Jön a birkózó-csb, hat csapat találkozik szerdán a Körcsarnokban

Az első osztály küzdelmei november 5-én, szerdán 10:30-tól zajlanak a birkózóválogatott bázisán, a budapesti Körcsarnokban. Izgalmas csatákból ezúttal sem lesz hiány, hiszen bőven van kihívója a legutóbbi három csapatbajnokságon egyaránt diadalmaskodó Budapesti Honvédnak. Az elmúlt időszak ezüstérmese, a 2016-ban és 2017-ben bajnok ESMTK mellett több korábbi aranyérmes együttes – a Ferencváros, a Vasas és a Csepeli BC – is harcba száll az érmekért, az élvonalbeli mezőnyt a Dorog teszi teljessé. A versenykiírás szerint két csoportban oda-vissza vágókat vívnak a csapatok felváltva kötött- és szabadfogású súlycsoportokban, majd a helyezések alapján következnek a helyosztók.

A válogatott gerincének tagjai természetesen szőnyegre lépnek a mindig parázs hangulatú csb-n klubjaikban vagy amolyan „vendégmunkásként” más színekben. Bár ilyenkor hatalmas a titkolózás, azért nagy valószínűséggel a Lévai fivéreket, köztük az idei Európa-bajnok, néhány napja U23-as vb-3. Lévai Leventét, az idei vb-ezüstérmes Vitek Dáriust, az idei vb-bronzérmes Fritsch Róbertet, a vb-2., Eb-3., olimpiai 5. Szőke Alexet, az Eb-2. Váncza Istvánt és honosított ászaink többségét is láthatjuk majd. Egy nagy hiányzó lesz, a vb- és Eb-győztes Losonczi Dávid, akinek a térdét ezen a héten műtik meg, miután, mint ismert, a zágrábi világbajnokság elődöntőjében elszakadt a keresztszalagja.