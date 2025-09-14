Bajcajev Valgyiszlav bronzmeccses a birkózó-világbajnokságon

A magyar színekben Európa-bajnoki ezüst- és bronzérmes, az idén már nehézsúlyban szereplő Bajcajev Vlagyiszlav két győztes és egy vesztes meccset tudhatott maga mögött szombaton. Párizs bronzérmesétől, az idei Európa-bajnok azeri Giorgi Meshvildishvilitől szenvedett vereséget a negyeddöntőben. Meshvildishvili a kétszeres Eb-ezüstérmes lengyel Robert Barant megverte az elődöntőben, ezzel Bajcajev vasárnap a vigaszágon folytathatta.

Itt az Ázsia-bajnoki ötödik üzbég Khasanboy Rakhimovval kellett megmérkőznie a bronzmeccsért. Az üzbégről tudni kell, hogy szerzett már ezüstérmet világbajnokságon, 2019-ben, Nur-Szultanban (Asztana), ám ettől a medáliától doppingvétség miatt megfosztották. A Zagreb Arenában Rakhimov kezdett jobban, kétszer is passzivitási pontot szerzett, amire Bajcajev levitellel reagált, ezzel 2:2-re módosítva az eredményt – ez a nagyobb értékű akció miatt neki kedvezett. Az utolsó másodpercekben Rakhimov is próbálkozott, sportolónkat időn túl vitte le, s hiába kért challenge-et, elveszítette azt, Bajcajev így 3:2-es sikerrel bejutott a vasárnap esti bronzcsatába, amelyben a kétszeres Eb-ezüstérmes lengyel Robert Barannal mérheti össze a tudását.

„Nehéz volt, Rakhimov nagydarab és erős, ráadásul jó birkózó. Robert Baran régóta itt van a nemzetközi porondon, tapasztalt sportolóról van szó. Soha nem birkóztunk még egymással, de mindent megteszek a sikerért” – nyilatkozta Bajcajev Vlagyiszlav a vigaszági összecsapását követően.

Világ- és Európa-bajnokunk, az eredeti súlycsoportjához képest eggyel feljebb, 70 kilogrammban induló Muszukajev Iszmail a szombat délelőtti programcsomagban két győztes mérkőzést követően kikapott az első számú kiemelttől, a japán bajnoktól, a világ- és Ázsia-bajnoki ezüstérmes Aojagi Josinoszukétől. A japán vigaszágra vitte, amelyben a kirgizek Ázsia-bajnokával és vb-bronzérmesével, Ernazar Akmatalijevvel találkozott. Kiegyenlítetten alakult az összecsapás, egészen a mérkőzés negyedik percéig, amikor Akmatalijev 4:4-es állásnál levitte Muszukajevet, majd pörgetéseket és billentéseket alkalmazva meg sem állt a 14:4-es technikai tusig, ami az FTC klasszisának világbajnoki búcsúját eredményezte.

VILÁGBAJNOKSÁG, ZÁGRÁB

Szabadfogás

70 kg. Vigaszág: Akmatalijev (kirgiz)–Muszukajev 14:4

125 kg. Vigaszág: Bajcajev–Rakhimov (üzbég) 3:2