Csütörtöki sportműsor: FTC–Vojvodina selejtező az Európa-ligában
JÚLIUS 16., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
20.15: Ferencvárosi TC–Vojvodina (szerb), Groupama Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
19.30: Universitatea Cluj (román)–Dinamo Kijev (ukrán)
19.30: Derry City (ír)–CSZKA Szófia (bolgár)
20.00: Aluminij (szlovén)–Sheriff Tiraspol (moldovai)
20.30: MSK Zilina (Zsolna, szlovák)–Hajduk Split (horvát)
22.00: Vestri (izlandi, II.)–Qarabag (azeri)
KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
17.00: Asztana (kazah)–Dinamo City (albán)
17.00: FK Jelimaj (kazah)–FC Alaskert (örmény)
17.00: Inter Turku (finn)–FK Sarajevo (bosnyák)
18.00: Pjunik (örmény)–Marsaxlokk (máltai)
18.00: Paide Linnameeskond (észt)–FC Hegelmann (litván)
18.00: St. Joseph's (gibraltári)–Bohemians (ír)
18.00: Torpedo Kutaiszi (grúz)–Zira (azeri)
18.00: Tampereen Ilves (finn)–Differdange (luxemburgi)
18.30: FC Levadia (észt)–Caernarfon Town (walesi)
18.30: FK RFS (lett)–Glentoran (északír)
19.00: FC Santa Coloma (andorrai)–Penybont (walesi)
19.00: Víkingur Göta (feröeri)–Stjarnan (izlandi)
19.00: Dinamo Tbiliszi (grúz)–US Mondorf (luxemburgi)
19.00: BATE Boriszov (fehérorosz)–Elbasani (albán)
19.00: Milsami (moldovai)–Velez Mostar (bosnyák)
19.00: Zalgiris Vilnius (litván)–Petrovac (montenegrói)
19.30: Hamrun Spartans (máltai)–NSÍ Runavík (feröeri)
20.00: Shkëndija (albán)–Europa FC (gibraltári)
20.00: Ballkani (koszovói)–Connah's Quay Nomads (walesi)
20.00: FK Szileksz (északmacedón)–Dinamo Minszk (fehérorosz)
20.45: Linfield (északír)–Nomme Kalju (észt)
20.45: Mornar (montenegrói)–Atlétic Club d'Escaldes (andorrai)
21.00: Virtus (San Marinó-i)–Dila Gori (grúz)
NB I-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
14.00: Puskás Akadémia–Basaksehir (török)
17.30: NK Slaven Belupo (Kapronca, horvát)–Paksi FC
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BIRKÓZÁS
Polyák Imre–Varga János–Kozma István Memorial, Budapest, BOK-csarnok
Szabadfogás 79, 92, 97, 125 kg, női 50, 55 kg
10.30: selejtezők
12.30: elődöntők
13.30: vigaszág
18.00: döntők
GOLF
PGA Tour
18.00: Corales Championship (Tv: Eurosport2)
KERÉKPÁR
Tour de France országúti körverseny
12. szakasz
13.15: Nevers Magny-Cours autóversenypálya–Chalon-sur-Saone, 179.1 km (Tv: Eurosport1 – 14.55-től M4 Sport is)
KÉZILABDA
U20-AS FÉRFI EB, ROMÁNIA
A 9–16. helyért
10.45: Izland–Norvégia (Tv: Sport1)
13.15: Horvátország–Ausztria (Tv: Sport1)
Negyeddöntő
15.45: Svédország–Franciaország (Tv: Sport1)
18.15: Németország–Magyarország (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
NŐI EUROLIGA
11.00: sorsolás, München
WNBA
Péntek 1.00: Washington Mystics–Portland Fire (Tv: Sport1)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1105 (Tv: Sport2)
ÖKÖLVÍVÁS
103. Papp László országos bajnokság, Nyíregyháza
11.00: selejtező
STRANDRÖPLABDA
Nemzetek Kupája, nyolcas döntő, Városliget
10.00: csoportkör
TENISZ
ATP 250-es torna, Bastad
11.00: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő
ATP 250-es torna, Gstaad
10.30: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő
ATP 250-es torna, Umag
16.00: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő
WTA 250-es torna, Jászvásár
12.00: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő
18.00 körül: Udvardy Panna (5.)–Katarzyna Kawa (lengyel)
WTA 250-es torna, Athén
16.30: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Németh Kornél, Gyurta Gergely, Marosán György
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Piszkos trükkök, markáns egyéniségek. Beleférnek a sportba?
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Szántó Imrére emlékezünk L. Pap Istvánnal
9.00: A franciáktól hangos a nemzetközi sportsajtó. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Út a 2026-os labdarúgó-vb döntőjébe
12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal – 85 éves lenne Mészöly Kálmán
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: 40x20 – kézilabda-magazin
14.00: Dupla 10-es
14.35: Újratöltve Kreisz Bálinttal és Szűcs Miklóssal
Hazafutás
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa
Szerkesztő: L. Pap István
15.00: Labdarúgás, elődöntő után, világbajnoki döntő előtt, vendég: Wukovics László
16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Gyenge Balázs, Kis Tamás, Somogyi Zsolt
17.00: Formula–1, a Belga Nagydíj előtt Zsoldos Barnával
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Labdarúgás, vb-helyzetkép
Körkapcsolás
Műsorvezető: Bera Emese
Szerkesztő: Cserjés Bendegúz
18.00: Röplabda, Eb-bronzérmes az U18-as női válogatott, vendég: Kőnig Gábor, Zsombók Anna, Zsombók Eszter és Szabados Anna
19.00: Kosárlabda, sorsoltak a női Euroligában, reakció a Soprontól és a DVTK-tól
19.45: Labdarúgás, interjú Tomiszlav Sziviccsel; a Ferencváros–Vojvodina mérkőzés felvezetése
20.15: Labdarúgás, élő közvetítés a Ferencváros–Vojvodina Európa-liga-selejtezőről. Kommentátor: Virányi Zsolt, Olasz Gergő. Szakértő: Wukovics László
22.30: Sportvilág