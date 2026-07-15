Csütörtöki sportműsor: FTC–Vojvodina selejtező az Európa-ligában

JÚLIUS 16., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

20.15: Ferencvárosi TC–Vojvodina (szerb), Groupama Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

19.30: Universitatea Cluj (román)–Dinamo Kijev (ukrán)

19.30: Derry City (ír)–CSZKA Szófia (bolgár)

20.00: Aluminij (szlovén)–Sheriff Tiraspol (moldovai)

20.30: MSK Zilina (Zsolna, szlovák)–Hajduk Split (horvát)

22.00: Vestri (izlandi, II.)–Qarabag (azeri)

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

17.00: Asztana (kazah)–Dinamo City (albán)

17.00: FK Jelimaj (kazah)–FC Alaskert (örmény)

17.00: Inter Turku (finn)–FK Sarajevo (bosnyák)

18.00: Pjunik (örmény)–Marsaxlokk (máltai)

18.00: Paide Linnameeskond (észt)–FC Hegelmann (litván)

18.00: St. Joseph's (gibraltári)–Bohemians (ír)

18.00: Torpedo Kutaiszi (grúz)–Zira (azeri)

18.00: Tampereen Ilves (finn)–Differdange (luxemburgi)

18.30: FC Levadia (észt)–Caernarfon Town (walesi)

18.30: FK RFS (lett)–Glentoran (északír)

19.00: FC Santa Coloma (andorrai)–Penybont (walesi)

19.00: Víkingur Göta (feröeri)–Stjarnan (izlandi)

19.00: Dinamo Tbiliszi (grúz)–US Mondorf (luxemburgi)

19.00: BATE Boriszov (fehérorosz)–Elbasani (albán)

19.00: Milsami (moldovai)–Velez Mostar (bosnyák)

19.00: Zalgiris Vilnius (litván)–Petrovac (montenegrói)

19.30: Hamrun Spartans (máltai)–NSÍ Runavík (feröeri)

20.00: Shkëndija (albán)–Europa FC (gibraltári)

20.00: Ballkani (koszovói)–Connah's Quay Nomads (walesi)

20.00: FK Szileksz (északmacedón)–Dinamo Minszk (fehérorosz)

20.45: Linfield (északír)–Nomme Kalju (észt)

20.45: Mornar (montenegrói)–Atlétic Club d'Escaldes (andorrai)

21.00: Virtus (San Marinó-i)–Dila Gori (grúz)

NB I-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

14.00: Puskás Akadémia–Basaksehir (török)

17.30: NK Slaven Belupo (Kapronca, horvát)–Paksi FC

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BIRKÓZÁS

Polyák Imre–Varga János–Kozma István Memorial, Budapest, BOK-csarnok

Szabadfogás 79, 92, 97, 125 kg, női 50, 55 kg

10.30: selejtezők

12.30: elődöntők

13.30: vigaszág

18.00: döntők

GOLF

PGA Tour

18.00: Corales Championship (Tv: Eurosport2)

KERÉKPÁR

Tour de France országúti körverseny

12. szakasz

13.15: Nevers Magny-Cours autóversenypálya–Chalon-sur-Saone, 179.1 km (Tv: Eurosport1 – 14.55-től M4 Sport is)

KÉZILABDA

U20-AS FÉRFI EB, ROMÁNIA

A 9–16. helyért

10.45: Izland–Norvégia (Tv: Sport1)

13.15: Horvátország–Ausztria (Tv: Sport1)

Negyeddöntő

15.45: Svédország–Franciaország (Tv: Sport1)

18.15: Németország–Magyarország (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

NŐI EUROLIGA

11.00: sorsolás, München

WNBA

Péntek 1.00: Washington Mystics–Portland Fire (Tv: Sport1)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1105 (Tv: Sport2)

ÖKÖLVÍVÁS

103. Papp László országos bajnokság, Nyíregyháza

11.00: selejtező

STRANDRÖPLABDA

Nemzetek Kupája, nyolcas döntő, Városliget

10.00: csoportkör

TENISZ

ATP 250-es torna, Bastad

11.00: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő

ATP 250-es torna, Gstaad

10.30: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő

ATP 250-es torna, Umag

16.00: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő

WTA 250-es torna, Jászvásár

12.00: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő

18.00 körül: Udvardy Panna (5.)–Katarzyna Kawa (lengyel)

WTA 250-es torna, Athén

16.30: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Németh Kornél, Gyurta Gergely, Marosán György

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Piszkos trükkök, markáns egyéniségek. Beleférnek a sportba?

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Szántó Imrére emlékezünk L. Pap Istvánnal

9.00: A franciáktól hangos a nemzetközi sportsajtó. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Út a 2026-os labdarúgó-vb döntőjébe

12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal – 85 éves lenne Mészöly Kálmán

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: 40x20 – kézilabda-magazin

14.00: Dupla 10-es

14.35: Újratöltve Kreisz Bálinttal és Szűcs Miklóssal

Hazafutás

Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa

Szerkesztő: L. Pap István

15.00: Labdarúgás, elődöntő után, világbajnoki döntő előtt, vendég: Wukovics László

16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Gyenge Balázs, Kis Tamás, Somogyi Zsolt

17.00: Formula–1, a Belga Nagydíj előtt Zsoldos Barnával

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Labdarúgás, vb-helyzetkép

Körkapcsolás

Műsorvezető: Bera Emese

Szerkesztő: Cserjés Bendegúz

18.00: Röplabda, Eb-bronzérmes az U18-as női válogatott, vendég: Kőnig Gábor, Zsombók Anna, Zsombók Eszter és Szabados Anna

19.00: Kosárlabda, sorsoltak a női Euroligában, reakció a Soprontól és a DVTK-tól

19.45: Labdarúgás, interjú Tomiszlav Sziviccsel; a Ferencváros–Vojvodina mérkőzés felvezetése

20.15: Labdarúgás, élő közvetítés a Ferencváros–Vojvodina Európa-liga-selejtezőről. Kommentátor: Virányi Zsolt, Olasz Gergő. Szakértő: Wukovics László

22.30: Sportvilág