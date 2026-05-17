Hétfői sportműsor: pályán az Arsenal; folytatódik a jégkorong-vb

MÁJUS 18., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

ANGOL PREMIER LEAGUE

37. FORDULÓ

21.00: Arsenal–Burnley (Tv: Match4)

FUTSAL NB I

Felsőház

18.00: A Stúdió Futsal Nyíregyháza–Újpest FC, Nyíregyháza

18.00: DEAC–Vehir.hu Futsal Veszprém, Debrecen

Alsóház

19.00: ProHuman-PTE-PEAC–SG Kecskemét Futsal, Pécs

20.30: H.O.P.E. Futsal AlpasSport–MVFC Berettyóújfalu, Gyál

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

VILÁGBAJNOKSÁG, SVÁJC

3. FORDULÓ

A-CSOPORT (ZÜRICH)

16.20: Finnország–Egyesült Államok (Tv: Sport1)

20.20: Németország–Svájc

B-CSOPORT (FRIBOURG)

16.20: Kanada–Dánia

20.20: Svédország–Csehország (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

NBA, RÁJÁTSZÁS

Nyugati konferenciadöntő, 1. mérkőzés

Kedd, 2.30: Oklahoma City Thunder (1.)–San Antonio Spurs (2.)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1074 (Tv: Sport2)

TENISZ

ATP 500-as torna, Hamburg

12.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

ATP 250-es torna, Genf

10.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

WTA 500-as torna, Strasbourg

10.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

WTA 250-es torna, Rabat

12.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

Benne: 12.00 körül: Udvardy Panna (7.)–Hanne Vandewinkel (belga)

15.30 körül: Bondár Anna (5.)–Polona Hercog (szlovén)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Labdarúgás, NB I-es összefoglaló

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Régi csibészék Bánki Józseffel

9.00: Szöllősi György a vonalban. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval

12.00: Bajnokok Szegő Tiborral – Gurisatti Gréta

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Söprögető kocsi, Székely Dáviddal és Várhegyi Benjáminnal

14.00: Boxutca

14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral

Hazafutás

Műsorvezető: Szabó Szilvia

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Kézilabda, visszatekintés férfiválogatottunk világbajnoki selejtezőjére és az Esztergom női csapatának Európa-liga négyes döntőjére

16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Ballai Attila, L. Pap István, Szöllősi György

17.00: A BEK/BL-döntők története, 2014

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: A Tour de Hongrie emlékezetes pillanatai; liverpooli beszámoló: Gyenge Balázs

Körkapcsolás

Műsorvezető: Tóth Béla

Szerkesztő: Szabó Szilvia

18.00: Vízilabda, vendég: Leimeter Dóra – BL-négyes döntőben az FTC női csapata

19.00: Focióra, vendég: Elbert Gábor, Simon Zoltán

20.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre. Hét hősei rovat

21.00: Tenisz, Jannik Sinner megállíthatatlan?

22.30: Sportvilág