Nemzeti Sportrádió

Hentesüzem a vb-elődöntőben: a félidő 19 szabálytalanságot hozott

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.07.15. 22:15
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A 2026-os világbajnokság átlaga 22.3 szabálytalanságok tekintetében 101 meccs alatt, ehhez képest kis híján a szünetig eljutottunk idáig az angol–argentinon, amelyen 19 szabadrúgást ítélt meg a játékvezető.
Foci vb 2026
44 perce

Szenzációs fordítás a címvédőtől Atlantában: Argentína a hajrában szerzett két gólt, Angliát legyőzve vb-döntős

Az első félidőben még birkóztak, a másodikban már futballoztak: Gordon vezető gólja után az angolok visszaálltak, meg is itták a levét – Messi két gólpasszt adott, az argentinok a 92. percben nyerték meg az elődöntőt.

 

 

 

 

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