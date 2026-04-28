Aranyéremmel búcsúzna az Atléticótól Antoine Griezmann

Nagyobb szüksége lesz a szurkolókra, mint valaha. Ezt Diego Simeone, az Atlético Madrid vezetőedzője üzente a szerdai, Arsenal elleni hazai BL-elődöntő előtt. A spanyolok negyedszer, az angolok másodszor juthatnak a BEK-/BL-döntőbe, és közös vonás, hogy eddig nem tudták megnyerni a sorozatot. Nehéz megmondani, ezúttal melyiküknek lesz erre esélye. Papíron talán a londoniak számítanak favoritnak, csakhogy nekik még a Premier League-re is összpontosítaniuk kell. A madridiaknak viszont a La Ligában nincs már esélyük odaérni az élre, így kizárólag a BL-re koncentrálhatnak, és az is jelentős fegyvertény, hogy az előző körben az egyik nagy esélyest, a Barcelonát búcsúztatták.

A két csapat tavaly októberben összecsapott az alapszakaszban, akkor hazai pályán kiütéssel, 4–0-ra győzött az Arsenal. Ezúttal aligha lesz ekkora különbség bármelyik találkozón. Az Atlético a télen szerződtette Ademola Lookmant, az ősszel alig játszó Antoine Griezmann pedig visszakerült a kezdőcsapatba. És mindkettejük teljesítménye meg- győző: a nigériai szélső 18 találkozón hét gólt és négy gólpasszt jegyez az Atletiben, a BL-ben két-két gólja és gólpassza van, a nyáron Orlandóba távozó francia csatár pedig idénybeli 49 klubmérkőzésén 14 gólt és öt gólpasszt számlál, a hétvégén a Bilbao ellen 3–2-re megnyert bajnokin is eredményes volt. Érdekesség, hogy az Atlético és az Arsenal az Európa-liga 2017–2018-as kiírásában is összekerült az elődöntőben, akkor a spanyolok 2–1-es összesítéssel jutottak tovább, Griezmann egy-egy góllal és gólpasszal vette ki a részét a sikerből. A 35 éves támadó most is elszánt, és tudja, milyen sokat jelentene, ha BL-győztesként búcsúzhatna el a klubtól.

„Örülök, hogy a Bilbao ellen le tudtuk zárni négymérkőzéses nyeretlenségünket, nagy szükségünk volt most erre a győzelemre – idézte az As a francia futballistát. – Szerdán fontos összecsapás vár ránk, ezért is volt kulcsfontosságú, hogy nyerjünk a hétvégén. A szurkolókhoz hasonlóan mi is nagyon várjuk az elődöntőt, de higgadtnak kell maradnunk. A szombati siker után kaptunk egy pihenőnapot, szerdára remélhetőleg csúcsformában leszünk. Szeretném élvezni az utolsó mérkőzéseimet az Atlético Madridban, remélem, sikerül csodálatos meglepetéssel megajándékozni a szurkolókat.”

Ugyanakkor hiába vannak nagyszerű támadói az Atletinek, nehéz lesz feltörniük az Arsenal védelmét. Mikel Arteta menedzser együttese az idénybeli tizenkét BL-találkozóján mindössze öt gólt kapott. Ezért múlhat sok azon is, rendbe jön-e Julián Álvarez kisebb csípőproblémája. Az argentin csatár az utóbbi négy bajnokin nem lépett pályára, a Bilbao elleni találkozót is a kispadról nézte végig – pedig az Arsenal ellen nagy szükség lenne rá, hiszen kifejezetten hatékony a BL-ben, 13 meccsen szerepelve kilenc gólt ért el és adott négy gólpasszt.

