérkőzést. A kedélyek a folyosón sem csillapodtak: további feszült pillanatokkal kellett megküzdeniük a birkózóknak és az edzőknek.
A történtek után az MBSZ a hivatalos közösségi oldalán idézett Muszukajevtől. Úgy tűnik, a két sportoló között ismét szent a béke: „Találkoztam Aojagival, gratuláltam a világbajnoki címéhez – fogalmazott Muszukajev. – Azt mondta, hogy nincs semmi baja és elnézést kért, ha megbántott, cserébe bocsánatot kértem a tetteimért. Nem szeretném, hogy bárki ilyen példát vegyen tőlem. Azt mondhatom, Josinoszuke nagyon jó srác, kiváló birkózó és ezen a világbajnokságon ő volt a legjobb. Szóval barátaim, ahogy mondani szokás: ellenfelek a szőnyegen, barátok a szőnyegen kívül, és én mindig is szerettem volna inkább barát elleni, mint ellenség. Minden jót kívánok.”