„Rendben vagyok, már csak fel kell épülnöm!” – Losonczi Dávidot pénteken megműtötték

2025.11.07. 19:17
Losonczi Dávidot megműtötték, nyolc hónap kihagyás vár rá (Fotó: Török Attila)
kötöttfogás Losonczi Dávid birkózás
Néhány órával ezelőtt műtötték meg a Sportkórházban a világ- és Európa-bajnok Losonczi Dávidot, akinek a szeptemberi, zágrábi vb-n szakadt el a keresztszalagja. A hogyléte mellett a múlt heti jótékonysági akciójáról is beszélgettünk vele pénteken.

– Jól sikerült a műtét?
Igen, rendben vagyok, már csak fel kell épülnöm! Szombatig még a kórházban vagyok, megfigyelnek, és gyógytorna is vár még rám. Ezúton is köszönöm doktor Hidas Péter segítéségét, a műtétet és azt, hogy mindig számíthatok rá – nyilatkozta Losonczi Dávid.

– Hat hete, a zágrábi világbajnokság elődöntőjében sérült meg. Hogyhogy most feküdt műtőasztalra?
A szalagszakadást az első huszonnégy órában vagy csak hat héttel később lehet megműteni. Az elveszített elődöntőt követően, másnap vállaltam, hogy kiállok a bronzmérkőzésre, így az első opció szóba sem jöhetett. Bevizesedett, bevérzett a térdem, a gyorsabb felépülés érdekében meg kellett várni, amíg elmúlik a gyulladás, ezért műtöttek most pénteken.

– Lelkileg jobban van?
Bőven volt időm gondolkozni a történteken, feldolgoztam mindent. Próbálom pozitívan látni a helyzetet, csak a felépülésemre koncentrálok. Fontos tanulság, hogy egy rossz mozdulat, és bármikor vége lehet az ember karrierjének. Szerencsére ezt nem kell átélnem, viszont a nyolc hónapos rehabilitációs időszakkal szembe kell néznem.

– Nem bánta meg, hogy kiállt a bronzmeccsre?
Nem. Ha bennem marad a kérdőjel, hogy mi lett volna, ha, akkor most még rosszabbul érezném magam.

– Tavaly a párizsi olimpiai jutalmát jótékony célra ajánlotta fel, múlt héten újabb nemes gesztust tett, hiszen a somorjai Eb-diadaláért és a vébéötödik helyéért járó jutalmát kiegészítette tizenötmillió forintra, ezt a pesterzsébeti Árpád-házi Szent Erzsébet templom felújítására adományozta.
Erről nem szeretnék annyira beszélni, nem azért csinálom, hogy körbejárjon a médiában. A jövőben is jótékonykodom, de megkérem azt, akinek épp adok, hogy erről sehol se számoljon be. Ki szeretném zárni ebből a médiát.

– Miért csinálja?
Talán nincs is annál különlegesebb érzés, mint amikor könnyes szemmel odajönnek hozzám teljesen idegen emberek, és elmondják, mennyire szeretnek, tiszta szívből megköszönik a gesztust, s hozzáteszik, hogy imádkoznak értem. Ez rengeteget jelent nekem, hatalmas motivációt ad. Jó látni azt, amikor örömet okozok másoknak.

– Hogy tekint a jövő évre?
Nyolc hónap rehabilitáció vár rám. Ezt az időt arra fordítom, hogy fizikailag és mentálisan is megújuljak. Próbálom az érem jó oldalát nézni, szerintem csak így lehet boldogulni az életben.

– Van rá esély, hogy világversenyen láthatjuk 2026-ban?
Jelenleg csak a felépülésemre koncentrálok. Ha ott tartok, hogy ez már esetleg szóba jöhet, akkor elkezdek gondolkozni ezen.

 

