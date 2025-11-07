„Rendben vagyok, már csak fel kell épülnöm!” – Losonczi Dávidot pénteken megműtötték

– Jól sikerült a műtét?

– Igen, rendben vagyok, már csak fel kell épülnöm! Szombatig még a kórházban vagyok, megfigyelnek, és gyógytorna is vár még rám. Ezúton is köszönöm doktor Hidas Péter segítéségét, a műtétet és azt, hogy mindig számíthatok rá – nyilatkozta Losonczi Dávid.

– Hat hete, a zágrábi világbajnokság elődöntőjében sérült meg. Hogyhogy most feküdt műtőasztalra?

– A szalagszakadást az első huszonnégy órában vagy csak hat héttel később lehet megműteni. Az elveszített elődöntőt követően, másnap vállaltam, hogy kiállok a bronzmérkőzésre, így az első opció szóba sem jöhetett. Bevizesedett, bevérzett a térdem, a gyorsabb felépülés érdekében meg kellett várni, amíg elmúlik a gyulladás, ezért műtöttek most pénteken.

– Lelkileg jobban van?

– Bőven volt időm gondolkozni a történteken, feldolgoztam mindent. Próbálom pozitívan látni a helyzetet, csak a felépülésemre koncentrálok. Fontos tanulság, hogy egy rossz mozdulat, és bármikor vége lehet az ember karrierjének. Szerencsére ezt nem kell átélnem, viszont a nyolc hónapos rehabilitációs időszakkal szembe kell néznem.

– Nem bánta meg, hogy kiállt a bronzmeccsre?

– Nem. Ha bennem marad a kérdőjel, hogy mi lett volna, ha, akkor most még rosszabbul érezném magam.

– Tavaly a párizsi olimpiai jutalmát jótékony célra ajánlotta fel, múlt héten újabb nemes gesztust tett, hiszen a somorjai Eb-diadaláért és a vébéötödik helyéért járó jutalmát kiegészítette tizenötmillió forintra, ezt a pesterzsébeti Árpád-házi Szent Erzsébet templom felújítására adományozta.

– Erről nem szeretnék annyira beszélni, nem azért csinálom, hogy körbejárjon a médiában. A jövőben is jótékonykodom, de megkérem azt, akinek épp adok, hogy erről sehol se számoljon be. Ki szeretném zárni ebből a médiát.

– Miért csinálja?

– Talán nincs is annál különlegesebb érzés, mint amikor könnyes szemmel odajönnek hozzám teljesen idegen emberek, és elmondják, mennyire szeretnek, tiszta szívből megköszönik a gesztust, s hozzáteszik, hogy imádkoznak értem. Ez rengeteget jelent nekem, hatalmas motivációt ad. Jó látni azt, amikor örömet okozok másoknak.

– Hogy tekint a jövő évre?

– Nyolc hónap rehabilitáció vár rám. Ezt az időt arra fordítom, hogy fizikailag és mentálisan is megújuljak. Próbálom az érem jó oldalát nézni, szerintem csak így lehet boldogulni az életben.

– Van rá esély, hogy világversenyen láthatjuk 2026-ban?

– Jelenleg csak a felépülésemre koncentrálok. Ha ott tartok, hogy ez már esetleg szóba jöhet, akkor elkezdek gondolkozni ezen.