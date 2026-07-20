BL: a Lyon vár a két magyar játékost foglalkoztató prágaiakra

A BL-selejtező 3. fordulójába, a nem bajnoki ág küzdelmeibe kapcsolódik majd be a nyáron két magyar játékost, Hegyi Krisztiánt és Vitályos Viktort is szerződtető, cseh ezüstérmes Sparta Praha, amely a hétfői sorsoláson a francia élvonalban legutóbb 4. helyen záró Lyont kapta ellenfélnek.

A bajnoki ágon, a selejtező 1. fordulójában a magyar bajnok ETO FC-t búcsúztató izlandi Víkingur 3. fordulós ellenfele – ha túljut az izraeli Hapoel Beer-Seván – a Larne (északír)–Crvena zvezda (szerb) párharc győztese lehet.

BL-SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ

Bajnoki ág

Levszki Szófia (bolgár)/Universitatea Craiova (román)–Omonia (ciprusi)/Kairat Almati (kazah)

Thun (svájci)/Dinamo Zagreb (horvát)–KÍ (feröeri)/Zalgiris Kaunas (litván)

Ararat-Armenia (örmény)/Shamrock Rovers (ír)–Egnatia (albán)/Celje (szlovén)

Mjällby (svéd)/Lincoln (gibraltári)–Iberia Tbiliszi (grúz)/Slovan (szlovák)

Aarhus GF (dán)/Lech Poznan (lengyel)–Sabah (azeri)–KuPS (finn)

Larne (északír)/Crvena zvezda (szerb)–Víkingur Reykjavík (izlandi)/Hapoel Beer-Seva (izraeli)

Nem bajnoki ág

Sparta Praha (cseh)–Lyon (francia)

Olympiakosz (görög)–NEC (holland)

Union SG (belga)–Bodö/Glimt (norvég)

Fenerbahce (török)/Górnik Zabrze (lengyel)–Sturm Graz (osztrák)/Hearts (skót)

A 3. forduló játéknapjai: augusztus 4–5., 11.

BL-SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ

Első mérkőzések

Július 21–22.

Mjällby (svéd)–Lincoln (gibraltári)

Larne (északír)–Crvena zvezda (szerb)

Sabah (azeri)–KuPS (finn)

KÍ (feröeri)–Zalgiris Kaunas (litván)

Aarhus GF (dán)–Lech Poznan (lengyel)

Ararat-Armenia (örmény)–Shamrock Rovers (ír)

Levszki Szófia (bolgár)–Universitatea Craiova (román)

Omonia (ciprusi)–Kairat Almati (kazah)

Thun (svájci)–Dinamo Zagreb (horvát)

Víkingur Reykjavík (izlandi)–Hapoel Beer-Seva (izraeli)

Iberia Tbiliszi (grúz)–Slovan (szlovák)

Egnatia (albán)–Celje (szlovén)

Nem bajnoki ág

Fenerbahce (török)–Górnik Zabrze (lengyel)

Sturm Graz (osztrák)–Hearts (skót)

Visszavágók

Július 28.–29.