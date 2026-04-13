Győzelem vagy halál – Thury Gábor jegyzete
Sportújságíróként mindig nyaggatnak az ismerősök, szerintem mi lesz az eredmény egy-egy nagyobb vagy annak ítélt labdarúgó-mérkőzésen. A Bajnokok Ligája-negyeddöntő visszavágói előtt sincs ez másképpen. Rendre szabadkozom, semmivel sem értek jobban a futballhoz, na jó, munkahelyi kötelességemből fakadóan több mérkőzést nézek, mint ők.
De veszek egy nagy levegőt, lássuk, mire jutok! Kedden Atlético Madrid–Barcelona és Liverpool–Paris Saint-Germain találkozó kerül terítékre, az Atleti és a PSG is kétgólos előnnyel várja a visszavágót, megkockáztatom, a fórban lévő együttesek jutnak be a négy közé. Más kérdés, hogy a madridiak a Király-kupa elődöntőjében éppen a Barcelonával szemben majdnem megmutatták, hogyan lehet 4–0-t követően rettegni, hogy ne egyenlítse ki hátrányát az ellenfél…
Bár szeretném, nem hiszem, hogy a Liverpool ledolgozza kétgólos mínuszát, még úgy sem, hogy a Fulham elleni 2–0-s sikerével lezárta bajnoki nyeretlenségi sorozatát. Némi reményt ad, hogy a visszavágót megelőző sajtótájékoztatón Szoboszlai Dominik elmondta, korábban volt már része nagy fordításban, amikor a magyar válogatott a 2021-re halasztott Eb pótselejtezőjében a Puskás Arénában a 85. percben 1–0-s hátrányban állt Izlanddal szemben, aztán 2–1-re nyert. A középpályás szerényen elhallgatta, hogy a győztes gólt ő szerezte… Azt viszont hozzátette, hogy a győzelemért kész meghalni a pályán.
Szoboszlai Dominik: Kedden készen állok „meghalni" a pályán
Szerdán a Bayern München és a Real Madrid feszül egymásnak, bár a németek formájából és idegenben szerzett egygólos előnyéből kiindulva a feszülés túlzó kifejezés… A Bayern 15 tétmérkőzés óta veretlen, 13 győzelmet aratott, legutóbb a Bundesligában ötöt vágott a St. Paulinak. A Real meg sovány 1–1-et játszott a Gironával, a La Ligában kilenc pont a hátránya a vezető Barcelonával szemben.
Noha a Sporting Lisszabonban jobban játszott az Arsenal ellen, Kai Havertz utolsó percben lőtt góljával a londoniaké az egygólos előny. Akik azért sem engedhetik ki a kezükből a továbbjutást, mert a Ligakupa-döntőt elvesztették a Manchester Cityvel szemben, az FA-kupából a Southampton ebrudalta ki őket, s hogy mindez ne legyen elég, a legutóbbi bajnokin a Bournemouthtól kaptak leckét. A Premier League listavezetője nem engedhet meg magának még egy hazai vereséget.
A tét – némi túlzással – győzelem vagy halál.
