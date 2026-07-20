BL: a Lyon vár a két magyar játékost foglalkoztató prágaiakra
A BL-selejtező 3. fordulójába, a nem bajnoki ág küzdelmeibe kapcsolódik majd be a nyáron két magyar játékost, Hegyi Krisztiánt és Vitályos Viktort is szerződtető, cseh ezüstérmes Sparta Praha, amely a hétfői sorsoláson a francia élvonalban legutóbb 4. helyen záró Lyont kapta ellenfélnek.
A bajnoki ágon, a selejtező 1. fordulójában a magyar bajnok ETO FC-t búcsúztató izlandi Víkingur 3. fordulós ellenfele – ha túljut az izraeli Hapoel Beer-Seván – a Larne (északír)–Crvena zvezda (szerb) párharc győztese lehet.
BL-SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ
Bajnoki ág
Levszki Szófia (bolgár)/Universitatea Craiova (román)–Omonia (ciprusi)/Kairat Almati (kazah)
Thun (svájci)/Dinamo Zagreb (horvát)–KÍ (feröeri)/Zalgiris Kaunas (litván)
Ararat-Armenia (örmény)/Shamrock Rovers (ír)–Egnatia (albán)/Celje (szlovén)
Mjällby (svéd)/Lincoln (gibraltári)–Iberia Tbiliszi (grúz)/Slovan (szlovák)
Aarhus GF (dán)/Lech Poznan (lengyel)–Sabah (azeri)–KuPS (finn)
Larne (északír)/Crvena zvezda (szerb)–Víkingur Reykjavík (izlandi)/Hapoel Beer-Seva (izraeli)
Nem bajnoki ág
Sparta Praha (cseh)–Lyon (francia)
Olympiakosz (görög)–NEC (holland)
Union SG (belga)–Bodö/Glimt (norvég)
Fenerbahce (török)/Górnik Zabrze (lengyel)–Sturm Graz (osztrák)/Hearts (skót)
A 3. forduló játéknapjai: augusztus 4–5., 11.
BL-SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ
Első mérkőzések
Július 21–22.
Mjällby (svéd)–Lincoln (gibraltári)
Larne (északír)–Crvena zvezda (szerb)
Sabah (azeri)–KuPS (finn)
KÍ (feröeri)–Zalgiris Kaunas (litván)
Aarhus GF (dán)–Lech Poznan (lengyel)
Ararat-Armenia (örmény)–Shamrock Rovers (ír)
Levszki Szófia (bolgár)–Universitatea Craiova (román)
Omonia (ciprusi)–Kairat Almati (kazah)
Thun (svájci)–Dinamo Zagreb (horvát)
Víkingur Reykjavík (izlandi)–Hapoel Beer-Seva (izraeli)
Iberia Tbiliszi (grúz)–Slovan (szlovák)
Egnatia (albán)–Celje (szlovén)
Nem bajnoki ág
Fenerbahce (török)–Górnik Zabrze (lengyel)
Sturm Graz (osztrák)–Hearts (skót)
Visszavágók
Július 28.–29.
|A 2026–2027-ES BAJNOKOK LIGÁJA MENETRENDJE
SORSOLÁS
MÉRKŐZÉSEK
|SELEJTEZŐ
|1. forduló
június 16.
július 7–8., 14–15.
|2. forduló
június 17.
július 21–22., 28–29.
|3. forduló
július 20.
augusztus 4–5., 11.
|Playoff
augusztus 3.
augusztus 18–19., 25–26.
|LIGASZAKASZ (36 csapat)
|1–8. forduló
augusztus 27.
szept. 8.–jan. 27.
|KIESÉSES SZAKASZ
|Playoff
később
február 16–17., 23–24.
|Nyolcaddöntő
később
március 9–10., 16–17.
|Negyeddöntő
később
április 6–7., 13–14.
|Elődöntő
később
április 27–28., május 4–5.
|Döntő
június 6., Madrid, Estadio Metropolitano