Nemzeti Sportrádió

Collina válasza Deschamps panaszára: A mi játékvezetőink világszínvonalúak

V. H. L.V. H. L.
2026.07.15. 21:55
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Collina mozdulata akár azt is jelezhetné: rendben találta a bíráskodást a francia–spanyol elődöntőn (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 labdarúgó-világbajnokság 2026 Franciaország–Spanyolország Pierluigi Collina elődöntő Didier Deschamps
Nem pazarolta a karaktereket a Didier Deschamps játékvezetést kifogásoló kérdésére adott válaszában Pierluigi Collina. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) játékvezetői testületének vezetője kerek perec kijelentette: a salvadori Iván Barton jól bíráskodott a spanyolok Franciaország felett aratott 2–0-s sikerével végződő világbajnoki elődöntőben.

Igencsak elégedetlen volt a játékvezetés színvonalával Franciaország–Spanyolország (0–2) világbajnoki elődöntő után Didier Deschamps, a „kékek” szakvezetője, aki a mérkőzés utáni interjúban, illetve a sajtókonferencián is megkérdőjelezte a salvadori játékvezető, Iván Barton ítéleteit.

„Nem ezért, mert vesztettünk, de önök valóban azt hiszik, hogy a játékvezető felnőtt a világbajnoki elődöntő színvonalához? Ez csak egy kérdés, nem panasz. Nemcsak a tizenegyesről, hanem az egész mérkőzésről van szó. De ebbe most nem mennék bele” – idézi a francia szövetségi kapitányt a Marca.

Nos, másnap megérkezett a hivatalos válasz, mégpedig Pierluigi Collinától, a FIFA játékvezetői bizottságának főnökétől. „Didier Deschamps-nak válaszolva: igen, határozottan. A mi játékvezetőink világszínvonalúak” – replikázott tömören az egykori kiváló bíró.

 

foci vb 2026 labdarúgó-világbajnokság 2026 Franciaország–Spanyolország Pierluigi Collina elődöntő Didier Deschamps
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