Nemzeti Sportrádió

Willi Orbánnal nyert a Leipzig, Sallai játszott a Barcelona ellen, Gulácsi nélkül is nyert a Villarreal – keddi BL-eredmények

R. D. P.R. D. P.
2026.10.13. 23:00
null
Willi Orbán munkában (Fotó: Getty Images)
Címkék
Bayern München Manchester United Gulácsi Péter Barcelona Arsenal Atlético Madrid Napoli Inter Sallai Roland BL-eredménykövetés Willi Orbán
Az Arsenal, a Barcelona és az Atlético Madrid is győzelemmel zárta a Bajnokok Ligája alapszakaszának 2. fordulóját, míg a Bayern München csak döntetlent játszott a Viking vendégeként. Az Internazionale hazai pályán szenvedett vereséget a Bruges-től, az RB Leipzig Willi Orbánnal a kezdőcsapatában győzte le a PSV-t, a Galatasarayban pedig Sallai Roland is pályára lépett.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ, kedd esti mérkőzések
Arsenal (angol)–Lille (francia) 3–0 (J. Timber 64., Eze 67., Saka 71.)
Atlético Madrid (spanyol)–Manchester United (angol) 2–0 (Barrios 1., Lookman 79.)
Kiállítva: Yoro (75., Man. United)
Internazionale (olasz)–FC Bruges (belga) 3–4 (La. Martínez 44., 81., Bonny 90+3., ill. Tresoldi 30., 63., 74. – az elsőt 11-esből, Vermant 87.)
Galatasaray (török)–Barcelona (spanyol) 1–4 (Batrakov 28., ill. Cancelo 43., Fermín L. 50., Gordon 53., Adeyemi 65.) – élőben az NSO-n!
RB Leipzig (német)–PSV (holland) 1–0 (Gruda 75.)
Viking (norvég)–Bayern München (német) 3–3 (Stensness 2., Christiansen 38., H. Haugen 90., ill. Kane 54., 60. – az elsőt 11-esből, L. Díaz 71.)
Kiállítva: Olise (74., Bayern)
Villarreal (spanyol)–Napoli (olasz) 3–1 (Mikautadze 23., Mourino 26., Oluwaseyi 86., ill. Rrahmani 8.)

 

Bayern München Manchester United Gulácsi Péter Barcelona Arsenal Atlético Madrid Napoli Inter Sallai Roland BL-eredménykövetés Willi Orbán
Legfrissebb hírek

A Bayern kétgólos hátrányból fordított, de csak egy pontot szerzett Norvégiában

Bajnokok Ligája
1 órája

A PSV tizenegyest hibázott, Willi Orbánék begyűjtötték a három pontot

Bajnokok Ligája
1 órája

A Villarreal kiváló meccsen győzte le hátrányból a Napolit

Bajnokok Ligája
1 órája

Yamal-show és Barca-győzelem Sallai 20. BL-meccsén

Bajnokok Ligája
1 órája

Fegyveres rablás áldozata lett otthonában Gulácsi Péter, nem történt sérülés

Bajnokok Ligája
5 órája

Bejátszotta magát a Villarreal kapujába Gulácsi Péter, most ismét a BL-ben bizonyíthat

Bajnokok Ligája
14 órája

Bombaformában lévő FC Barcelonát kell megfékezniük Sallai Rolandéknak

Bajnokok Ligája
16 órája

Arsene Wenger nyomon követi korábbi segítője bátor köveskáli kísérletét

Minden más foci
16 órája