Vastaps fogadta Giroud-t Londonban, Arteta behívta az Arsenal öltözőjébe

Az Arsenal már 3–0-ra vezetett, amikor a 78. percben Davide Ancelotti, a Lille vezetőedzője csereként pályára küldte a 41. életévében járó francia csatárt, aki hosszú karrierje leggólerősebb éveit (2012–2018) töltötte az Arsenalnál. Az Emirates Stadion közönsége felállva tapsolta meg a régi kedvenc érkezését.



„Mikel (Arteta) behívott az Arsenal öltözőjébe, hogy ott is nosztalgiázzunk egy kicsit. Felemelő gesztus volt, hihetetlen élmény. Különleges emlékeket őrzök az itt eltöltött évekről. A szurkolók sem felejtettek el. Ez a nagyszerű az angolokban” – mondta a meccs után Olivier Giroud a Canal Plus mikrofonja előtt.



Giroud és Arteta csapattársak voltak az Arsenalban, két FA-kupa-diadalnak (2014, 2015) együtt voltak részesei; amikor a baszk sportember 2019-ben vezetőedzőként visszatért, Giroud már a Chelsea futballistája volt.





Olivier Giroud reunited with plenty of old friends ❤️ https://t.co/ad3e3iuifw — Football on TNT Sports (@footballontnt) October 13, 2026