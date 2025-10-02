Fritsch Róbert: Ebben van még bőven!     

– Csaknem két hét telt el azóta, hogy bronzérmet szerzett Zágrábban. Kipihente magát?

– Alakul, folyamatban van még – felelte Fritsch Róbert. – Lőrincz Viktor szövetségi kapitány azt mondta, két hetet pihenjek, épp ez zajlik. Nyugalmasnak annyira nem nevezném, mert épp most költöztem, és ez sok munkával járt. Egyszer focizni is elmentem másfél órára, ezen a hétvégén pedig már a Bundesligában birkózom.

– Fritsch Róbert világbajnoki bronz­érmes olimpiai kategóriában. Feldolgozta már?

– Nagyon örülök az eredménynek, motivált vagyok és készen arra, hogy újra belevessem magam a munkába. Nem is akartam leállni, amikor szóba került a pihenő, én mentem volna tovább, mert egyből az jutott eszembe, hogy utol kell érnem az aranyérmes örmény Malhasz Amojant és az ezüst­érmes japán Kuszaka Naót. De nem tagadom, jólesik, hogy kicsit magam mögött hagytam az edzéseket, boldog és nyugodt vagyok, mert kitűnő visszacsatolást kaptam arról, hogy jó az az út, amelyiken haladok.

– A Kuszaka ellen elveszített elődöntő után találkoztunk az Arena Zagreb vegyes zónájában, ott a könnyeivel küzdve azt mondta, nagyon csalódott, mert a világbajnoki címért jött. Jó hallani, hogy a bronznak is ennyire örül!

– Rosszul érintett a vereség, az edzőkkel megbeszéltük, hogy jó lenne, ha egy-két óra alatt túl tudnám tenni magam a történteken. Neki kellett állnom felszívni magam a másnap esedékes bronzmeccsre. Sikerült, amihez próbáltam az eddigi világversenyeken szerzett tapasztalatomból is meríteni, és hinni az elvégzett munkában. S hát egy napon birkóztunk a végül ezüstérmes Vitek Dáriussal, előtte a meccseink után jól elszórakoztattuk egymást, ez is segített, kizökkentett, kijöttem a szomorú állapotból.

– Nagyon küzdött a bronzmeccsen az olimpiai és vb-ezüstérmes kazah Demeu Zsadrajevvel: a második menetben ötpontos hátrányból fordított. Hogyan emlékszik vissza a történtekre?

– Az volt a terv, hogy leküldetem az első menetben, ám a zóna szélén kicsit jobban megmozgatott, ennek alapján engem küldtek le. A fejlefogást jól csinálja, számítottunk is rá, úgy voltam vele, ha ötpontos hátrányban állok fel, még behozhatom, viszont ha megsérül a nyakam, az nagyobb baj, szóval bele tudott vinni az akcióba. A szünetben arra gondoltam, hogy van még három percem, ha beledöglök, akkor is mindent megteszek a győzelemért. Tíz másodperc sem telt el, és már jött is a négypontos akció, ezzel sokkal közelebb zárkóztam hozzá. Hittem a kitolásban, az nagyon megy, és meg is lett, majd jött a passzivitási pont, onnan már nem akartam akciózni, inkább kibekkeltem állásból a maradék időt.

– Az a bizonyos négypontos akció épp Lőrincz Viktor „kenyérkereső” fogása, a billentés volt…

– Szinte ugyanaz a fogás, amelyiket a tokiói olimpia elődöntőjében alkalmazott az egyiptomi Mohamed Metvalli ellen, azzal a különbséggel, hogy ő az ellentétes irányba csinálta. Zsadrajevet meghúztam, Viktor ordította, hogy billentés, az ütem éppen megvolt, jött a tolás, a visszatolás és a négypontos levitel.

– Minek köszönhetően lendült ilyen jó formába?

– A júliusi Polyák Imre–Varga János-emlékverseny előtt nagyon elkaptam a fonalat, és végig tudtam vinni a vébéig. Azokat az apró hibákat, amelyek Budapesten, majd a Német Nagydíjon is jelentkeztek, kijavítottuk, ennek hála nagyszerű állapotban léphettem szőnyegre.

– Láthatunk ennél is jobban teljesítő Fritsch Róbertet?

– Szerintem ebben van még bőven! Magabiztosabban, erősebben, jobb állóképességgel is tudok birkózni, s úgy hiszem, állásból és lentről egyaránt stabilabb lehetek még.

– Mire lehet képes az imént leírt énje?

– A legjobb Fritsch Robi az olimpiai, világ- és Európa-bajnoki címre is képes lehet, csak így lehet nekivágni, kizárólag így érdemes csinálni.