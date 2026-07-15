„Esküszöm, ezt megálmodtam” – a könnyeivel küszködve beszélt a vb-döntőt érő góljáról Lautaro Martínez
„Meg vagyok hatódva, nincsenek szavaim. Ez óriási örömet okoz az országunknak és a népünknek. A minap azt mondtam, hogy mindig meglep ez az együttes. Mindig azt mondom a csapatnak, hogy próbáljuk meg megnyerni és adjunk bele mindent, de ez nagyon nehéz. Nehéz megpróbálni kifejezni, mit is éreznek a játékosok, tényleg elképesztő. Hallgasd a szurkolókat! Egyediek vagyunk, ez nem arrogancia, ez szívből jön. Ezek a szurkolók nyerették meg velünk a mérkőzést. Megpróbálunk a válogatott mezért mindent beleadni, sohasem adjuk fel, és bebizonyítottuk még egyszer, hogy meg tudjuk csinálni” – értékelt Lionel Scaloni.
„Nem is tudom, mit mondjak, ez nagyon kemény – mondta könnyeivel küszködve a győztes gólt szerző Lautaro Martínez. – Emlékszem, amikor először vettem focicsukát, mindig arról álmodtam, hogy szerzek egy ilyen gólt. Eszembe jut, amikor a Racing leigazolt, és állandóan ott volt a családom. Ez többet jelent a gólnál vagy a döntőnél. Ott vannak a barátaim, az ismerőseim, akik megváltoztatták az életem. Élvezem ezt az egészet. Örülök, hogy ennek a részese lehetek.”
Martínez ezt követően a góljáról beszélt: „Esküszöm, ezt megálmodtam. Alexisnek megmondtam, hogy beverem. Nagyon nehéz volt, de én voltam a soros, és sikerült befejelni. Ez a válogatott újra és újra bizonyította, mire képes. Hatvan percen át nyomott az ellenfél, utána nem bírta, és visszahúzódott. Ez nyugalmat biztosított nekünk, kiszélesítettük a pályát, aztán sikerült megfordítanunk a meccset, s három és fél évet követően újra vébédöntőt játszhatunk.”
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
ELŐDÖNTŐ
ANGLIA–ARGENTÍNA 1–2 (0–0)
Atlanta, Atlanta Stadion, 68 239 néző. Vezette: Elfath (amerikai)
ANGLIA: Pickford – R. James (O'Reilly, 82.), Stones (Toney, 90+6.), Guéhi, Spence (Rashford, 90+6.) – Rice (Burn, 82.), Anderson – Rogers, Jude Bellingham, Gordon (Konsa, 72.) – Kane. Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel
ARGENTÍNA: E. Martínez – Molina (Montiel, 72.), Romero, Lisandro Martínez (Otamendi, 73.), Tagliafico (Lautaro Martínez, 81.) – G. Simeone (De Paul, 72.), Paredes (N. González, 64.), A. Mac Allister, E. Fernández – Messi, J. Álvarez. Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni
Gólszerző: Gordon (55.), ill. E. Fernández (85.), Lautaro Martínez (90+2.)