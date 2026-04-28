Luis Enrique: Mi vagyunk a címvédők a BL-ben, és azok is akarunk maradni!

Az ilyen mérkőzésekért érdemes követni a futballt. És igaz: a Bajnokok Ligája kiemelkedően jó üzlet, főleg azért is, mert amikor a kontinens legjobb csapatai találkoznak, nemcsak Európában, hanem világszerte tíz- és tízmilliók ülnek a televízió képernyői elé – így pedig a közvetítési jog ára az égig emelkedhet.

Párizs, München – e két város csapata nyugodtan megnyerheti a Bajnokok Ligáját 2026 tavaszán Budapesten a Puskás Arénában május 30-án, az egyáltalán nem lenne meglepetés. Az már a sorsoláskor látszott, ez a nehezebb ág, emiatt a PSG vagy a Bayern nem lehet ott majd a fináléban, pedig – ez nem kérdés – ott lenne a helye.

Kezdjük a bajorokkal! A ma már német bajnok (35. alkalommal végzett az élen) voltaképpen tét nélküli összecsapáson vett részt Mainzban az előző hétvégén, mégis rengeteg tanulsággal szolgált az a mérkőzés. Például azzal, hogy ha nem koncentrál kellőképpen a gárda, a Bundesligában is jelentős hátrányba kerülhet: a házigazda 3–0-ra vezetett a szünetben. Azért bízhat önmagában az a futballcsapat, amelynek kispadján Harry Kane, Michael Olise és Jamal Musiala üldögél… Be is álltak mindhárman, sőt mindannyian gólt is szereztek; amikor 3–2-re jöttek fel a vendégek, szinte tébolyult tekintettel buzdították egymást, csaknem megőrültek az egyenlítő gólnál, hogy aztán tombolva ünnepeljék a győztes találatot – tét nélküli meccs lett volna? Nagyon nem úgy tűnt, hogy a Bayern félvállról veszi a találkozót, de előfordulhat, a háromgólos hátrány ébresztette fel az alvó oroszlánt. A motiváció nyilvánvalóan rendben van a bajnoki cím megszerzését követően is, noha az sem volt kérdés, a BL-elődöntőre mennyire lesz majd koncentrált a német csapat. A mainzi fordítás a Kicker beszámolója szerint rengeteget adott lelkileg a Bayern játékosainak, akik mintha direkt keresnék a nehéz szituációkat: néhány hete Freiburgban a 71. percben kapott góllal kerültek 2–0-s hátrányba, de azt a meccset is megnyerték – saját magukat tesztelik talán, milyen mély szakadékból képesek kimászni. Nos, Párizsban aligha kerülhetnek két- vagy háromgólos hátrányba, és a Kicker szerint kérdés, hogyan áll fel a védelem a Parc des Princes-ben.

„Ha most arról kérdeznek, ki lesz a jobb, ki a bal oldalon hátul, nem tudnék felelni – mondta Vincent Kompany, a Bayern München korábbi 89-szeres belga válogatott vezetőedzője a párizsi indulást megelőző sajtótájékoztatón. – És arra sem, ki teljesít jobban az egyik vagy a másik oldalon. Konrad Laimer és Josip Stanisic is magas szinten meg tudja oldani a feladatot mind a két szélen, és nem tagadom, minden nap téma ez az edzői szobában: ki hol lenne igazán jó? Teljesen nyugodt vagyok e tekintetben is, mert mindketten jók itt is, ott is, ráadásul Alphonso Davies fokozatosan kapja a terhelést, egyre jobb formában van.”

A Kicker szerint a legnagyobb esély arra mutatkozik, hogy a horvát a jobb, az osztrák a bal oldalon kezd annak ellenére, hogy Konrad Laimer Mainzban jobbhátvédként két gólpasszt is adott – a lap szerint ez a felállás működött a Real Madrid elleni negyeddöntőben, ezért választhatja ezt a megoldást Vincent Kompany.

Csakhogy… Kedden sokkal veszélyesebb támadókkal kell majd szembenéznie a német csapat védősorának.

Az is lehet, hogy Vitinha is vállalja a játékot. A PSG portugál karmestere április 19-én, a francia liga 29. fordulójában a Lyon elleni hazai mérkőzésen sérült meg, és kihagyta a következő két bajnokit a Nantes és az Angers ellen. Távollétében Luis Enrique vezetőedző átalakított középpályástriót választott: Dro Fernández, Lucas Beraldo és Joao Neves szerepelt a Nantes, majd Senny Mayulu, Fabián Ruiz és Beraldo az Angers ellen. Vitinha napok óta a csapattal edz, így számíthat rá a szakmai stáb. A portugál középpályás ebben a BL-sorozatban mind a tizennégy találkozón pályára lépett, hat gólt szerzett és adott egy gólpasszt is – alapembere a címvédőnek. A L’Équipe sportlap szerint a Szafonov – Hakimi, Mar­quinhos, Pacho, Nuno Mendes – Vitinha, Zaire-Emery, Neves – Doué, Dembélé, Kvarachelia összeállításban veheti majd fel a küzdelmet a Bayern ellen. Fabián Ruiz is bevethető, a szintén nem teljesen egészséges Asraf Hakimit viszont egyenesen a kezdőbe várja a tekintélyes sportlap.

Luis Enrique, a Bajnokok Ligája-címvédő Paris Saint-Germain vezetőedzője reméli, hogy bevetheti egyik legjobbját, Vitinhát a félelmetes Bayern München ellen FOTÓ: GETTY IMAGES

„Ez a győzelem azt mutatja, készen állunk a Bajnokok Ligája elődöntőjére – mondta az Angers otthonában elért 3–0-s siker után Luis Enrique a sajtótájékoztatón. – Ezzel hat pontra nőtt az előnyünk a Lens előtt. Ez volt az a mérkőzés, amelyen problémáink lehettek volna, ha nem figyelünk megfelelően, de úgy alakult a találkozó, ahogyan mi szerettük volna. A cserék? A szünetben lejött Dro Fernández, Warren Zaire-Emery és Joao Neves, de hogy miért, arról hadd ne beszéljek. Az Angers ellen szerzett második gólunk pillanatában elkezdődött a felkészülésünk a Bayern München ellen, de ennél többet nem mondanék a változtatásokról. A világ egyik, ha nem a legjobb csapata érkezik Párizsba, de mi vagyunk a címvédők, és azok is akarunk maradni!”

„Bár még csak a négy között járunk, a PSG–Bayern München párharc a Bajnokok Ligája igazi döntője, kár, hogy korábban játsszák. A játékstílusuk nem is különbözik annyira: mindkettő szereti birtokolni a labdát és nagy elánnal támadni a kaput. Két olyan csapat, amelyről szinte mindenki elismeri, hogy jó futballt játszik, agresszíven – labda nélkül ebben a Bayern az erősebb –, nagy sebességgel – itt inkább a PSG fölénye tapasztalható – és folyamatosan keresi a kapu felé vezető utat. Éppen ezért teljesen nyílt mérkőzést várok, bármi megtörténhet, nem is vállalkozom az eredmény megtippelésére. Ami az Atlético Madrid–Arsenal összecsapást illeti: ebben a párharcban olyan csapatok találkoznak, amelyek odahaza nem a bajnoki cím fő várományosai. Sokak szerint ez a futball demokratizálódása: olyan klubok is eljutnak idáig a BL-ben, amelyek nem bajnokok – ami persze igazságtalan azokkal szemben, akik több energiát fektetnek be a címért, mégis idő előtt kiesnek, de ez már másik téma… Az Arsenal sebezhetőbb­nek tűnik, Mikel Arteta vezetőedző nem mutat sokat, és az a legnagyobb szerencséje, hogy a klub tulajdonosai végte­lenül türelmesek vele, ami amúgy is az „ágyúsok” egyik ismertetőjegye. Az Atlético tapasztaltabb ezen a szin­ten, éppen az edző, Diego Simeone taktikai érettsége miatt, és a csapat láthatóan tartalékol a bajnokságban, amelyben a Barcelona BL-kiejtése óta több kellemetlenség is érte. Az első meccsen szerintem a madridiak indulnak előnyből” – fogalmazott a Szeged, a DAC, a Kisvárda és a DVSC korábbi portugál vezetőedzője. JOAO JANEIRO

BAJNOKOK LIGÁJA

ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Bayern München (német) – élőben az NSO-n!

Párizs. Vezeti: Sandro Schärer (svájci)

A visszavágót május 6-án rendezik Münchenben.