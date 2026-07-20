Nemzeti Sportrádió

BL: a Lyon vár a két magyar játékost foglalkoztató prágaiakra

P. K.P. K.
2026.07.20. 13:01
null
Sorsoltak a selejtező 3. fordulójában (Fotó: uefa.com)
Címkék
Bajnokok Ligája BL-selejtező Víkingur Reykjavík Sparta Praha Lyon
Az Európai Labdarúgó-szövetség Nyonban elkészítette a Bajnokok Ligája-selejtező 3. fordulójának sorsolását.

A BL-selejtező 3. fordulójába, a nem bajnoki ág küzdelmeibe kapcsolódik majd be a nyáron két magyar játékost, Hegyi Krisztiánt és Vitályos Viktort is szerződtető, cseh ezüstérmes Sparta Praha, amely a hétfői sorsoláson a francia élvonalban legutóbb 4. helyen záró Lyont kapta ellenfélnek.  

A bajnoki ágon, a selejtező 1. fordulójában a magyar bajnok ETO FC-t búcsúztató izlandi Víkingur 3. fordulós ellenfele – ha túljut az izraeli Hapoel Beer-Seván – a Larne (északír)–Crvena zvezda (szerb) párharc győztese lehet. 

BL-SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ
Bajnoki ág
Levszki Szófia (bolgár)/Universitatea Craiova (román)–Omonia (ciprusi)/Kairat Almati (kazah)
Thun (svájci)/Dinamo Zagreb (horvát)–KÍ (feröeri)/Zalgiris Kaunas (litván)
Ararat-Armenia (örmény)/Shamrock Rovers (ír)–Egnatia (albán)/Celje (szlovén)
Mjällby (svéd)/Lincoln (gibraltári)–Iberia Tbiliszi (grúz)/Slovan (szlovák)
Aarhus GF (dán)/Lech Poznan (lengyel)–Sabah (azeri)–KuPS (finn)
Larne (északír)/Crvena zvezda (szerb)–Víkingur Reykjavík (izlandi)/Hapoel Beer-Seva (izraeli)

Nem bajnoki ág
Sparta Praha (cseh)–Lyon (francia)
Olympiakosz (görög)–NEC (holland)
Union SG (belga)–Bodö/Glimt (norvég)
Fenerbahce (török)/Górnik Zabrze (lengyel)–Sturm Graz (osztrák)/Hearts (skót)

A 3. forduló játéknapjai: augusztus 4–5., 11.

BL-SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ
Első mérkőzések
Július 21–22.
Mjällby (svéd)–Lincoln (gibraltári)
Larne (északír)–Crvena zvezda (szerb)
Sabah (azeri)–KuPS (finn)
KÍ (feröeri)–Zalgiris Kaunas (litván)
Aarhus GF (dán)–Lech Poznan (lengyel)
Ararat-Armenia (örmény)–Shamrock Rovers (ír)
Levszki Szófia (bolgár)–Universitatea Craiova (román)
Omonia (ciprusi)–Kairat Almati (kazah)
Thun (svájci)–Dinamo Zagreb (horvát)
Víkingur Reykjavík (izlandi)Hapoel Beer-Seva (izraeli)
Iberia Tbiliszi (grúz)–Slovan (szlovák)
Egnatia (albán)–Celje (szlovén)
Nem bajnoki ág
Fenerbahce (török)–Górnik Zabrze (lengyel)
Sturm Graz (osztrák)–Hearts (skót)

Visszavágók
Július 28.–29.

A 2026–2027-ES BAJNOKOK LIGÁJA MENETRENDJE

SORSOLÁS

MÉRKŐZÉSEK

SELEJTEZŐ

 

 

1. forduló

június 16.

július 7–8., 14–15.

2. forduló

június 17.

július 21–22., 28–29.

3. forduló

július 20.

augusztus 4–5., 11.

Playoff

augusztus 3.

augusztus 18–19., 25–26.

LIGASZAKASZ (36 csapat)

 

 

1–8. forduló

augusztus 27.

szept. 8.–jan. 27.

KIESÉSES SZAKASZ

 

 

Playoff

később

február 16–17., 23–24.

Nyolcaddöntő

később

március 9–10., 16–17.

Negyeddöntő

később

április 6–7., 13–14.

Elődöntő

később

április 27–28., május 4–5.

Döntő

 

június 6., Madrid, Estadio Metropolitano

 

 

Bajnokok Ligája BL-selejtező Víkingur Reykjavík Sparta Praha Lyon
Legfrissebb hírek

ETO FC: Az új edző jól, a klub elégtelenre vizsgázott

Bajnokok Ligája
2026.07.16. 10:19

Továbbjutott a BL-ben a KÍ Klaksvík, luxemburgi ellenfele lesz az ETO-nak a Kl-ben

Bajnokok Ligája
2026.07.15. 22:40

A Víkingur volt az úr – Deák Zsigmond jegyzete

Bajnokok Ligája
2026.07.14. 23:46

A volt DVTK-edző azeri csapata kettős győzelemmel jutott tovább a BL-selejtezőben

Bajnokok Ligája
2026.07.14. 23:03

Efraín Juárez: Látszik, hogy sokkal bővebb játékoskeret kell

Bajnokok Ligája
2026.07.14. 22:15

Nem sikerült a fordítás, már az első körben búcsúzott az ETO a BL selejtezőjében

Bajnokok Ligája
2026.07.14. 21:04

A győrieknél megint Nfansu Njie az előretolt támadó – kezdőcsapatok

Bajnokok Ligája
2026.07.14. 18:04

„Nem az én kezemben van az ügy” – Efraín Juárezt Keylor Navas ETO-ba igazolásáról is kérdezték a BL-visszavágó előtt

Bajnokok Ligája
2026.07.13. 18:10