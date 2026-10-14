Nemzeti Sportrádió

Vastaps fogadta Giroud-t Londonban, Arteta behívta az Arsenal öltözőjébe

K. Zs.K. Zs.
2026.10.14. 12:45
Mikel Arteta és Olivier Giroud a mérkőzés után (Fotó: Getty Images)
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Lille Bajnokok Ligája Arsenal Olivier Giroud
Érzelmes estéje volt Olivier Giroud-nak: a Lille labdarúgóját – aki minden bizonnyal az utolsó idényét teljesíti – nagy ünneplésben részesítették korábbi klubja, az Arsenal szurkolói a két csapat kedd esti, 3–0-s londoni győzelmet hozó Bajnokok Ligája-mérkőzésén.

Az Arsenal már 3–0-ra vezetett, amikor a 78. percben Davide Ancelotti, a Lille vezetőedzője csereként pályára küldte a 41. életévében járó francia csatárt, aki hosszú karrierje leggólerősebb éveit (2012–2018) töltötte az Arsenalnál. Az Emirates Stadion közönsége felállva tapsolta meg a régi kedvenc érkezését.

„Mikel (Arteta) behívott az Arsenal öltözőjébe, hogy ott is nosztalgiázzunk egy kicsit. Felemelő gesztus volt, hihetetlen élmény. Különleges emlékeket őrzök az itt eltöltött évekről. A szurkolók sem felejtettek el. Ez a nagyszerű az angolokban” – mondta a meccs után Olivier Giroud a Canal Plus mikrofonja előtt.

Giroud és Arteta csapattársak voltak az Arsenalban, két FA-kupa-diadalnak (2014, 2015) együtt voltak részesei; amikor a baszk sportember 2019-ben vezetőedzőként visszatért, Giroud már a Chelsea futballistája volt.

 

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Nicolo Tresoldi triplája győzelmet jelentett az FC Bruges-nek Milánóban. Az Arsenal hét perc alatt rúgott hármat a Lille-nek. Az Atlético legyőzet a Man. Unitedet.

 

 

Lille Bajnokok Ligája Arsenal Olivier Giroud
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