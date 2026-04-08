Neuer százharminchatodszor volt kezdő ugyanazon csapat színeiben a BL-ben, utolérte Messit

2026.04.08. 12:49
Manuel Neuer (Fotó: Getty Images)
Bayern München Lionel Messi Bajnokok Ligája Manuel Neuer
Százharminchatodik alkalommal volt a kezdőcsapat tagja a férfi labdarúgó Bajnokok Ligájában Manuel Neuer, a Bayern München világbajnok német kapusa, s ezzel utolérte Lionel Messit, aki az FC Barcelona játékosaként ugyanennyiszer kezdett az elitsorozatban.

A 40 éves német kapus, aki 2011 óta véd a bajoroknál, a negyeddöntős párharc első összecsapásán végig a pályán volt, s nagyszerűen teljesített a Real Madrid otthonában rendezett és a német alakulat 2–1-es sikerét hozó kedd esti találkozón.

Az ugyanabban a klubcsapatban kezdőjátékosként való BL-szereplés rekordját éppen a spanyol királyi gárda korábbi kapusa, Iker Casillas tartja 149 mérkőzéssel. Neuer a jövő heti, müncheni visszavágón – Messit megelőzve – egyedüli második helyezetté léphet elő a vonatkozó rangsorban.

BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
REAL MADRID (spanyol)–BAYERN MÜNCHEN (német) 1–2 (0–1)
Madrid, Santiago Bernabéu Stadion. Vezette: M. Oliver (angol)
REAL MADRID: Lunyin – Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen (Militao, 62.), Á. Carreras – Valverde, Tchouaméni, Pitarch (Jude Bellingham, 62.) – Arda Güler (Brahim Díaz, 71.), K. Mbappé, Vinícius Júnior. Vezetőedző: Álvaro Arbeloa
BAYERN: Neuer – Laimer (A. Davies, 69.), Upamecano, Tah, J. Stanisic – Kimmich, A. Pavlovic (Goretzka, 90+3.) – Olise, Gnabry (Musiala, 69.), Luis Díaz (Bischof, 90+3.) – Kane. Vezetőedző: Vincent Kompany
Gólszerző: K. Mbappé (74.), ill. Luis Díaz (41.), Kane (46.)

 

Legfrissebb hírek

Vitinha: Nem mi vagyunk az egyértelmű esélyesek

Bajnokok Ligája
12 perce

„Ezzel a játékkal a Bayern kifiléz” – nem volt elájulva az Arsenaltól Craig Burley

Bajnokok Ligája
2 órája

A Sporting edzője az Arsenalról: Három-négy hatalmas lehetőségünk volt, nekik egy sem

Bajnokok Ligája
5 órája

Arbeloa: Ha van csapat, amely nyerhet Münchenben, az a Real Madrid!

Bajnokok Ligája
5 órája

Három gól, sok helyzet és Bayern-győzelem a Real elleni BL-negyeddöntő első mérkőzésén

Bajnokok Ligája
14 órája

Lekerült az élről az Arsenal, tovább zuhan a Liverpool az NS erősorrendjében

Bajnokok Ligája
Tegnap, 12:11

Álom vagy rémálom a Bayernnek a Real ellen játszani?

Bajnokok Ligája
Tegnap, 7:06

Joshua Kimmich: A Real Madrid és a Bayern München a világ két legnagyobb klubja

Bajnokok Ligája
2026.04.06. 20:00
Ezek is érdekelhetik