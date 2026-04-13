Győzelem vagy halál – Thury Gábor jegyzete

Sportújságíróként mindig nyaggatnak az ismerősök, szerintem mi lesz az eredmény egy-egy nagyobb vagy annak ítélt labdarúgó-mérkőzésen. A Bajnokok Ligája-negyeddöntő visszavágói előtt sincs ez másképpen. Rendre szabadkozom, semmivel sem értek jobban a futballhoz, na jó, munkahelyi kötelességemből fakadóan több mérkőzést nézek, mint ők.

De veszek egy nagy levegőt, lássuk, mire jutok! Kedden Atlético Madrid–Barcelona és Liverpool–Paris Saint-­Germain találkozó kerül terítékre, az Atleti és a PSG is kétgólos előnnyel várja a visszavágót, megkockáztatom, a fórban lévő együttesek jutnak be a négy közé. Más kérdés, hogy a madridiak a Király-kupa elődöntőjében éppen a Barcelonával szemben majdnem megmutatták, hogyan lehet 4–0-t követően rettegni, hogy ne egyenlítse ki hátrányát az ellenfél…

Bár szeretném, nem hiszem, hogy a Liverpool ledolgozza kétgólos mínuszát, még úgy sem, hogy a Fulham elleni 2–0-s sikerével lezárta bajnoki nyeretlenségi sorozatát. Némi reményt ad, hogy a visszavágót megelőző sajtótájékoztatón Szoboszlai Dominik elmondta, korábban volt már része nagy fordításban, amikor a magyar válogatott a 2021-re halasztott Eb pótselejtezőjében a Puskás Arénában a 85. percben 1–0-s hátrányban állt Izlanddal szemben, aztán 2–1-re nyert. A középpályás szerényen elhallgatta, hogy a győztes gólt ő szerezte… Azt viszont hozzátette, hogy a győzelemért kész meghalni a pályán.