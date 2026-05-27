Visszaültek a trónra – Bobory Balázs jegyzete

TAVALY a szolnokiak levágták az Arena Savariában a hálót, idén fordult a kocka.

A Falco férfi kosárlabdacsapata a végletekig kiélezett döntő ötödik meccsén nyert úgy a tiszaligeti pokolban, hogy angyali nyugalommal és önbizalommal játszott. A finálé előtt az alapszakaszban rajt-cél győzelmet arató, a rájátszásban a negyeddöntőben és elődöntőben is hibátlan Olajbányász tűnt esélyesebbnek, aztán azzal, hogy a harmadik összecsapáson a szombathelyiek elvették a pályaelőnyét, ráadásul Somogyi Ádám borzalmas sérülést szenvedett és nem is játszhatott a maradék két mérkőzésen, már a Falco volt a favorit. Le a kalappal Krnjajszki Boriszék előtt, első számú vezérük nélkül a negyedik meccsen győztek Vas vármegyében, és visszavitték a döntőt saját csarnokukba. Csak aztán Milos Konakov együttese az idény egyik legjobb játékával rukkolt ki, éppen a legfontosabb mérkőzésen, és szinte egy pillanatig sem volt kérdés, ki nyeri meg az ötödik csatát és a bajnokságot.

Az Olaj láthatóan elfogyott, elfáradt, talán volt olyan pillanat, amikor vezetőedzője, Vedran Bosnic is elgondolkodott azon, hogy a korábbi meccseken érdemes lett volna többet foglalkoztatni Molnár Mártont vagy éppen a légiós hátvédet, Ryland Holtot, mert például a palánk alatt a teljes idényben domináns Brady Skeens árnyéka volt már önmagának, de Krnjajszkin vagy Le’Tre Darthardon kívül a többiek is fáradtnak tűntek. Milos Konakov viszont a tízemberes, szisztematikusan és jól alkalmazott rotációjának köszönhetően megteremtette csapatának az előnyt az utolsó összecsapásra, sokkal frissebb és energikusabb volt a szombathelyi együttes.

A Falco hetedik bajnoki címét szerezte, egy év után ült vissza a trónra, és bár az idény közben voltak nagy nehézségei – fájdalmas vereségek, sok játékoscsere, vezetői ultimátum –, emlékezetes évadot futott, hiszen megnyerte az aranyérmet, egy hajszállal kapott ki éppen a Szolnoktól a Magyar Kupa fináléjában, és a FIBA Európa-kupában sporttörténeti tettet végrehajtva a legjobb négy közé jutott.

Erre valóban lehet csettinteni Szombathelyen, és arra is büszkék lehetnek Váradi Benedekék, hogy az elmúlt évek talán legjobb döntőjét sikerült megnyerniük.