Nemzeti Sportrádió

A háború nyertese: Argentína!; In memoriam Szántó Imre

L. P. I.L. P. I.
2026.07.15. 23:57
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A Nemzeti Sport csütörtöki számából ajánljuk:

 

Spanyolország Argentínával játssza a döntőt a labdarúgó-vb-n. A spanyolok Franciaország legyőzésével még kedden lettek a vb első számú favoritjai, Lionel Messiék pedig a Zöld-foki-szigetek, Egyiptom és Svájc után az angolokat is legyűrték, ezúttal hátrányból. Minden, amit a futball-vb-ről tudni érdemes, címlapsztori négy oldalon.

Borbély Balázsnak lámpaláza van, és továbbjutásra játszik. A Ferencváros Győrből érkező vezetőedzője első tétmeccsére készül a Groupama Arénában, a szerb Vojvodina ellen egygólos előnyt kell megőrizni. Háttér az Európa-liga-selejtező visszavágója elé.

Boczkó Gábor szerint férfi párbajtőrben mélyült a gödör. Vívóválogatottunk szövetségi kapitánya a közelgő világbajnokság előtt őszintén beszélt Kovács Erikának az egyes fegyvernemek gondjairól és reményeiről, így olimpiai címvédő férfi párbajtőrcsapatunk viszontagságos idényéről is.

Szerdán elhunyt Kokó legendás mestere, Szántó Imre, Öcsi bácsi. A rekedt hangú edzőzsenire egész oldalas összeállításban emlékezünk.

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