Nemzeti Sportrádió

Jön a birkózó-csb, hat csapat találkozik szerdán a Körcsarnokban

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2025.11.04. 10:10
null
Továbbra is sikeres a BHSE (Fotó: MBSZ/Róth Tamás)
Címkék
Magyar Birkózók Szövetsége BHSE birkózás
A november a csapatbajnokságok hónapja lesz a magyar birkózásban, hiszen az NB I-es, az NB II-es és az NB III-as felnőtt-csb-t is ekkor rendezik. A három osztály felosztása az U20-as, az U23-as és a felnőtt korosztály kötött- és szabadfogású országos bajnokságain elért olimpiai pontok alapján történt. Az így kialakult rangsor első hat helyezettje az NB I-ben, a 7–12. helyezettje az NB II-ben, míg a 13–18. helyezettje az NB III-ban versenyezhet – fogalmazott keddi sajtóközleményében a Magyar Birkózók Szövetsége.

Az első osztály küzdelmei november 5-én, szerdán 10:30-tól zajlanak a birkózóválogatott bázisán, a budapesti Körcsarnokban. Izgalmas csatákból ezúttal sem lesz hiány, hiszen bőven van kihívója a legutóbbi három csapatbajnokságon egyaránt diadalmaskodó Budapesti Honvédnak. Az elmúlt időszak ezüstérmese, a 2016-ban és 2017-ben bajnok ESMTK mellett több korábbi aranyérmes együttes – a Ferencváros, a Vasas és a Csepeli BC – is harcba száll az érmekért, az élvonalbeli mezőnyt a Dorog teszi teljessé. A versenykiírás szerint két csoportban oda-vissza vágókat vívnak a csapatok felváltva kötött- és szabadfogású súlycsoportokban, majd a helyezések alapján következnek a helyosztók.

A válogatott gerincének tagjai természetesen szőnyegre lépnek a mindig parázs hangulatú csb-n klubjaikban vagy amolyan „vendégmunkásként” más színekben. Bár ilyenkor hatalmas a titkolózás, azért nagy valószínűséggel a Lévai fivéreket, köztük az idei Európa-bajnok, néhány napja U23-as vb-3. Lévai Leventét, az idei vb-ezüstérmes Vitek Dáriust, az idei vb-bronzérmes Fritsch Róbertet, a vb-2., Eb-3., olimpiai 5. Szőke Alexet, az Eb-2. Váncza Istvánt és honosított ászaink többségét is láthatjuk majd. Egy nagy hiányzó lesz, a vb- és Eb-győztes Losonczi Dávid, akinek a térdét ezen a héten műtik meg, miután, mint ismert, a zágrábi világbajnokság elődöntőjében elszakadt a keresztszalagja.

 

Magyar Birkózók Szövetsége BHSE birkózás
Legfrissebb hírek

Lévai Levente: Jövőre mindhárom Lévai testvér válogatott lesz!

Birkózás
Tegnap, 11:08

Mindent megkapott az élettől, amit szeretett volna – Seres Ferenc 80 éves

Birkózás
Tegnap, 6:37

Lőrincz Viktor először a Bajnokok adásában nézte meg a legfájdalmasabb mérkőzését

Birkózás
2025.10.31. 13:08

Jótékonyság: Losonczi Dávid ezúttal templomfelújításhoz járul hozzá

Birkózás
2025.10.29. 11:19

Fotók: minden idők legjei – veterán birkózó-világbajnokság

Képes Sport
2025.10.22. 17:14

Magyar ezüstérem az újvidéki grappling-világbajnokságon

Egyéb egyéni
2025.10.18. 15:16

NS-jótékonyság: amerikai veterán birkózók a Bethesda kórházban

Birkózás
2025.10.18. 08:53

NS-képeslap: új otthont kaptak az abonyi birkózók

Birkózás
2025.10.17. 08:43
Ezek is érdekelhetik