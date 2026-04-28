ARSENAL (angol)

ERŐSSÉG: Pontrúgás

Elég egyértelmű, hogy az Arsenal két legnagyobb erőssége a védelme és a pontrúgásoknál szerzett gólok. Előbbi a BL-ben tényleg szinte sebezhetetlennek tűnik, hiszen 12 meccsen mindössze öt gólt kapott David Raya, összehasonlításképpen a Bayern München 14-et, a PSG 17-et, az Atlético Madrid 26-ot. A PL-ben is a londoniak kapták a legkevesebb gólt (26), de nem marad le sokkal a Manchester City (29) sem. Viszont ahhoz képest, hogy ősszel még a bajnoki rekord sem tűnt elképzelhetetlennek a kapott gólok terén, már a legjobb tízbe sem kerülhet be Mikel Arteta együttese.

A pontrúgások terén viszont továbbra is tündökölnek a londoniak. Hétvégén a Newcastle elleni bajnokin az Arsenal megszerezte a 17. gólját szögletet követően, ami új rekord a Premier League-ben. Az Opta statisztikái szerint az Arsenal érte el a legtöbb olyan gólt szögletet követően, amellyel 1–0-ra módosította az állást. A hétvégi volt a tizedik ilyen találata az Arsenalnak.

17 - With Arsenal's opener against Newcastle, they now hold the individual season record in the Premier League for:



Most goals from corners (17)

Most goals from corners to go 1-0 up (10)



GYENGESÉG: Helyzetkialakítás

„Ha a védelem nem működik, időnként nem hiszem, hogy az Arsenal elég helyzetet alakítana ki ahhoz, hogy veszélyt jelentsen az ellenfelekre, és ez problémát jelenthet” – mondta Thierry Henry a CBS Sportnak, és teljesen egyetértünk az állításával. Az ágyúsok a legutóbbi 15 meccsükön csak egyszer jutottak két gól fölé, a Bayer Leverkusen elleni BL-visszavágó óta eltelt hét mérkőzésen pedig egyszer sem sikerült két gólt szerezniük. Ezen a hét meccsen négy vereség, egy döntetlen és két győzelem az Arsenal mérlege, ami jól mutatja, hogy pont a legfontosabb időszakban remeg meg Mikel Arteta csapata. Április elején egy nyolcmeccses sorozat alatt 12.9-es várható gólértéket (xG) dolgozott ki az Arsenal, de ebből csak nyolc találat született.

Az ágyúsok legjobb gólszerzője a BL-ben Gabriel Martinelli hat góllal, a nyáron rengeteg pénzért érkező Viktor Gyökeres négy, Kai Havertz három góllal áll. Az elődöntős csapatok közül az ágyúsoknak van a legkevesebb szerzett gólja (27) és meccsenként elért gólja (2.25). A mélyblokkban felállt védelem elleni támadás alapvetően nehézséget okoz az Arsenalnak, de Gyökeres szenvedése is egyre látványosabb, például a közelmúltban a Manchester City ellen. A svéd nem tudja jól megtartani a labdát, nem tud lefordulni védőjéről és nem veszi ki a részét eléggé a támadásépítésből sem, ráadásul nem is kerül elégszer helyzetbe. Noha ez már nem a régi betonbiztos védekezéséről ismert Atlético Madrid, de ha nincs pontrúgásgól, akkor nagy bajban lehetnek Bukayo Sakáék.

Gabriel Martinellin és a szögleteken múlhat az Arsenal sikere (Fotó: Getty Images)

BAYERN MÜNCHEN (német)

ERŐSSÉG: Komplett támadójáték

Talán ezt kell a legkevésbé indokolni, aki látott idén Bayern München-mérkőzést, az megtapasztalhatta a bajorok félelmetes formáját. Vincent Kompany csapata a BL-ben 38 gólt szerzett, ami a PSG-vel holtversenyben a legtöbb, de a párizsiak két mérkőzéssel többet játszva érték el ezt. A bajnokságban már bőven száz gól fölött jár a Bayern, jelenleg 31 forduló alatt 113-szor találtak be a már biztos Bundesliga-győztes müncheniek. A legutóbbi kilenc meccsen csak kétszer nem érték el a három lőtt gólt, ellenben ötször is legalább négyig jutottak a bajorok, a hétvégén háromgólos idegenbeli hátrányból sikerült harminc perc alatt négy gólt vágva fordítani.

Harry Kane a BL-ben karrierje során először sorozatban öt meccsen betalált, 12 gólnál tart, ami egyéni rekord az angol számára, aki a bajnokságban 33 találatnál és öt gólpassznál tart. Luis Díaz a bajnokságban 28, a BL-ben 9 gólban vállalt szerepet, míg Michael Olise a Bundesligában 31, az európai kupasorozatban 11 gólhoz járult hozzá. Vincent Kompany elérte azt, hogy csapata rengeteg helyzetet alakít ki, hatékony a támadóharmadban, ráadásul felállt védelem ellen és kontrákból is életveszélyes.

GYENGESÉG: Kontravédekezés

Kevés gyenge pontot lehet megállapítani a Bayern Münchennél, mi a kontravédekezést emelnénk ki, amely megmutatkozott a Real Madrid elleni BL-párharcban is. Kompany nem adta fel elveit, és a rekordgyőztes ellen is hét játékossal próbált a Real Madrid védőharmadában nyomást gyakorolni. A kockázatos terv bejött, és 2012 óta először a Bayern München legyőzte a Real Madridot. Azonban a magasra tolt vonalakat egy jól kontrázó csapat ki tudja használni, ezt megtette néhányszor a spanyol együttes is, és ebben kegyetlen a PSG.

A goal.com egy másik gyengeségre is felhívta a figyelmet. A bajorok 52 gólt kaptak az idényben, ebből 20 rögzített helyzetből született, ami az összes gól 38 százaléka, míg a Bundesligában az átlag 24 százalék körül van. Ősszel az Union Berlin két szögletgóllal vetett véget a bajorok 16 meccses győzelmi sorozatának, a közelmúltban Arda Güler szabadrúgásból szerezte második gólját, míg a Mainz az első gólját lőtte szöglet után a hétvégén. A túloldalt vizsgálva a Bayern 13 gólt szerzett szöglet után, ez 2004 – az adatgyűjtés kezdete – óta a második legtöbb, az örökös rekord 14 gól a Mönchengladbachtól.

ATLÉTICO MADRID (spanyol)

ERŐSSÉG: Kontrajáték

Digeo Simeone regnálása alatt az Atlético Madrid mindig is erős volt a kontrajáték terén. Nehéz hozzászokni ehhez, de a madridiak már elsősorban a támadójátékra helyezik a hangsúlyt, a stabil védekezés helyett, ez pedig látványos mérkőzéseket von maga után. Az elődöntős csapatok közül az AM meccsein esett a legtöbb gól (60), és az Atléticónak van a legrosszabb gólkülönbsége is (+8). Az FC Barcelona védelmi hiányosságait több csapat is kihasználta idén, de az Atlético mintaszerű kontratámadásokkal szedte szét a katalánok védelmét, ennek eredményeképpen a Spanyol Kupában és a Bajnokok Ligájában is behúzta a párharcot a madridi csapat. Az Egyesült Államokba távozó Antoine Griezmann, a csúcsformában lévő Julián Álvarez és a téli időszak legjobb átigazolásának bizonyuló Ademola Lookman gyorsan és hatékonyan nyargal végig a pályán néhány érintésből, és rendre veszélyes helyzettel, góllal zárják le az akciókat. Lookman 18 meccsen 7 gólnál és négy gólpassznál tart a spanyol fővárosban. Az Atlético 34 gólt szerzett a BL-idényben, ami rekord a klub életében az európai kupaporondon, ráadásul mindezt 25.1-es xG-re termelte, ami jelzi a remek helyzetkihasználást. A spanyolok kontratámadásai nem csak gólveszélyt kínálnak, az FC Barcelona ellen ez két piros lapot és így mindkét mérkőzésen emberelőnyt jelentett. Az Arsenal ellen erős fegyvertény, hogy még az angoloknál is hatékonyabbak szögletek után, a BL-ben a sarokrúgásaik tíz százaléka után gólt ünnepelhettek.

Ademola Lookman kontragólja továbbjutást ért az FC Barcelona ellen (Fotó: Getty Images)

GYENGESÉG: Átmeneti védekezés

Azon túl, hogy az elődöntős csapatok közül az Atlético Madrid kilenccel több gólt kapott (26), mint a második legtöbb PSG (17), még lényegesebb, hogy a matracosok idénybeli 14 BL-meccséből csak egyszer, az FC Barcelona elleni nyolcaddöntős odavágón nem kaptak gólt. Ami jól megy az egyik oldalon, az probléma a másikon. Amikor felálltak a védelmi vonalai az Atléticónak, akkor továbbra is nehéz feltörni. Ellenben kontratámadásoknál, a labdavesztések utáni rendeződés finoman szólva sem tökéletes. A könnyű, magas minőségű helyzetek pedig jellemzően gólt eredményeznek, ezzel pedig a madridiak addigi fáradozásai válnak semmissé. A friss hírek szerint a spanyoloknak a sok sérülés is gondot okozhat: Pablo Barrios biztosan nem lép pályára, de Julián Álvarez, Dávid Hancko és Ademola Lookman is kisebb-nagyobb problémával küzd.

PARIS SAINT-GERMAIN (francia)

ERŐSSÉG: Helycserék

A címvédő meccsről meccsre egyre jobb formát és játékot mutat, a legutóbbi kilenc meccséből nyolcat megnyert, négy gólt vágott a tavalyi PL-bajnok Liverpoolnak, míg nyolcat a klubvilágbajnok Chelsea-nek. Luis Enrique ősszel a sérülések és a rendszer finomhangolása miatt különböző kezdőcsapatoknak adott bizalmat. A kezdeti felállásváltoztatások ellenére is a PSG a legdominánsabb csapat a BL-ben több statisztika szerint. Messze az első a birtoklási arányban (66.3%), az első a támadó harmadban végrehajtott passzok sikerességi arányában (90.3%), és második a felépítési támadások számában mérkőzésenként (6.3), ráadásul még hatékonyabban zavarja meg az ellenfelek felépítési játékát: átlagosan a PSG engedi a legkevesebb passzt védekező akcióként (PPDA: 8.4) és az első a magasan szerzett labdákból szerzett gólokban. A PSG nagy erőssége, hogy szinte minden játékos több poszton is bevethető, és ezeket a pozíciókat váltogatják is mérkőzésen belül. Az aranylabdás Ousmane Dembélé mindkét oldalon feltűnhet, Vitinha is a középpálya teljes területét be tudja játszani, míg a szélső védők középpályásként, vagy akár szélső támadóként is működnek. Ezt a fajta sokoldalúságot és mérkőzésen belüli váltásokat szinte lehetetlen lekövetni, emiatt is van a francia bajnokságban hat játékosnak is legalább öt gólja és a BL-ben emiatt Kvaracheliának a legtöbb (8), Vitinhának pedig a második legtöbb (6) gólja a PSG-ben, és nem a klasszikus támadó pozícióban játszó játékosoknak.

Kvarachelia és Vitinha kirobbanó formában (Fotó: Getty Images)

GYENGESÉG: Kapusposzt

A Bayern Münchenhez hasonlóan a PSG-nek sincs égbe kiáltó gyengesége, mi a kapusposztot emeltük ki. A nyáron sok port kavart, hogy a BL-címvédő elengedte Gianluigi Donnarummát, a helyére pedig a Lille-ből igazolt Lucas Chevalier került. A francia kapus jobban bánik a labdával, míg az olasz mellett a jobb védési hatékonyság szólt. Chevalier azonban télen kiszorult a kezdőből, a 2024-be Oroszországból szerződtetett Matvej Szafonov került így a kapuba. Az orosz kapus 13 bajnokijából hetet hozott le kapott gól nélkül, míg a BL-ben a Chelsea elleni visszavágón kilenc, a Liverpool ellen hat védést bemutatva őrizte kapuját. Azt nem állítjuk, hogy Szafonov borzasztó kapus lenne, de az egyértelmű, hogy az elődöntős csapatok közül a PSG-nél lehet a legnagyobb kérdés.

BAJNOKOK LIGÁJA

ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

Kedd

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Bayern München (német) – élőben az NSO-n!

Szerda

21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Arsenal (angol) – élőben az NSO-n!