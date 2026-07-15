Hentesüzem a vb-elődöntőben: a félidő 19 szabálytalanságot hozott
A 2026-os világbajnokság átlaga 22.3 szabálytalanságok tekintetében 101 meccs alatt, ehhez képest kis híján a szünetig eljutottunk idáig az angol–argentinon, amelyen 19 szabadrúgást ítélt meg a játékvezető.
Foci vb 2026
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Szenzációs fordítás a címvédőtől Atlantában: Argentína a hajrában szerzett két gólt, Angliát legyőzve vb-döntős
Az első félidőben még birkóztak, a másodikban már futballoztak: Gordon vezető gólja után az angolok visszaálltak, meg is itták a levét – Messi két gólpasszt adott, az argentinok a 92. percben nyerték meg az elődöntőt.
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