Collina válasza Deschamps panaszára: A mi játékvezetőink világszínvonalúak

Igencsak elégedetlen volt a játékvezetés színvonalával Franciaország–Spanyolország (0–2) világbajnoki elődöntő után Didier Deschamps, a „kékek” szakvezetője, aki a mérkőzés utáni interjúban, illetve a sajtókonferencián is megkérdőjelezte a salvadori játékvezető, Iván Barton ítéleteit.

„Nem ezért, mert vesztettünk, de önök valóban azt hiszik, hogy a játékvezető felnőtt a világbajnoki elődöntő színvonalához? Ez csak egy kérdés, nem panasz. Nemcsak a tizenegyesről, hanem az egész mérkőzésről van szó. De ebbe most nem mennék bele” – idézi a francia szövetségi kapitányt a Marca.

Nos, másnap megérkezett a hivatalos válasz, mégpedig Pierluigi Collinától, a FIFA játékvezetői bizottságának főnökétől. „Didier Deschamps-nak válaszolva: igen, határozottan. A mi játékvezetőink világszínvonalúak” – replikázott tömören az egykori kiváló bíró.