Hétfői sportműsor: pályán az Arsenal; folytatódik a jégkorong-vb
MÁJUS 18., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
ANGOL PREMIER LEAGUE
37. FORDULÓ
21.00: Arsenal–Burnley (Tv: Match4)
FUTSAL NB I
Felsőház
18.00: A Stúdió Futsal Nyíregyháza–Újpest FC, Nyíregyháza
18.00: DEAC–Vehir.hu Futsal Veszprém, Debrecen
Alsóház
19.00: ProHuman-PTE-PEAC–SG Kecskemét Futsal, Pécs
20.30: H.O.P.E. Futsal AlpasSport–MVFC Berettyóújfalu, Gyál
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
JÉGKORONG
VILÁGBAJNOKSÁG, SVÁJC
3. FORDULÓ
A-CSOPORT (ZÜRICH)
16.20: Finnország–Egyesült Államok (Tv: Sport1)
20.20: Németország–Svájc
B-CSOPORT (FRIBOURG)
16.20: Kanada–Dánia
20.20: Svédország–Csehország (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
NBA, RÁJÁTSZÁS
Nyugati konferenciadöntő, 1. mérkőzés
Kedd, 2.30: Oklahoma City Thunder (1.)–San Antonio Spurs (2.)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1074 (Tv: Sport2)
TENISZ
ATP 500-as torna, Hamburg
12.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
ATP 250-es torna, Genf
10.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA 500-as torna, Strasbourg
10.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA 250-es torna, Rabat
12.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
Benne: 12.00 körül: Udvardy Panna (7.)–Hanne Vandewinkel (belga)
15.30 körül: Bondár Anna (5.)–Polona Hercog (szlovén)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Labdarúgás, NB I-es összefoglaló
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Régi csibészék Bánki Józseffel
9.00: Szöllősi György a vonalban. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval
12.00: Bajnokok Szegő Tiborral – Gurisatti Gréta
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Söprögető kocsi, Székely Dáviddal és Várhegyi Benjáminnal
14.00: Boxutca
14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral
Hazafutás
Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Kézilabda, visszatekintés férfiválogatottunk világbajnoki selejtezőjére és az Esztergom női csapatának Európa-liga négyes döntőjére
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Ballai Attila, L. Pap István, Szöllősi György
17.00: A BEK/BL-döntők története, 2014
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: A Tour de Hongrie emlékezetes pillanatai; liverpooli beszámoló: Gyenge Balázs
Körkapcsolás
Műsorvezető: Tóth Béla
Szerkesztő: Szabó Szilvia
18.00: Vízilabda, vendég: Leimeter Dóra – BL-négyes döntőben az FTC női csapata
19.00: Focióra, vendég: Elbert Gábor, Simon Zoltán
20.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre. Hét hősei rovat
21.00: Tenisz, Jannik Sinner megállíthatatlan?
22.30: Sportvilág