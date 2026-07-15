Nemzeti Sportrádió

Csütörtöki sportműsor: FTC–Vojvodina selejtező az Európa-ligában

K. Zs.K. Zs.
2026.07.15. 23:58
null
Címkék
sportműsor program napi sportműsor tv-műsor
A világbajnokságon szünnap lesz, de nem maradunk labdarúgás nélkül: az európai kupaselejtezők keretében lejátsszák a Ferencváros–Vojvodina Európa-liga-párharc visszavágóját (mint ismert, a zöld-fehérek 2–1-re megnyerték az idegenbeli felvonást). A BOK-csarnokban folytatódik a rangos nemzetközi birkózóverseny, Nyíregyházán az ökölvívók országos bajnoksága, Franciaországban pedig a Tour de France. U20-as férfi kézilabda-válogatottunk Eb-negyeddöntőt játszik Németországgal. Íme, a csütörtöki kiemelt sportprogram!

JÚLIUS 16., CSÜTÖRTÖK 

 FUTBALLPROGRAM 

EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
20.15: Ferencvárosi TCVojvodina (szerb), Groupama Aréna (Tv: M4 Sport) élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
19.30: Universitatea Cluj (román)–Dinamo Kijev (ukrán)
19.30: Derry City (ír)–CSZKA Szófia (bolgár)
20.00: Aluminij (szlovén)–Sheriff Tiraspol (moldovai)
20.30: MSK Zilina (Zsolna, szlovák)–Hajduk Split (horvát)
22.00: Vestri (izlandi, II.)–Qarabag (azeri)

KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
17.00: Asztana (kazah)–Dinamo City (albán)
17.00: FK Jelimaj (kazah)–FC Alaskert (örmény)
17.00: Inter Turku (finn)–FK Sarajevo (bosnyák)
18.00: Pjunik (örmény)–Marsaxlokk (máltai)
18.00: Paide Linnameeskond (észt)–FC Hegelmann (litván)
18.00: St. Joseph's (gibraltári)–Bohemians (ír)
18.00: Torpedo Kutaiszi (grúz)–Zira (azeri)
18.00: Tampereen Ilves (finn)–Differdange (luxemburgi)
18.30: FC Levadia (észt)–Caernarfon Town (walesi)
18.30: FK RFS (lett)–Glentoran (északír)
19.00: FC Santa Coloma (andorrai)–Penybont (walesi)
19.00: Víkingur Göta (feröeri)–Stjarnan (izlandi)
19.00: Dinamo Tbiliszi (grúz)–US Mondorf (luxemburgi)
19.00: BATE Boriszov (fehérorosz)–Elbasani (albán)
19.00: Milsami (moldovai)–Velez Mostar (bosnyák)
19.00: Zalgiris Vilnius (litván)–Petrovac (montenegrói)
19.30: Hamrun Spartans (máltai)–NSÍ Runavík (feröeri)
20.00: Shkëndija (albán)–Europa FC (gibraltári)
20.00: Ballkani (koszovói)–Connah's Quay Nomads (walesi)
20.00: FK Szileksz (északmacedón)–Dinamo Minszk (fehérorosz)
20.45: Linfield (északír)–Nomme Kalju (észt)
20.45: Mornar (montenegrói)–Atlétic Club d'Escaldes (andorrai)
21.00: Virtus (San Marinó-i)–Dila Gori (grúz)

NB I-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
14.00: Puskás Akadémia–Basaksehir (török)
17.30: NK Slaven Belupo (Kapronca, horvát)–Paksi FC

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

BIRKÓZÁS
Polyák Imre–Varga János–Kozma István Memorial, Budapest, BOK-csarnok
Szabadfogás 79, 92, 97, 125 kg, női 50, 55 kg
10.30: selejtezők
12.30: elődöntők
13.30: vigaszág
18.00: döntők

GOLF
PGA Tour
18.00: Corales Championship (Tv: Eurosport2)

KERÉKPÁR
Tour de France országúti körverseny
12. szakasz
13.15: Nevers Magny-Cours autóversenypálya–Chalon-sur-Saone, 179.1 km  (Tv: Eurosport1 – 14.55-től M4 Sport is)

KÉZILABDA
U20-AS FÉRFI EB, ROMÁNIA
A 9–16. helyért
10.45: Izland–Norvégia (Tv: Sport1)
13.15: Horvátország–Ausztria (Tv: Sport1)
Negyeddöntő
15.45: Svédország–Franciaország (Tv: Sport1)
18.15: Németország–Magyarország (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA 
NŐI EUROLIGA
11.00: sorsolás, München
WNBA
Péntek 1.00: Washington Mystics–Portland Fire (Tv: Sport1)

LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1105 (Tv: Sport2)

ÖKÖLVÍVÁS
103. Papp László országos bajnokság, Nyíregyháza
11.00: selejtező

STRANDRÖPLABDA
Nemzetek Kupája, nyolcas döntő, Városliget
10.00: csoportkör

TENISZ
ATP 250-es torna, Bastad
11.00: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő
ATP 250-es torna, Gstaad
10.30: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő
ATP 250-es torna, Umag
16.00: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő
WTA 250-es torna, Jászvásár
12.00: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő
18.00 körül: Udvardy Panna (5.)–Katarzyna Kawa (lengyel)
WTA 250-es torna, Athén
16.30: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő

 A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA 

Sportreggel
Műsorvezető: Németh Kornél, Gyurta Gergely, Marosán György
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
  6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
  7.00: Piszkos trükkök, markáns egyéniségek. Beleférnek a sportba?
  8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Szántó Imrére emlékezünk L. Pap Istvánnal
  9.00: A franciáktól hangos a nemzetközi sportsajtó. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Út a 2026-os labdarúgó-vb döntőjébe
12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal – 85 éves lenne Mészöly Kálmán
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: 40x20 – kézilabda-magazin
14.00: Dupla 10-es
14.35: Újratöltve Kreisz Bálinttal és Szűcs Miklóssal
Hazafutás
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa
Szerkesztő: L. Pap István
15.00: Labdarúgás, elődöntő után, világbajnoki döntő előtt, vendég: Wukovics László
16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Gyenge Balázs, Kis Tamás, Somogyi Zsolt
17.00: Formula–1, a Belga Nagydíj előtt Zsoldos Barnával
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Labdarúgás, vb-helyzetkép
Körkapcsolás
Műsorvezető: Bera Emese
Szerkesztő: Cserjés Bendegúz
18.00: Röplabda, Eb-bronzérmes az U18-as női válogatott, vendég: Kőnig Gábor, Zsombók Anna, Zsombók Eszter és Szabados Anna
19.00: Kosárlabda, sorsoltak a női  Euroligában, reakció  a Soprontól és a DVTK-tól
19.45: Labdarúgás, interjú Tomiszlav Sziviccsel; a Ferencváros–Vojvodina mérkőzés felvezetése
20.15: Labdarúgás, élő közvetítés a Ferencváros–Vojvodina Európa-liga-selejtezőről. Kommentátor: Virányi Zsolt, Olasz Gergő. Szakértő: Wukovics László
22.30: Sportvilág

 

sportműsor program napi sportműsor tv-műsor
Legfrissebb hírek

Szerdai sportműsor: Anglia–Argentína elődöntő a labdarúgó-vb-n

Birkózás
Tegnap, 0:15

Keddi sportműsor: francia–spanyol vb-elődöntő, ETO–Víkingur BL-selejtező

Minden más foci
2026.07.13. 23:58

Heti program: jön a foci-vb döntője, visszavágót játszik az ETO FC és az FTC a nemzetközi kupákban

Minden más foci
2026.07.13. 06:36

Hétfői sportműsor: teniszversenyek és férfi U20-as kézilabda Eb

Minden más foci
2026.07.12. 23:45

Vasárnapi sportműsor: délután Sinner–Zverev finálé Wimbledonban

Minden más foci
2026.07.11. 23:50

Szombati sportműsor: Norvégia–Anglia és Argentína–Svájc negyeddöntő a futball-vb-n

Birkózás
2026.07.11. 00:13

Pénteki sportműsor: spanyol–belga vb-negyeddöntő, Sinner–Djokovics Wimbledonban

Minden más foci
2026.07.09. 23:24

Csütörtöki sportműsor: Franciaország–Marokkó negyeddöntő a világbajnokságon

Minden más foci
2026.07.08. 23:45
Ezek is érdekelhetik