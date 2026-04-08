Neuer százharminchatodszor volt kezdő ugyanazon csapat színeiben a BL-ben, utolérte Messit

Manuel Neuer, a Bayern München kapusa 136. alkalommal volt együttese kezdő tizenegyének tagja Bajnokok Ligája-mérkőzésen, ezzel ebben a mutatóban beérte Lionel Messit, aki az FC Barcelona futballistájaként játszott kezdőként ugyanennyi BL-meccset egyetlen klubcsapat színeiben.

A 40 éves német kapus, aki 2011 óta véd a bajoroknál, a negyeddöntős párharc első összecsapásán végig a pályán volt, s nagyszerűen teljesített a Real Madrid otthonában rendezett és a német alakulat 2–1-es sikerét hozó kedd esti találkozón.

Az ugyanabban a klubcsapatban kezdőjátékosként való BL-szereplés rekordját éppen a spanyol királyi gárda korábbi kapusa, Iker Casillas tartja 149 mérkőzéssel. Neuer a jövő heti, müncheni visszavágón – Messit megelőzve – egyedüli második helyezetté léphet elő a vonatkozó rangsorban.

BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

REAL MADRID (spanyol)–BAYERN MÜNCHEN (német) 1–2 (0–1)

Madrid, Santiago Bernabéu Stadion. Vezette: M. Oliver (angol)

REAL MADRID: Lunyin – Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen (Militao, 62.), Á. Carreras – Valverde, Tchouaméni, Pitarch (Jude Bellingham, 62.) – Arda Güler (Brahim Díaz, 71.), K. Mbappé, Vinícius Júnior. Vezetőedző: Álvaro Arbeloa

BAYERN: Neuer – Laimer (A. Davies, 69.), Upamecano, Tah, J. Stanisic – Kimmich, A. Pavlovic (Goretzka, 90+3.) – Olise, Gnabry (Musiala, 69.), Luis Díaz (Bischof, 90+3.) – Kane. Vezetőedző: Vincent Kompany

Gólszerző: K. Mbappé (74.), ill. Luis Díaz (41.), Kane (46.)