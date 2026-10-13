Willi Orbánnal nyert a Leipzig, Sallai játszott a Barcelona ellen, Gulácsi nélkül is nyert a Villarreal – keddi BL-eredmények

Az Arsenal, a Barcelona és az Atlético Madrid is győzelemmel zárta a Bajnokok Ligája alapszakaszának 2. fordulóját, míg a Bayern München csak döntetlent játszott a Viking vendégeként. Az Internazionale hazai pályán szenvedett vereséget a Bruges-től, az RB Leipzig Willi Orbánnal a kezdőcsapatában győzte le a PSV-t, a Galatasarayban pedig Sallai Roland is pályára lépett.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ, kedd esti mérkőzések

Arsenal (angol)–Lille (francia) 3–0 (J. Timber 64., Eze 67., Saka 71.)

Atlético Madrid (spanyol)–Manchester United (angol) 2–0 (Barrios 1., Lookman 79.)

Kiállítva: Yoro (75., Man. United)

Internazionale (olasz)–FC Bruges (belga) 3–4 (La. Martínez 44., 81., Bonny 90+3., ill. Tresoldi 30., 63., 74. – az elsőt 11-esből, Vermant 87.)

Galatasaray (török)–Barcelona (spanyol) 1–4 (Batrakov 28., ill. Cancelo 43., Fermín L. 50., Gordon 53., Adeyemi 65.) – élőben az NSO-n!

RB Leipzig (német)–PSV (holland) 1–0 (Gruda 75.)

Viking (norvég)–Bayern München (német) 3–3 (Stensness 2., Christiansen 38., H. Haugen 90., ill. Kane 54., 60. – az elsőt 11-esből, L. Díaz 71.)

Kiállítva: Olise (74., Bayern)

Villarreal (spanyol)–Napoli (olasz) 3–1 (Mikautadze 23., Mourino 26., Oluwaseyi 86., ill. Rrahmani 8.)