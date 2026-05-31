A legenda – Thury Gábor jegyzete

A FRANCIA LE PARISIEN címlapján a Paris Saint-Germain Arsenal elleni Bajnokok Ligája-sikere után ennyi áll: Legendás. A mélyebb elemzéseket elolvasva nyugodtan továbbléphetünk: a címét megvédő PSG edzője, a 2015-ben a Barcelonával csúcsra jutó Luis Enrique pedig „a” legenda. Számos vélemény egyetért abban, a szakember megjelenése 2023-ban fordulópontot jelentett a párizsi klub életében. Tavaly egy 55 éves álom valósult meg azzal, hogy az 1970-ben alapított egyesület felért a klubfutball csúcsára, az idén bizonyította, nem hullócsillag – pedig korábban számos csillag, azaz sztár hullott ki ilyen-olyan módon a keretből, ám bebizonyosodott, a pályán lehet meghatározó Lionel Messi, Neymar vagy éppen Kylian Mbappé, a futballt mégis tizenegyen játsszák.

Luis Enrique aktív labdarúgóként a Real Madridból igazolt a Barcelonába, mégsem volt része gyilkos gyűlöletben, mint Luís Figónak, aki ellentétes utat megtéve a katalán városból költözött a királyi együtteshez. Luis Enriquét talán nemcsak spanyolsága „mentette meg” ettől, mindenki tisztában volt a középpályás alázatával. Nem véletlen, hogy Kubala László egyik kedvenc futballistája volt az 1992-ben olimpiai bajnok spanyol válogatottban.

Alázatát megtartva emelkedett mára az edzőfejedelmek közé.

Jó szakvezetőnek lenni nem csupán szakmai minőséget jelent. A párizsiak csatára, a grúz válogatott Hvicsa Kvarachelia a BL-finálét követően még a Puskás Aréna gyepén valami olyasmit mondott, Luis Enriquétől rengeteget tanult, de ami vélhetően fontosabb – szakzsargonban fogalmazva –, vele van az öltöző. A spanyol szakembernek nagy szerepe van abban is, hogy a már-már örök tehetségnek elkönyvelt, a Barcelonában vergődő Ousmane Dembéléből kihozta a legjobbat – ő a regnáló aranylabdás.

Hihetnénk, Luis Enrique bérletet váltott az élet napos oldalára – pedig a valóság ennél sokkal árnyaltabb: gyermeke, Xana a 2015-ös BL-siker után még a Barca zászlóját lengette édesapjával, ám négy esztendővel később a kilencéves kislány egy súlyos betegség következtében elhunyt. A spanyol szakember már a párizsiak edzője volt, de még nem nyerte meg a BL-t, amikor az életéről készült háromrészes filmsorozatot bemutatták. Ebben a korábbi 62-szeres válogatott tulajdonképpen választ adott a megválaszolhatatlanra: „Az életed negatív élményei azok, amelyekből a legtöbbet tanulsz.”

Ehhez nincs mit hozzátenni.