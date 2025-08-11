Sportrádió

Dortmundban és Bukarestben is jól szerepeltek a magyar kötöttfogású birkózók

2025.08.11. 15:33
Fotó: birkozoszov.hu
kötöttfogású birkózás emlékverseny birkózás
A dortmundi nemzetközi versenyen négy, míg a Bukarestben rendezett viadalon két érmet nyertek a magyar kötöttfogású birkózók.

A magyar szövetség hétfői tájékoztatása szerint a Német Nagydíjon a világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes Szilvássy Erik (82 kg), valamint a vb-második, olimpiai ötödik Szőke Alex (97 kg) egyaránt győzött, a Eb-nyertes Fritsch Róbert (77 kg) ezüst-, az Eb-harmadik Vitek Dárius (130 kg) pedig bronzérmet szerzett.

A román főváros Ion Cornianu–Ladislau Simon-emlékversenyén az Európa-bajnok Takács István megnyerte a 87 kilósok viadalát, az U20-as Eb-győztes Tösmagi Attila pedig a második helyen végzett a 77 kilósok között.

 

