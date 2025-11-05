Nemzeti Sportrádió

Birkózás: a Ferencváros nyerte meg a csapatbajnokságot

2025.11.05. 23:10
Izgalmas mérkőzések után a Ferencváros nyerte meg a budapesti Körcsarnokban rendezett csapatbajnokságot (Fotó: MBSZ / Róth Tamás)
A Ferencváros szerdán a budapesti Körcsarnokban 11 év után nyerte meg ismét a birkózó NB I-es csapatbajnokságot.


Semmihez sem fogható a csapatbajnokság, vagy ahogy a birkózók mindig nevezik, a „csébé” hangulata. Kötöttfogású és szabadfogású klasszisok mérik össze tudásukat egymással, sokszor a tőlük távolabb álló másik fogásnemben. Ezúttal szerdán, a budapesti Körcsarnokban nem volt hiány a parázs összecsapásokból. De erről kicsit később.

A birkózó NB I-es csapatbajnokságon az egyesületi rangsor első hat helyezettje vehetett részt, két csoportban küzdöttek meg egymással, rangsorolva magukat a helyosztóra. A párharcok oda-vissza vágós rendszerben zajlottak, a hat olimpiai kötöttfogású súlycsoportban, szabad-, kötöttfogásban egyaránt.

Az már a csoportkörben eldőlt, hogy sorozatban harmadik alkalommal nem védheti meg bajnoki címét a Budapesti Honvéd SE, hiszen a nyitó mérkőzésén alulmaradt a Ferencvárossal szemben – külön figyelmet érdemelt a szabadfogású 97 kilóban Európa-bajnoki bronzérmes Végh Richárd mindkét meccse a párharcban, hiszen a saját fogásnemében előbb nehézsúlyban 0:3-ról fordítva legyőzte a kötöttfogású vb-ezüst- és Eb-bronz­érmes Vitek Dáriust, majd saját súlycsoportjában, ugyancsak szabadfogásban alulmaradt a kötöttfogású 82 kilóban vb- és Eb-3. Lévai Tamással szemben. Az FTC ezt követően a Dorog legyőzésével biztosította döntőbeli részvételét, amelyben az A-csoport első helyezettjével, az ESMTK-val került szembe.

Zúgott a Körcsarnok a csapatok megállás nélküli skandálásától, volt is miért izgulniuk, igazán kiélezetten alakult a döntő. Végh itt is érdekes meccsbe keveredett, szabadfogásban birkózott a 97 kilós kötöttfogású vb-ezüstérmes Szőke Alexszel, az ESMTK klasszisa 5:0-ra vezetett, Végh innen fordítva nyert. Fej fej mellett haladtak a csapatok, az FTC egyik legfontosabb győzelmét az Eb-2. Váncza István érte el az U20-as Európa-bajnok Tösmagi Attila ellen elért sikerével, de például Biró Krisztián és Mizsei Zoltán is rendkívül fontos mérkőzésen nyert, hozzásegítve a Ferencvárost a 7:5-ös győzelemhez, s ahhoz, hogy 2014 után ismét magasba emelhette a csapatbajnoki trófeát.

BIRKÓZÁS
NB I-ES CSAPATBAJNOKSÁG
Végeredmény: 1. Ferencváros (edzők: Sike András, Fodor Zoltán, Németh Iván, Farkas Gábor), 2. ESMTK, 3. Budapesti Honvéd SE, 4. Csepeli BC, 5. Vasas SC, 6. Dorogi NC

 

